Jest rok 1936. Nazistowskie Niemcy przygotowują się do spektakularnej propagandowej akcji – igrzysk olimpijskich. Mają one pokazać, że hitlerowskie Niemcy to cywilizowany kraj, gdzie wcale nie dokonuje się prześladowań. W Breslau dochodzi jednak do mrocznych zbrodni. Ktoś nie tylko zabija młode kobiety i mężczyzn, ale wypala im też oczy. Morderstwa dokonywane przez seryjnego sprawcę mogą odbić się na wizerunku Rzeszy. Do akcji wkracza więc legendarny w mieście gliniarz Franz Podolsky (Tomasz Schuchardt), który dopiero co został zawieszony za zabicie w konwoju zdegenerowanego pedofila.