Orlen i Poczta Polska zaskoczyły rynek komunikatem o planowanej konsolidacji. To ogromna zmiana na rynku logistycznym i nowy konkurent dla dotychczasowych graczy, jak InPost, Allegro czy DHL. Obecnie liderem rynku automatów pocztowych jest InPost, który na koniec półrocza miał w Polsce sieć 26,5 tys. urządzeń.
Orlen Paczka to dziś ponad 14 tys. punktów odbioru paczek, w tym ok. 7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska natomiast dysponuje ponad 20 tys. punktami odbioru paczek, jak placówki pocztowe, automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz sieci należące do Grupy Eurocash (ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Duży Ben i inne).
Współpraca podmiotów obejmuje także połączenie kapitałowe. W dalszych krokach Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. Docelowo Poczta Polska będzie mogła nabyć wszystkie udziały Orlen Paczki. Połączenie kompetencji obu spółek pozwoli wzmocnić krajowy potencjał i wpłynie na poprawę konkurencyjności podmiotu, który będzie dysponował ponad 30 tys. punktów odbioru.
– Są jednak elementy tego procesu, na które nie mamy wpływu, a to może zmienić czas realizacji. Musimy spełnić sporo wymogów formalnych, bo jesteśmy spółkami Skarbu Państwa i w naszym wypadku konieczne jest choćby zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Innym tego rodzaju czynnikiem jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na transakcję – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Sebastian Mikosz, prezes Poczty Polskiej.
Jak zapewnia, to element planu transformacji spółki. – Obejmuje on również segment kurierski, będący jednym z filarów naszej działalności i planów na przyszłość. Po 1,5 roku mojej pracy i roku kadencji zarządu będziemy niedługo pokazywać wdrożenia, jakie już mamy w tym zakresie. W ciągu kilku najbliższych tygodni pokażemy nasze nowości w obszarze sprzedaży detalicznej i obsługi klienta. Poczta musi się zmienić i stać się nowoczesnym operatorem – podkreśla Sebastian Mikosz.
Spółka nie określa, ile przejęcie Orlen Paczki będzie kosztować. – Nie znam odpowiedzi na obecnym etapie, dopiero zaczynamy prace nad całym projektem. To początek drogi. Najpierw przejmiemy mniejszościowe udziały i to powinno się udać w ciągu kilku miesięcy – dodaje prezes.
– Projekt z Pocztą Polską to naturalny krok w kierunku budowy silnego, krajowego operatora logistycznego. Poprzez rozwój organiczny stworzyliśmy podmiot, który już teraz zapewnia klientom nowoczesne, szeroko dostępne rozwiązania. Wspólnie z Pocztą Polską możliwe będzie skokowe zwiększenie skali działania. Docelowo będzie to ponad 30 tys. punktów odbioru budujących mocną przewagę konkurencyjną – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. – Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jeżeli uzgodnione zostaną ostateczne warunki umowy, Poczta Polska będzie mogła nabyć nasze udziały. Środki pozyskane z takiej transakcji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój podstawowej działalności koncernu – dodaje.
Konkurencja na rynku jest ogromna, ale transakcja została odebrana raczej pozytywnie. – Dla Poczty Polskiej ta współpraca może oznaczać szybkie umocnienie pozycji na rynku automatów paczkowych. Dodatkowo Orlen Paczka jest dobrze postrzegana zarówno przez nadawców, jak i odbiorców przesyłek. Trzeba się też cieszyć, że przynajmniej ten operator zostanie w polskich rękach – mówi Arkadiusz Kawa, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. – To też kolejna na rynku europejskim transakcja, gdy narodowe poczty kupują operatorów kurierskich. DHL został już wiele lat temu kupiony przez Deutsche Post, DPD przez pocztę francuską, GLS przez pocztę brytyjską, a TNT – holenderską. Zatem Polska wpisuje się w trend. Pozostaje tylko firmom kibicować na rynku, który dynamicznie zmienia się w ostatnim czasie – dodaje.
Zgodnie z ostatnim raportem Gemius dla Izby Gospodarki Elektronicznej automaty paczkowe są najpopularniejszą formą odbierania zakupów internetowych, wskazaną przez 86 proc. badanych. 56 proc. wskazało na kurierów, a tu najczęściej wskazywane firmy to InPost, DPD i DHL.
Konsolidacja państwowych spółek to ruch, który będzie uważnie obserwowany. – Zawsze z przyjemnością patrzymy na rozwój polskich firm. To połączenie może być początkiem konsolidacji na rynku automatów paczkowych, bo praktyka pokazała, że bardzo trudno jest skopiować nasz model biznesowy – komentuje Rafał Brzoska, prezes InPost.
DPD odpowiedziało jedynie, że z zasady nie komentuje działań konkurencji. – Konsolidacja rynku jest naturalnym elementem jego rozwoju, nie tylko w Polsce, ale również w skali europejskiej – mówi Pablo Ciano, prezes DHL eCommerce.
Ale nie brakuje również sceptyków. – Nie ukrywam że przejęcie Orlen Paczka przez Pocztę Polską budzi we mnie uzasadnione obawy. Poczta Polska to organizacja będąca w trakcie głębokiej restrukturyzacji, ale wciąż skostniała, z ogromnym długiem technologicznym i przestarzałymi standardami operacyjnymi, niosąca wiele zaszłości z poprzednich dekad – mówi Sebastian Błaszkiewicz, szef sprzedaży w Univio. – Ostatnie działania, takie jak ogłoszenie strategicznej współpracy z chińskim marketplace'em Temu, stoi w sprzeczności z interesami polskich przedsiębiorstw oraz z szeroko rozumianym rozwojem lokalnego rynku e-commerce. Ryzyko politycznych lub innych roszad i decyzji kadrowych czy krótkoterminowej próby „wyciśnięcia” z Orlen Paczka zasobów, by ratować sytuację Poczty Polskiej, jest w tej sytuacji niestety wyjątkowo wysokie – dodaje.
Ekspert wyraża nadzieję, że połączenie nie doprowadzi do „równania w dół”, a menedżerowie obu spółek zachowają rynkową logikę i będą kierować się długofalowym interesem klientów oraz polskich przedsiębiorstw. – Potencjał Orlen Paczki, potwierdzony sukcesami i nagrodami branżowymi, zasługuje na dalszy dynamiczny rozwój, bez hamulców ze strony nieefektywnych procesów czy niezrozumiałych decyzji biznesowych – podkreśla Sebastian Błaszkiewicz.
Rynek, mimo odczuwalnego spowolnienia, się rozwija. Polacy w sklepach i na platformach internetowych wydają już ponad 150 mld zł, ale według prognoz ta kwota w 2030 r. może przekroczyć poziom 190 mld zł – wynika z najnowszego raportu Statista Market Insights. Zgodnie z opracowaniem w latach 2025–2030 wartość polskiego rynku e-commerce ma rosnąć średnio o 4,64 proc. rocznie.
Takie dane dają Polsce czwarte miejsce w Unii Europejskiej (po Hiszpanii, Włoszech i Niemczech) i czternaste miejsce na świecie. W ujęciu globalnym prowadzą Indie, przed Japonią i Indonezją.
