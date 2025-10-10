„Eksplodujące kotki. Gra planszowa”: Wrednie i losowo

Nie przez przypadek w tytule tej produkcji pojawiają się słowa „Gra planszowa”. Oryginalne „Eksplodujące kotki” były niezwykle popularną karcianką. Gracze starali się w niej wyeliminować swoich rywali, to znaczy zmusić ich do wyciągnięcia tytułowych bombowych futrzaków i pożegnania się w ten sposób z rozgrywką. W planszówce chodzi właściwie o to samo, tyle że ważną rolę odgrywa tu niesamowita książka–plansza z wystającymi elementami.