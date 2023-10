Oszczędzanie w PPK jest nie tylko proste, ale przede wszystkim bardzo opłacalne i to niezależnie od wieku, w którym zdecydujemy się przystąpić do programu. Dlaczego? Bo PPK to jedyny taki program, w którym do prywatnych oszczędności pracownika, prawie drugie tyle, ile on sam wpłacił, dokłada mu jego pracodawca i państwo.