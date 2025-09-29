Konkurencja na rynku jest ogromna, ale transakcja została odebrana raczej pozytywnie. – Dla Poczty Polskiej ta współpraca może oznaczać szybkie umocnienie pozycji na rynku automatów paczkowych. Dodatkowo Orlen Paczka jest dobrze postrzegana zarówno przez nadawców, jak i odbiorców przesyłek. Trzeba się też cieszyć, że przynajmniej ten operator zostanie w polskich rękach – mówi Arkadiusz Kawa, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. – To też kolejna na rynku europejskim transakcja, gdy narodowe poczty kupują operatorów kurierskich. DHL został już wiele lat temu kupiony przez Deutsche Post, DPD przez pocztę francuską, GLS przez pocztę brytyjską, a TNT – holenderską. Zatem Polska wpisuje się w trend. Pozostaje tylko firmom kibicować na rynku, który dynamicznie zmienia się w ostatnim czasie – dodaje.

Zgodnie z ostatnim raportem Gemius dla Izby Gospodarki Elektronicznej automaty paczkowe są najpopularniejszą formą odbierania zakupów internetowych, wskazaną przez 86 proc. badanych. 56 proc. wskazało na kurierów, a tu najczęściej wskazywane firmy to InPost, DPD i DHL.

Konsolidacja państwowych spółek to ruch, który będzie uważnie obserwowany. – Zawsze z przyjemnością patrzymy na rozwój polskich firm. To połączenie może być początkiem konsolidacji na rynku automatów paczkowych, bo praktyka pokazała, że bardzo trudno jest skopiować nasz model biznesowy – komentuje Rafał Brzoska, prezes InPost.

DPD odpowiedziało jedynie, że z zasady nie komentuje działań konkurencji. – Konsolidacja rynku jest naturalnym elementem jego rozwoju, nie tylko w Polsce, ale również w skali europejskiej – mówi Pablo Ciano, prezes DHL eCommerce.

E-commerce w górę

Ale nie brakuje również sceptyków. – Nie ukrywam że przejęcie Orlen Paczka przez Pocztę Polską budzi we mnie uzasadnione obawy. Poczta Polska to organizacja będąca w trakcie głębokiej restrukturyzacji, ale wciąż skostniała, z ogromnym długiem technologicznym i przestarzałymi standardami operacyjnymi, niosąca wiele zaszłości z poprzednich dekad – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio. – Ostatnie działania, takie jak ogłoszenie strategicznej współpracy z chińskim marketplace'em Temu, stoi w sprzeczności z interesami polskich przedsiębiorstw oraz z szeroko rozumianym rozwojem lokalnego rynku e-commerce. Ryzyko politycznych lub innych roszad i decyzji kadrowych czy krótkoterminowej próby „wyciśnięcia” z Orlen Paczka zasobów, by ratować sytuację Poczty Polskiej, jest w tej sytuacji niestety wyjątkowo wysokie – dodaje.