„Eksplodujące kotki. Gra planszowa”: Wrednie i losowo

„Eksplodujące kotki. Gra planszowa” to gratka dla tych, którzy nie lubią współgraczy…

Publikacja: 10.10.2025 16:20

„Eksplodujące kotki. Gra planszowa”, Ian Clayman, Elan Lee, Carol Mertz, wyd. Rebel

Michał Zacharzewski

Nie przez przypadek w tytule tej produkcji pojawiają się słowa „Gra planszowa”. Oryginalne „Eksplodujące kotki” były niezwykle popularną karcianką. Gracze starali się w niej wyeliminować swoich rywali, to znaczy zmusić ich do wyciągnięcia tytułowych bombowych futrzaków i pożegnania się w ten sposób z rozgrywką. W planszówce chodzi właściwie o to samo, tyle że ważną rolę odgrywa tu niesamowita książka–plansza z wystającymi elementami.

