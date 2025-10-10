„Eksplodujące kotki. Gra planszowa”: Wrednie i losowo

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 10.10.2025 17:26 Publikacja: 10.10.2025 16:20
„Eksplodujące kotki. Gra planszowa”, Ian Clayman, Elan Lee, Carol Mertz, wyd. Rebel
Foto: mat.pras.
Nie przez przypadek w tytule tej produkcji pojawiają się słowa „Gra planszowa”. Oryginalne „Eksplodujące kotki” były niezwykle popularną karcianką. Gracze starali się w niej wyeliminować swoich rywali, to znaczy zmusić ich do wyciągnięcia tytułowych bombowych futrzaków i pożegnania się w ten sposób z rozgrywką. W planszówce chodzi właściwie o to samo, tyle że ważną rolę odgrywa tu niesamowita książka–plansza z wystającymi elementami.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Ich nazwiska nie trafiały na okładki płyt, ale to oni ukształtowali dzisiejszy show-biznes.
Chemia pomiędzy odtwórcami głównych ról utrzymuje film na powierzchni, także w momentach potencjalnej monotonii.
Czasem największy horror zaczyna się wtedy, gdy przestajemy okłamywać samych siebie.
Współczesne kino częściej szuka empatii niż konfrontacji, ale wciąż uważam, że ta druga może być bardzo skuteczna.
„Breslau” jest pełen rozmachu i ma świetnie zbudowanego głównego bohatera. Szwankuje jednak jako rasowy thriller.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas