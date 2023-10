Niedzielne wybory okazały się również największym sukcesem frekwencyjnym w dziejach III RP – wyniosła ona ponad 72 proc. (ponad 10 proc. więcej niż w rekordowej z 1989 r.). Rekordy frekwencji padły w dużych miastach oraz za granicą (ponad 90 proc.). Do urn poszli młodzi wyborcy (18–29 lat) aż 68,8 proc. z uprawnionych, kiedy cztery lata temu tylko 46 proc.

Do niespotykanej sytuacji doszło we wrocławskim Jagodnie, gdzie chętnych było tak dużo, że głosowanie trwało do 3 nad ranem. Spis wyborców obejmował ok. 2400 wyborców, do tego ok. 1600 osób dopisano z zaświadczeniami.

Dlaczego PiS przegrał wybory parlamentarne?

Według informacji „Rzeczpospolitej”, kiedy półtora miesiąca temu PiS w wewnętrznych sondażach po raz pierwszy zanotował 40,6 proc., jego sztab uznał, że „dojedzie z tym do wyborów”. – I ignorowano kolejne sondaże, które pokazywały pik w dół, do 35 proc., aż do 15 października – mówi nam nasze źródło.

Grabiec: – Ojcem klęski jest Mateusz Morawiecki, choć trzeba przyznać, że miał on do wykonania rolę, jakiej nie podołał prezes Jarosław Kaczyński w tej kampanii.

Jeśli prezydent wyznaczy mimo wszystko Morawieckiego na szefa rządu? – Ośmieszy i jego, i siebie – kwituje Grabiec.