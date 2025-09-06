Aktualizacja: 06.09.2025 08:22 Publikacja: 06.09.2025 08:12
Karol Nawrocki
Foto: REUTERS/Kacper Pempel
Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia, po wygraniu w II turze wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim, kandydatem KO, popieranym przez obecną koalicję rządzącą. Nawrocki, prezes IPN, startował w wyborach prezydenckich jako tzw. kandydat obywatelski cieszący się poparciem PiS. W II turze wyborów prezydenckich zdobył 50,89 proc. poparcia, a w liczbach bezwzględnych – 10 606 877 głosów, co było drugim najlepszym wynikiem osiągniętym przez kandydata w historii wyborów prezydenckich w III RP (więcej głosów otrzymał jedynie Lech Wałęsa, w II turze wyborów z 1990 roku).
W pierwszym miesiącu prezydentury Nawrocki podpisał 31 ustaw przyjętych przez parlament, a zawetował siedem – wśród nich były m.in. nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej, która zawierała m.in. przepisy o dalszym zamrożeniu cen prądu oraz ustawę przedłużającą pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Prezydent przesłał też do Sejmu sześć projektów ustaw – m.in. własny projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, projekt ustawy przedłużającej zamrożenie cen energii oraz projekt ustawy realizującej obietnicę prezydenta z okresu wyborów, zwalniającej z podatku PIT rodziny, które mają dwoje lub więcej dzieci i podnoszącej poziom II progu podatkowego do dochodów na poziomie co najmniej 140 tys. zł rocznie. Prezydent skierował też do Sejmu projekt ustawy przewidującej powrót do kształtu CPK, jaki chciał budować PiS.
Prezydent Karol Nawrocki odbył też pierwszą podróż zagraniczną – 3 września spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, 4 września – w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni, a 5 września w Watykanie z papieżem Leonem XIV. W czasie spotkania z Nawrockim w Białym Domu Trump zadeklarował, że nie zamierza wycofywać amerykańskich żołnierzy z Polski i dodał, że może wręcz wysłać do Polski więcej żołnierzy, jeśli Warszawa o to poprosi.
Karol Nawrocki w pierwszym miesiącu prezydentury zwołał też Radę Gabinetową, w czasie której rozmawiał z członkami rządu o stanie finansów państwa i realizacji dużych projektów inwestycyjnych (takich jak wspomniany CPK czy budowa elektrowni atomowej).
Pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego był też okresem ostrej konfrontacji z rządem Donalda Tuska. W czasie rozmów przed szczytem na Alasce, gdzie Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem, Nawrocki nieoczekiwanie zastąpił Tuska jako przedstawiciel Polski w czasie telekonferencji z udziałem przywódców państw europejskich z Trumpem (mimo że to Tusk brał udział we wcześniejszym wypracowywaniu europejskiego stanowiska). Ta sytuacja skłoniła Donalda Tuska do spotkania z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim, poświęconego współpracy rządu i prezydenta w kwestii polityki zagranicznej. Nawrocki nie zabrał do Białego Domu żadnego przedstawiciela MSZ (choć rząd miał mu oferować współpracę w tym zakresie). Przed wyjazdem prezydenta do USA ujawniona została też treść notatki przekazanej przez rząd głowie państwa, zawierającej stanowisko rządu przed wizytą prezydenta w Waszyngtonie. Jednostronicowa notatka była krytykowana przez obóz PiS za to, że zawierała bardzo podstawowe informacje na temat relacji polsko-amerykańskich, a ponadto miała narzucać prezydentowi, co ma mówić w Białym Domu, a jakie tematy omijać. Przedstawiciele rządu krytykowali z kolei Pałac Prezydencki za ujawnienie dokumentu (choć źródła wycieku nie potwierdzono) i przekonywali, że Pałac Prezydencki otrzymał kilkadziesiąt stron innych dokumentów, szczegółowo opisujących relacje polsko-amerykańskie.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jaką ocenę wystawiliby Karolowi Nawrockiemu po pierwszym miesiącu prezydentury. Przy ocenie zastosowaliśmy szkolną skalę – od oceny celującej (6), do niedostatecznej (1).
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
13,1 proc. badanych wskazało, że wystawiłoby prezydentowi ocenę celującą.
15,5 proc. ankietowanych oceniło prezydenta bardzo dobrze.
Ocenę dobrą wystawiło prezydentowi 16,4 proc. ankietowanych.
9,3 proc. badanych uważa, że prezydentowi należy się ocena dostateczna.
13,3 proc. ankietowanych wystawia prezydentowi ocenę mierną.
Ocenę niedostateczną wystawia głowie państwa 21,9 proc. ankietowanych.
10,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
– Odsetek badanych, według których Karol Nawrocki na nowym stanowisku sprawuje się niedostatecznie wzrasta wraz z wiekiem (7 proc. – najmłodsi, 33 proc. – najstarsi). Takie zdanie podziela częściej niż co czwarta osoba z wyższym wykształceniem (26 proc.) i blisko trzech na dziesięciu uczestników badania, których miesięczny dochód nie przekracza 3000 zł netto (29 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania częściej niż pozostali pracę Karola Nawrockiego jako prezydenta niedostatecznie oceniają badani z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (27 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
