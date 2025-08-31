Aktualizacja: 31.08.2025 16:58 Publikacja: 31.08.2025 12:59
Foto: Adobestock
W ciągu kilku pierwszych miesięcy 2026 zdjętych zostanie półtora tysiąca skrzynek na listy. A PostNord skupi się na dostarczaniu paczek.
Jak wynika z duńskich statystyk, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba papierowych przesyłek listowych zmniejszyła się o 90 proc. Jeszcze na początku lat 2000. Duńczycy wysyłali 1,4 mld listów rocznie. W 2024 było to już tylko 110 mln.
Jak mówi teraz Thomas Danielsen, minister transportu Danii, listy z pewnością będą i wysyłane, i dostarczane, tyle, że nie przez PostNord. – Mamy w Danii wolny rynek i dotyczy to tak dostarczania listów, jak i paczek – mówił minister.
Duńska poczta jest kolejną w Europie, która boryka się ze spadkiem popytu na tradycyjne usługi pocztowe.
Niemiecka Deutsche Post właśnie poinformowała o konieczności zmniejszenia zatrudnienia o 8 tys. osób. Zapewniła jednocześnie, że stanie się to „z poszanowaniem obyczajów społecznych””. Dzisiaj Deutsche Post zatrudnia 187 tys. osób. Obawiają się one, że obecne cięcie zatrudnienia, to dopiero początek dłuższego procesu i kolejne zwolnienia nastąpią wkrótce.
Kłopoty nie omijają także Poczty Polskiej, gdzie (jak na razie) cyfryzacja się nie powiodła, a zatrudnienie jest drastycznie ograniczane. PP zatrudnia obecnie 63 tys. osób, a planowane cięcia dotyczą 5 tys. etatów.
Poczta francuska w tym roku planuje zamknięcie 6 tys. z 17 tys. czynnych obecnie placówek.
Czytaj więcej
Do odwołania Poczta Polska zawiesiła od poniedziałku, 25 sierpnia, wysyłanie do Stanów Zjednoczon...
Duńska PostNord świadczyła wszystkie tradycyjne usługi przez 400 lat do końca 2023 roku. Wtedy to zaczęły być odczuwalne skutki masowej cyfryzacji, a ludzie przestali wysyłać do siebie listy. Teraz PostNord zapewnia, że nie planuje dalszego ograniczania zakresu świadczonych usług, zaś jeśli komuś zostały w domu znaczki pocztowe kupione w roku 2024 lub 2025, to je odkupi do końca 2026 roku.
Usługa dostarczania przesyłek listowych była wcześniej ważną częścią działalności PostNord. Rezygnacja z niej pociągnie za sobą poważne konsekwencje Pracę straci co trzeci z zatrudnionych 4,6 tys. pracowników.
Dania jest dzisiaj jednym z najbardziej „ucyfrowionych” krajów. Praktycznie wszystko tam można kupić, bądź załatwić korzystając z odpowiednich aplikacji. Mało który Duńczyk używa gotówki. A w swoim smartfonie ma większość dokumentów – od prawa jazdy, po dokument tożsamości, czy kartę zdrowia, popularna jest bankowość elektroniczna, rachunki komunalne wysyłane są e-mailem, podobnie jest z korespondencją z władzami.
Większość instytucji korzysta z należącej do PostNord aplikacji Digital Post. Dzięki temu w Danii aż 95 proc. usług pocztowych jest świadczonych w sieci.
Ale z papierowych przesyłek listowych korzystają nadal ludzie starsi i jest ich w tym kraju ponad 270 tysięcy.
– Oni nadal są całkowicie uzależnieni od otrzymywania świadczeń i informacji fizycznie, na papierze. W ten sposób dowiadują się o planowanych terminach wizyt lekarskich, szczepieniach, bądź innych ważnych dla nich wydarzeniach – mówiła w wywiadzie telewizyjnym w stacji TV2 Marlene Rishoj Cordes z organizacji opiekującej się seniorami Aeldre Sagen .
Czytaj więcej
Państwowy gracz na rynku kurierskim poprawił jakość, ale walka o klientów przenosi się do świata...
Ale PostNord ma do wyboru utrzymanie deficytowych usług albo odzyskanie rentowności, bo ostatnio funkcjonuje na stratach. Zdaniem parlamentarzystów zawiniła prywatyzacja, która znacząco pogorszyła jakość usług poza dużymi miastami, zwłaszcza na wsi. Uchwalona w 2024 roku ustawa otworzyła duński rynek dla konkurencji ze strony firm prywatnych, a usługi pocztowe nie są już zwolnione z VAT-u, co podwyższyło ich ceny.
– Dzisiaj wysłanie listu wiąże się z kosztami sięgającymi 29 koron. To dlatego mało jest chętnych do korzystania z tradycyjnej formy korespondencji. Tylko w ostatnim roku popyt na takie usługi spadł o 30 proc. – mówił w TV2 Kim Pedersen, dyrektor generalny PostNord. 29 koron, to równowartość ok. 16 zł. W Polsce taki list można wysłać już za 4,90 zł
Duńska poczta świadczy usługi także w Szwecji. PostNord w tym kraju należy w 60 proc. do Szwedów, 40 proc. do Duńczyków.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ciągu kilku pierwszych miesięcy 2026 zdjętych zostanie półtora tysiąca skrzynek na listy. A PostNord skupi się na dostarczaniu paczek.
Jak wynika z duńskich statystyk, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba papierowych przesyłek listowych zmniejszyła się o 90 proc. Jeszcze na początku lat 2000. Duńczycy wysyłali 1,4 mld listów rocznie. W 2024 było to już tylko 110 mln.
Do odwołania Poczta Polska zawiesiła od poniedziałku, 25 sierpnia, wysyłanie do Stanów Zjednoczonych niektórych...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Około 2,5 mld zł unijnych pieniędzy jest nadal do wzięcia na budowę infrastruktury szybkiego internetu. Minister...
Choć o niemal 100 proc. wzrośnie kwota, jaką ZUS będzie płacił Poczcie Polskiej za dostarczenie emerytury bądź r...
Oszuści próbują wyłudzić od klientów Poczty Polskiej dane osobowe i inne informacje poufne, które następnie mogą...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Firma Rafała Brzoski przejęła hiszpańską firmę kurierską Sending. – To kolejny krok do wzmocnienia obecności na...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas