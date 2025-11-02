Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Drony nad bazą wojskową w Belgii. „Misja ewidentnie wymierzona w Kleine Brogel”

Policja w Belgii prowadzi dochodzenie w sprawie dronów, które pojawiły się nad bazą lotnictwa wojskowego Kleine Brogel - poinformował belgijski minister obrony Theo Francken. Do podobnych przypadków dochodziło także w pobliżu innych obiektów wojskowych w tym kraju.

Publikacja: 02.11.2025 14:12

Belgijski F-16 w bazie Kleine Brogel

Belgijski F-16 w bazie Kleine Brogel

Foto: PAP/EPA/Yorick Jansens

Bartosz Lewicki

„Rząd otrzymał w sobotę doniesienia o dronach latających nad bazą lotniczą Kleine Brogel w północno-wschodniej Belgii” - napisał Francken w poście na platformie X. Dodał, że śmigłowiec i pojazdy policyjne podjęły pościg, ale nie udało im się schwytać drona, a zagłuszacz dronów nie był w stanie go przechwycić.

Nie był to przypadkowy przelot, ale ewidentnie misja wymierzona w Kleine Brogel” - napisał minister. 

Czytaj więcej

Mobilna instalacja radarowa na terenie duńskiej bazy wojskowej na wyspie Amager
Konflikty zbrojne
Z kilku krajów Europy płyną doniesienia o dronach w pobliżu ważnych obiektów

Podwyższona gotowość w krajach NATO 

Państwa NATO pozostają w stanie podwyższonej gotowości w ostatnich tygodniach po obserwacjach dronów i incydentach z udziałem dronów, m.in. na lotniskach w Kopenhadze, Monachium i regionie bałtyckim. We wrześniu około 20 rosyjskich dronów wtargnęło w polską przestrzeń powietrzną - przypomina agencja Reutera. 

Reklama
Reklama

W Belgii trwają już dochodzenia w sprawie licznych obserwacji dronów nad bazą wojskową na południowym wschodzie kraju, a także nad inną bazą wojskową w Elsenborn, na granicy z Niemcami, do których doszło w zeszłym miesiącu.

Czytaj więcej

Żołnierze ćwiczący w bazie wojskowej w Elsenborn
Konflikty zbrojne
Belgia: Kilkanaście dronów w pobliżu bazy wojskowej

Latanie dronami nad terenami wojskowymi w Belgii jest nielegalne.

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące obrony przed dronami

Komisja Europejska zaproponowała w zeszłym miesiącu cztery europejskie projekty obronne, w tym system zwalczania dronów i plan wzmocnienia wschodniej granicy z Rosją. Mają one być częścią działań mających na celu przygotowanie kontynentu do obrony do 2030 roku.

Francken zaapelował do rządu Belgii o zwiększenie wydatków na obronę przed dronami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Belgia

„Rząd otrzymał w sobotę doniesienia o dronach latających nad bazą lotniczą Kleine Brogel w północno-wschodniej Belgii” - napisał Francken w poście na platformie X. Dodał, że śmigłowiec i pojazdy policyjne podjęły pościg, ale nie udało im się schwytać drona, a zagłuszacz dronów nie był w stanie go przechwycić.

Nie był to przypadkowy przelot, ale ewidentnie misja wymierzona w Kleine Brogel” - napisał minister. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Stanowisko ukraińskiej artylerii na linii frontu w pobliżu Kupiańska (obwód doniecki)
Konflikty zbrojne
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1348
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
„Moskwa chce zaszkodzić naszym obywatelom”. Wołodymyr Zełenski podał najnowsze dane
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Trump grozi wojną kolejnemu krajowi. „Rząd Nigerii powinien działać szybko”
Donald Trump
Konflikty zbrojne
Trump nie chciał przekazać Ukrainie Tomahawków mimo że Pentagon wyraził zgodę?
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Coraz więcej młodych Ukraińców przyjeżdża do Niemiec po zmianie przepisów
Konflikty zbrojne
Coraz więcej młodych Ukraińców przyjeżdża do Niemiec po zmianie przepisów
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie