Drony nad bazą wojskową w Belgii. „Misja ewidentnie wymierzona w Kleine Brogel”

„Rząd otrzymał w sobotę doniesienia o dronach latających nad bazą lotniczą Kleine Brogel w północno-wschodniej Belgii” - napisał Francken w poście na platformie X. Dodał, że śmigłowiec i pojazdy policyjne podjęły pościg, ale nie udało im się schwytać drona, a zagłuszacz dronów nie był w stanie go przechwycić.

„Nie był to przypadkowy przelot, ale ewidentnie misja wymierzona w Kleine Brogel” - napisał minister.

Podwyższona gotowość w krajach NATO

Państwa NATO pozostają w stanie podwyższonej gotowości w ostatnich tygodniach po obserwacjach dronów i incydentach z udziałem dronów, m.in. na lotniskach w Kopenhadze, Monachium i regionie bałtyckim. We wrześniu około 20 rosyjskich dronów wtargnęło w polską przestrzeń powietrzną - przypomina agencja Reutera.