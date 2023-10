Strefa Gazy. Jak wygląda sytuacja humanitarna?

Nadwyrężony sektor opieki zdrowotnej

Według OCHA w Strefie Gazy znajduje się 13 szpitali, które „z powodu niedoborów dostaw i racjonalizowania paliwa działają tylko częściowo”.

W komunikacie prasowym dyrektor regionalny na Bliski i Środkowy Wschód Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK), ostrzega, że „Gaza traci zasilanie, szpitale tracą zasilanie, narażając noworodki w inkubatorach i starszych pacjentów na brak tlenu. Wstrzymywana jest dializa nerek i nie można wykonywać zdjęć rentgenowskich. Bez elektryczności szpitale mogą zamienić się w kostnice” – mówi Fabrizio Carboni.

Niedobory energii elektrycznej

Strefa Gazy posiada jedną elektrownię, generującą około 70 megawatów energii elektrycznej dziennie. Według danych zebranych przez OCHA pokrywa to niewielki ułamek całkowitego zapotrzebowania tego terytorium na energię, wynoszącego co najmniej 400 megawatów. Ponadto około 120 megawatów energii jest zwykle importowane z Izraela. W tym roku mieszkańcy Strefy Gazy mieli dostęp do energii elektrycznej przez średnio 13 godzin dziennie.

Po ataku terrorystycznym Hamasu Izrael wstrzymał dostawy energii elektrycznej do Strefy Gazy. Jedyna elektrownia w Strefie Gazy jest teraz pozbawiona paliwa i wyłączona, co oznacza, że zarówno mieszkańcy, jak i instytucje są zależne od generatorów prądu.

Bezrobocie i ubóstwo w Strefie Gazy

Według danych OCHA stopa bezrobocia w Strefie Gazy wynosi ponad 45 proc. Około 60 proc. osób w wieku 15-29 lat nie ma pracy. Dane zebrane przez agencję ONZ pokazują, że w 2021 r. ponad 80 proc. mieszkańców Strefy Gazy zatrudnionych w sektorze prywatnym zarabiało mniej niż płaca minimalna, wynosząca 442 dolarów (419 EUR) miesięcznie.