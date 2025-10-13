W połowie 2026 r., jedenaście lat po wielkiej fali uchodźców, która zalała Europę, wejdzie w życie unijny system rozlokowania części uchodźców, którzy forsują Morze Śródziemne, aby uciec przed nędzą i przemocą z Afryki i Bliskiego Wschodu. W środę Komisja Europejska ma przedstawić listę krajów, które, przynajmniej w pierwszym roku obowiązywania tego mechanizmu, nie będą nim objęte. W weekend RMF FM doniósł, że w zestawieniu znajdzie się i Polska.

Zobowiązania paktu migracyjnego to kropla w morzu korzyści z przynależności do Unii Europejskiej

Ta wiadomość zelektryzowała polskich przywódców. „Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie!” – ogłosił na platformie X Donald Tusk. – Nie dajcie się oszukać, to tylko stare gry ripostował Jarosław Kaczyński, najwyraźniej zaniepokojony, że będzie musiał szukać innego paliwa politycznego.

Pakt migracyjny zakłada rozdzielenie przynajmniej 30 tys. uchodźców rocznie. Na Polskę przypadałoby ich parę tysięcy, zdaniem niektórych obliczeń byłyby to tylko 2 tysiące. Zakładając, że wysłani przymusowo do naszego kraju azylanci faktycznie by tu zostali, to wciąż niezauważalna liczba w stosunku do milionów migrantów, którzy osiedlili się nad Wisłą w ostatnich latach – nie tylko z Ukrainy i Białorusi, ale także z krajów zamorskich.

Przy okazji paktu migracyjnego nie warto dawać Hiszpanom pretekstu do jazdy na gapę w NATO

Mechanizm przewiduje też, że jeśli jakiś kraj odmówi przyjęcia przydzielonych mu uchodźców, musi zapłacić 20 tys. euro rekompensaty za każdego z nich. Byłoby to kilkadziesiąt milionów euro rocznie w przypadku naszego kraju. To znów kropla w morzu pieniędzy, które otrzymujemy z Brukseli. Mówimy o blisko 10 mld euro rocznie netto, czyli po odliczeniu naszej składki do budżetu Unii. Jeszcze większe korzyści uzyskujemy z przynależności do jednolitego rynku, bez którego Polska nie przekształciłaby się w potęgę eksportową i nie przyjmowałaby kilkunastu miliardów euro rocznie inwestycji zagranicznych.