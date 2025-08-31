Rzeczpospolita
Duńska poczta żegna się z papierem. Kto następny?

Państwowa duńska poczta PostNord po 400 latach istnienia zakończy dostarczanie przesyłek papierowych w grudniu 2025. Powód? Już mało kto w Danii wysyła listy.

Publikacja: 31.08.2025 12:59

Duńska poczta żegna się z papierem. Kto następny?

Foto: Adobestock

Danuta Walewska

W ciągu kilku pierwszych miesięcy 2026 zdjętych zostanie półtora tysiąca skrzynek na listy. A PostNord skupi się na dostarczaniu paczek.

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego duńska poczta, po 400 latach, rezygnuje z dostarczania przesyłek papierowych?
  • Jakie zmiany w działalności pocztowej zachodzą w innych krajach europejskich?
  • W jaki sposób cyfryzacja wpływa na tradycyjne usługi pocztowe w Danii i innych krajach?
  • Kto w Danii jest najbardziej uzależniony od tradycyjnych przesyłek papierowych?
  • Jakie są finansowe i operacyjne konsekwencje rezygnacji z dostarczania listów listowych przez duńską pocztę?
  • Jakie różnice występują w kosztach wysyłania listów między Danią a Polską?

Jak wynika z duńskich statystyk, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza liczba papierowych przesyłek listowych zmniejszyła się o 90 proc. Jeszcze na początku lat 2000. Duńczycy wysyłali 1,4 mld listów rocznie. W 2024 było to już tylko 110 mln.

Poczta duńska nie jest wyjątkiem. To europejski problem

Jak mówi teraz Thomas Danielsen, minister transportu Danii, listy z pewnością będą i wysyłane, i dostarczane, tyle, że nie przez PostNord. – Mamy w Danii wolny rynek i dotyczy to tak dostarczania listów, jak i paczek – mówił minister.

Duńska poczta jest kolejną w Europie, która boryka się ze spadkiem popytu na tradycyjne usługi pocztowe.

Niemiecka Deutsche Post właśnie poinformowała o konieczności zmniejszenia zatrudnienia o 8 tys. osób. Zapewniła jednocześnie, że stanie się to „z poszanowaniem obyczajów społecznych””. Dzisiaj Deutsche Post zatrudnia 187 tys. osób. Obawiają się one, że obecne cięcie zatrudnienia, to dopiero początek dłuższego procesu i kolejne zwolnienia nastąpią wkrótce.

Kłopoty nie omijają także Poczty Polskiej, gdzie (jak na razie) cyfryzacja się nie powiodła, a zatrudnienie jest drastycznie ograniczane. PP zatrudnia obecnie 63 tys. osób, a planowane cięcia dotyczą 5 tys. etatów.

Poczta francuska w tym roku planuje zamknięcie 6 tys. z 17 tys. czynnych obecnie placówek.

Duńczycy korzystają na potęgę z cyfryzacji

Duńska PostNord świadczyła wszystkie tradycyjne usługi przez 400 lat do końca 2023 roku. Wtedy to zaczęły być odczuwalne skutki masowej cyfryzacji, a ludzie przestali wysyłać do siebie listy. Teraz PostNord zapewnia, że nie planuje dalszego ograniczania zakresu świadczonych usług, zaś jeśli komuś zostały w domu znaczki pocztowe kupione w roku 2024 lub 2025, to je odkupi do końca 2026 roku.

Usługa dostarczania przesyłek listowych była wcześniej ważną częścią działalności PostNord. Rezygnacja z niej pociągnie za sobą poważne konsekwencje Pracę straci co trzeci z zatrudnionych 4,6 tys. pracowników.

Dania jest dzisiaj jednym z najbardziej „ucyfrowionych” krajów. Praktycznie wszystko tam można kupić, bądź załatwić korzystając z odpowiednich aplikacji. Mało który Duńczyk używa gotówki. A w swoim smartfonie ma większość dokumentów – od prawa jazdy, po dokument tożsamości, czy kartę zdrowia, popularna jest bankowość elektroniczna, rachunki komunalne wysyłane są e-mailem, podobnie jest z korespondencją z władzami.

Większość instytucji korzysta z należącej do PostNord aplikacji Digital Post. Dzięki temu w Danii aż 95 proc. usług pocztowych jest świadczonych w sieci.

Ale z papierowych przesyłek listowych korzystają nadal ludzie starsi i jest ich w tym kraju ponad 270 tysięcy.

– Oni nadal są całkowicie uzależnieni od otrzymywania świadczeń i informacji fizycznie, na papierze. W ten sposób dowiadują się o planowanych terminach wizyt lekarskich, szczepieniach, bądź innych ważnych dla nich wydarzeniach – mówiła w wywiadzie telewizyjnym w stacji TV2 Marlene Rishoj Cordes z organizacji opiekującej się seniorami Aeldre Sagen .

Wysłanie listu w Danii jest kosztowne

Ale PostNord ma do wyboru utrzymanie deficytowych usług albo odzyskanie rentowności, bo ostatnio funkcjonuje na stratach. Zdaniem parlamentarzystów zawiniła prywatyzacja, która znacząco pogorszyła jakość usług poza dużymi miastami, zwłaszcza na wsi. Uchwalona w 2024 roku ustawa otworzyła duński rynek dla konkurencji ze strony firm prywatnych, a usługi pocztowe nie są już zwolnione z VAT-u, co podwyższyło ich ceny.

– Dzisiaj wysłanie listu wiąże się z kosztami sięgającymi 29 koron. To dlatego mało jest chętnych do korzystania z tradycyjnej formy korespondencji. Tylko w ostatnim roku popyt na takie usługi spadł o 30 proc. – mówił w TV2 Kim Pedersen, dyrektor generalny PostNord. 29 koron, to równowartość ok. 16 zł. W Polsce taki list można wysłać już za 4,90 zł

Duńska poczta świadczy usługi także w Szwecji. PostNord w tym kraju należy w 60 proc. do Szwedów, 40 proc. do Duńczyków.

