Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

„Co z tobą?” i „Twoja stara w stringach”. Recenzje gier planszowych

Czasami człowiek chce się po prostu zabawić, a nie ślęczeć nad planszą kilka godzin. W imprezowym nastroju liczy się bardziej przebywanie z innymi niż dokładne planowanie swoich ruchów. W tym tygodniu o dwóch grach, które świetnie się nadają na takie sytuacje.

Publikacja: 10.10.2025 15:30

„Co z tobą?” i „Twoja stara w stringach”. Recenzje gier planszowych

Foto: mat.pras.

Daria Chibner

Gry imprezowe mają naprawdę długą historię (i nie mówię tutaj wcale o tych, które wymagają udziału napojów wysokoprocentowych), gdyż potrafią rozruszać niejedno towarzystwo. Nic tak nie przełamuje lodów jak odpowiedni tytuł pozwalający na jakąś aktywność między współbiesiadującymi. Wystarczy wymienić królującą od wieków „Mafię”. Trudno znaleźć kogoś, kto nie brałby udziału w tej zabawie w poszukiwaniu „zdrajców”. Obecnie półki sklepów uginają się od różnorodnych gier imprezowych. W końcu ile można grać w tę „Mafię” i inne klasyki… Ale jak z tej klęski urodzaju wybrać coś naprawdę godnego uwagi?

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia. Treści, którym możesz zaufać.
Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Bogusław Chrabota: Władimir Putin kłamie w sprawie Czechosłowacji
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Władimir Putin kłamie w sprawie Czechosłowacji
Jan Maciejewski: Błogosławionym zazdrościłem stosu
Plus Minus
Jan Maciejewski: Błogosławionym zazdrościłem stosu
Gry, warsztaty, nowe technologie czekają na gości Kongresu Przyszłości Narodowej w Łodzi. Jak ciekaw
Plus Minus
W historii nasza przyszłość
Małgorzata Paprocka: Wybiorą nową KRS i będą wmawiać, że wszystko jest w porządku
Plus Minus
Małgorzata Paprocka: Wybiorą nową KRS i będą wmawiać, że wszystko jest w porządku
Amerykański świat koszykówki oszalał na punkcie Coopera Flagga. 18-latek został wybrany w drafcie z
Plus Minus
W oczekiwaniu na nowego Jordana
Reklama
Reklama
e-Wydanie