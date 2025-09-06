Prezydent Karol Nawrocki odbył też pierwszą podróż zagraniczną – 3 września spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, 4 września – w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni, a 5 września w Watykanie z papieżem Leonem XIV. W czasie spotkania z Nawrockim w Białym Domu Trump zadeklarował, że nie zamierza wycofywać amerykańskich żołnierzy z Polski i dodał, że może wręcz wysłać do Polski więcej żołnierzy, jeśli Warszawa o to poprosi.

Karol Nawrocki w pierwszym miesiącu prezydentury zwołał też Radę Gabinetową, w czasie której rozmawiał z członkami rządu o stanie finansów państwa i realizacji dużych projektów inwestycyjnych (takich jak wspomniany CPK czy budowa elektrowni atomowej).

Pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego był też okresem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. W czasie rozmów przed szczytem na Alasce, gdzie Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem, Nawrocki nieoczekiwanie zastąpił Tuska jako przedstawiciel Polski w czasie telekonferencji z udziałem przywódców państw europejskich z Trumpem (mimo że to Tusk brał udział we wcześniejszym wypracowywaniu europejskiego stanowiska). Ta sytuacja skłoniła Donalda Tuska do spotkania z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim, poświęconego współpracy rządu i prezydenta w kwestii polityki zagranicznej. Nawrocki nie zabrał do Białego Domu żadnego przedstawiciela MSZ (choć rząd miał mu oferować współpracę w tym zakresie). Przed wyjazdem prezydenta do USA ujawniona została też treść notatki przekazanej przez rząd głowie państwa, zawierającej stanowisko rządu przed wizytą prezydenta w Waszyngtonie. Jednostronicowa notatka była krytykowana przez obóz PiS za to, że zawierała bardzo podstawowe informacje na temat relacji polsko-amerykańskich, a ponadto miała narzucać prezydentowi, co ma mówić w Białym Domu, a jakie tematy omijać. Przedstawiciele rządu krytykowali z kolei Pałac Prezydencki za ujawnienie dokumentu (choć źródła wycieku nie potwierdzono) i przekonywali, że Pałac Prezydencki otrzymał kilkadziesiąt stron innych dokumentów, szczegółowo opisujących relacje polsko-amerykańskie.

Sondaż: 13,1 proc. badanych wystawia Karolowi Nawrockiemu szóstkę, 21,9 proc. – jedynkę

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jaką ocenę wystawiliby Karolowi Nawrockiemu po pierwszym miesiącu prezydentury. Przy ocenie zastosowaliśmy szkolną skalę – od oceny celującej (6), do niedostatecznej (1).

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

13,1 proc. badanych wskazało, że wystawiłoby prezydentowi ocenę celującą.