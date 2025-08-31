W ciągu kilku pierwszych miesięcy 2026 zdjętych zostanie półtora tysiąca skrzynek na listy. A PostNord skupi się na dostarczaniu paczek.

Jak wynika z duńskich statystyk, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba papierowych przesyłek listowych zmniejszyła się o 90 proc. Jeszcze na początku lat 2000. Duńczycy wysyłali 1,4 mld listów rocznie. W 2024 było to już tylko 110 mln.

Poczta duńska nie jest wyjątkiem. To europejski problem

Jak mówi teraz Thomas Danielsen, minister transportu Danii, listy z pewnością będą i wysyłane, i dostarczane, tyle, że nie przez PostNord. – Mamy w Danii wolny rynek i dotyczy to tak dostarczania listów, jak i paczek – mówił minister.

Duńska poczta jest kolejną w Europie, która boryka się ze spadkiem popytu na tradycyjne usługi pocztowe.