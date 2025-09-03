Reżyserka z bardzo bliska pokazuje pracowników Czerwonego Półksiężyca. Ich miotanie się. Poczucie bezsilności. Rozpacz. Kolejne próby zorganizowania pomocy. Na szklanej szybie wiszą zdjęcia tych, których nie zdołali uratować. Albo czarne kontury twarzy, gdy nie pozostała nawet fotografia. Takich tragedii jest w strefie Gazy dużo. Od początku konfliktu zginęło tam 10 tysięcy dzieci.

Kaouther Ben Hania za zgodą matki Hind wykorzystała oryginalne nagrania z głosem dziewczynki. Jest w nich potworne cierpienie i strach. I bolesna świadomość własnego losu. „Ja umieram” – mówi w pewnej chwili dziecko.

Ofiary konfliktu w Strefie Gazy

Na ostatnim festiwalu w Cannes do sekcji ACID prezentującej odważne, zaskakujące filmy został zakwalifikowany dokument „Put Your Soul on Your Hand and Walk” Sepideh Farsi. Iranka przez rok łączyła się na zoomach i nagrywała relacje z Gazy 25-letniej Fatmy Hassony, poetki, dziennikarki, fotoreporterki. Hassona opowiadała o dystrybucji jedzenia pod bombami, o żałobie, głodzie. I nadziei, że kiedyś jeszcze będzie inaczej. Gdy ich film dostał się do canneńskiej sekcji, obiecała że przyjedzie na Lazurowe Wybrzeże. Nie przyjechała. Jej dom został zbombardowany. Hassona zginęła razem z całą swoją rodziną: rodzicami, braćmi, siostrami.

W dokumencie Fatima Hassona mówiła: „Nigdy nie będą w stanie nas pokonać, cokolwiek zrobią. Bo my nie mamy nic do stracenia”. Na ekranie pozostały jej młoda twarz i promienny uśmiech.

Po małej Hind został płacz zapisany na nagraniu Czerwonego Półksiężyca, które pojawiło się w Internecie. I film Kaouther Ben Hanii. Trzy dni przed jego wenecką premierą, na Lido odbył się marsz protestacyjny. Jego uczestnicy potępili „izraelskie ludobójstwo w Gazie”. Strzelały race, powiewały palestyńskie flagi. Nad Lido z hukiem krążyły helikoptery, a na Santa Maria Elisabetta zaroiło się od policji. Protestujący nie zostali wpuszczeni na ogrodzony teren, gdzie mogą przebywać tylko akredytowani goście. Nie skorzystali też z propozycji Alberto Barbery, by na czerwony dywan wysłali tylko swoją delegację. W okolicach portu apelowali, by Mostra, a także jej niezależne sekcje równoległe Giornate degli Autori i Tydzień Krytyków, były „bardziej odważne i jasno potępiali trwające ludobójstwo w Gazie oraz czystki etniczne prowadzone w Palestynie przez izraelski rząd i armię”. Wszystko to jednak nie zakłóciło przebiegu festiwalu.