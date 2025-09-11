Aktualizacja: 11.09.2025 05:21 Publikacja: 11.09.2025 04:35
Palestyńczycy uciekają po tym, jak siły izraelskie nakazały mieszkańcom miasta Gaza ewakuację na południe. 10 września
Foto: Reuters, Dawoud Abu Alkas
Jestem bardzo rozczarowany, ponieważ zamiast wspierać Izrael, państwo demokratyczne, udzielają wsparcia walczącym z Izraelem organizacjom islamofaszystowskim, takim jak Hamas. Izraelczycy są bardzo rozczarowani zwłaszcza Europą Zachodnią. Tam nadal panują naiwność i niezrozumienie rzeczywistości Bliskiego Wschodu.
Moralna odpowiedzialność za cierpienie mieszkańców Gazy spoczywa na Hamasie. Stosują strategię wykorzystywania ludności cywilnej, ukrywają się wśród cywilów, biorą zakładników, nie pozwalają im przenieść się do stref bezpiecznych, trzymają w strefie walk. Wcześniej próbowali uderzyć w ludność izraelską, a teraz się cieszą, że są straty po ich stronie. I kłamią. Bo nie ma głodu w Gazie, jak twierdzą. Zgodnie z zasadą Goebbelsa: kłam, kłam, a w końcu ci uwierzą.
Czytaj więcej
Tylko 7 proc. ankietowanych nie zgadza się z określeniem izraelskich działań w palestyńskiej stre...
Może są obszary, gdzie występuje głód, ale, znowu – jest tak z winy Hamasu. Hamas nie pozwala na dystrybucję żywności. Zabierają wszystko, bo mogą. Panuje chaos, to wojna. Myślę, że Zachód jest moralnie ślepy.
Proszę spojrzeć na raport opublikowany przez [izraelskie] centrum studiów strategicznych BESA. Nie ma ludobójstwa. To po prostu kłamstwo, wielkie kłamstwo. Proszę mi wierzyć, gdybyśmy chcieli dokonać ludobójstwa, bylibyśmy skuteczniejsi.
Foto: Paweł Krupecki
Według danych Hamasu jest 50 tys. ofiar na 2 mln mieszkańców Strefy Gazy. W ciągu prawie dwóch lat wojny. To ma być ludobójstwo? Ludzie są źle poinformowani. To efekt wojny propagandowej Hamasu, która niestety kończy się sukcesem.
Ale rząd Izraela nie ma żadnego świadomego udziału w czystce etnicznej. Można o to oskarżyć Trumpa, ale nie rząd Izraela.
Tak, chodzi o jego marzenie o riwierze. To nie jest jednak marzenie Izraela, to marzenie Trumpa. Dlaczego ludzie nie atakują Trumpa? Bo jest silny?
Foto: Tomasz Sitarski
Niektórzy to robią, lewica. Ale nie oskarżają go o czystki etniczne.
Nie, nigdy nie było. Jesteśmy pragmatyczni. Doskonale rozumiemy, że nikt nie chce Gazańczyków. Egipt zamknął swoją granicę. Dlaczego ludzie nie krytykują Egiptu za to, że nie pomaga swoim sąsiadom z Gazy?
Ale tak nie było na początku wojny. Teraz jest zamknięta, ponieważ nie chcemy, żeby przez Egipt była przemycana broń.
Czytaj więcej
Rząd Izraela się nie przejmuje, co myślą Polacy, Francuzi, Hiszpanie, reszta świata. Podobnie ze...
Odpowiem tak: trzy tysiące lat temu Abraham, nasz praojciec, powiedział, że jest jeden Bóg. A cały świat powiedział, że jest ich wielu. My mówimy prawdę, a świat wierzy w wielu bogów. Nic nowego pod słońcem.
Prof. Efraim Inbar
Izraelski politolog, specjalizujący się w sprawach bezpieczeństwa, strategii i dyplomacji. Do stycznia 2025 roku był przez ponad siedem lat szefem Jerozolimskiego Instytutu Strategii i Bezpieczeństwa (JISS). Think tank JISS jest konserwatywny, czyli bliski ideowo rządowi Izraela
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jestem bardzo rozczarowany, ponieważ zamiast wspierać Izrael, państwo demokratyczne, udzielają wsparcia walczącym z Izraelem organizacjom islamofaszystowskim, takim jak Hamas. Izraelczycy są bardzo rozczarowani zwłaszcza Europą Zachodnią. Tam nadal panują naiwność i niezrozumienie rzeczywistości Bliskiego Wschodu.
Rząd Izraela się nie przejmuje, co myślą Polacy, Francuzi, Hiszpanie, reszta świata. Podobnie ze zdaniem połowy...
Tylko 7 proc. ankietowanych nie zgadza się z określeniem izraelskich działań w palestyńskiej strefie mianem ludo...
W najbliższych tygodniach prawdopodobnie czekają nas kolejne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez r...
NATO może odpowiedzieć Rosji rękoma Ukraińców, którzy z miłą chęcią to zrobią. Niech przekażą armii ukraińskiej...
Dzisiaj są to drony, które poruszają się z małą szybkością, następnym razem to mogą być rakiety. Takie zdarzenia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas