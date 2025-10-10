Gry imprezowe mają naprawdę długą historię (i nie mówię tutaj wcale o tych, które wymagają udziału napojów wysokoprocentowych), gdyż potrafią rozruszać niejedno towarzystwo. Nic tak nie przełamuje lodów jak odpowiedni tytuł pozwalający na jakąś aktywność między współbiesiadującymi. Wystarczy wymienić królującą od wieków „Mafię”. Trudno znaleźć kogoś, kto nie brałby udziału w tej zabawie w poszukiwaniu „zdrajców”. Obecnie półki sklepów uginają się od różnorodnych gier imprezowych. W końcu ile można grać w tę „Mafię” i inne klasyki… Ale jak z tej klęski urodzaju wybrać coś naprawdę godnego uwagi?