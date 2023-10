Izrael przygotowuje inwazję. Hamas mówi mieszkańcom Strefy Gazy, aby pozostali w domach

Siły Obronne Izraela (IDF, izraelska armia) poinformowały o północy w piątek ONZ, że wszyscy Palestyńczycy mieszkający na północ od strumienia Wadi Gaza mają przenieść się na południe w ciągu 24 godzin - poinformował rzecznik ONZ.

Komunikat wskazuje na to, że izraelska armia, która zgromadziła na granicy Strefy Gazy ok. 300 tysięcy żołnierzy i sprzęt ciężki (w tym czołgi) jest gotowa do interwencji lądowej w Strefie Gazy.

Jakakolwiek inwazja może mieć kluczowe znaczenie w walkach między izraelskim wojskiem a palestyńskim ugrupowaniem Hamas, które w sobotę rozpoczęło najkrwawszy atak na kraj od czasu wojny arabsko-izraelskiej z 1973 roku.

Analityk z Gazy, Talal Okal, opisał izraelski nakaz relokacji jako "próbę zepchnięcia palestyńskiej ludności Gazy do Nakby".