Aktualizacja: 27.09.2025 13:10 Publikacja: 27.09.2025 12:02
Szymon Hołownia i Karol Nawrocki
Foto: Leszek Szymański, PAP
To nie jest jeszcze moment, by zastanawiać się, czy rząd nadal dysponuje większością w parlamencie, bo skierowanie ustawy do pracy w komisji niczego jeszcze nie oznacza. Komisja infrastruktury, do której w praktyce ten sam projekt trafił już na początku 2025 r., może – i prawdopodobnie tak się stanie – ponownie zarekomendować jego odrzucenie. Na pozór nie stało się więc nic wielkiego – diabeł jednak tkwi w szczegółach.
A te wyglądają tak, że projekt, choć jest de facto obywatelskim projektem „Tak dla CPK”, którym Sejm zajmował się już w lutym, teraz miał charakter inicjatywy ustawodawczej prezydenta. Jego złożenie było jedną z obietnic wyborczych Karola Nawrockiego, który opowiada się za budową CPK w formie, w jakiej chciał to zrobić rząd PiS.
Czytaj więcej
To jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka (Szymona) Hołowni, jest mi przykro, że marszał...
Nawrocki zdobył Pałac Prezydencki, obiecując, że „zagoni rząd do pracy” i zapowiadając aktywną prezydenturę, której narzędziem miała być m.in. inicjatywa ustawodawcza. Słabym punktem tego planu było jednak to, że Nawrocki nie dysponuje (a przynajmniej tak się wydawało) większością w Sejmie. Więc jego sprawczość w teorii mogła łatwo zmienić się w indolencję objawiającą się tym, że tak jak prezydent może wetować ustawy parlamentarnej większości, tak owa większość może blokować inicjatywy prezydenta. I choć z takiego starcia obie strony musiałyby wyjść poobijane, narażając się w takim samym stopniu na miano hamulcowych i winnych politycznemu impasowi, to jednak, z perspektywy koalicji rządzącej najważniejsze było, że prezydent nie wyjdzie z tego starcia wygrany. Utrącając kolejne inicjatywy ustawodawcze Nawrockiego, można było pokazać bezradność głowy państwa i to, że mimo swoich ambicji, w ramach naszego ustroju nie jest w stanie być nadrządem i nadpremierem. Prezydentowi pozostałoby weto – ale ograniczanie się do obstrukcji mogłoby w pewnym momencie stać się kosztowne politycznie i wygodne dla rządzących, którzy mogliby rozkładać ręce i mówić: mamy mnóstwo dobrych pomysłów, ale sami widzicie, z kim musimy pracować.
Tymczasem, dzięki głosowi Hołowni i ośmiorga innych posłów Polski 2050 wyszło odwrotnie. Okazało się, że bezradny jest nie prezydent Karol Nawrocki, lecz premier Donald Tusk, który nie jest w stanie skłonić do lojalności własnych koalicjantów w prestiżowym starciu z prezydentem. To już naprawdę nisko zawieszona poprzeczka, jeśli chodzi o sprawczość – nie chodzi przecież o przeforsowanie jakiejś budzącej kontrowersje w koalicji ustawy, a jedynie o odrzucenie prezydenckiego projektu, który jest niezgodny z wizją rządu. Jeśli większość rządząca przegrywa nawet takie bitwy, to jakie ma wygrywać? A po drugiej stronie jest Karol Nawrocki, który może powiedzieć swoim wyborcom: obiecałem walczyć o ustawę „Tak dla CPK” i wygrałem pierwszą bitwę.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki z zadowoleniem odniósł się do głosowania nad projektem ustawy ws. CPK w...
A na horyzoncie widać już kolejne kłopoty. Za chwilę Sejm może – wbrew Koalicji Obywatelskiej i Lewicy – doprowadzić do przyjęcia ustawy o obowiązkowej lekcji religii lub etyki w szkole i ponownego wliczania jej do średniej, bo wydaje się, że w tej sprawie jest szansa na większość PiS-Konfederacja-PSL z nawet częścią Polski 2050. Koalicję czeka też spór o projekty dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy – bo projekty Lewicy i Polski 2050 różnią się zasadniczo co do tego, czy takie ograniczenie ma być wprowadzane odgórnie (Lewica), czy oddolnie (Polska 2050). Jeśli w sytuacji trudnej kohabitacji z prezydentem Karolem Nawrockim koalicja miała być jak jedna pięść, to na razie jest to pięść niezbyt mocno zaciśnięta. A prezydent, który ma doświadczenie z sali bokserskiej, z pewnością wie, jak wykorzystać taką sytuację.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
To nie jest jeszcze moment, by zastanawiać się, czy rząd nadal dysponuje większością w parlamencie, bo skierowanie ustawy do pracy w komisji niczego jeszcze nie oznacza. Komisja infrastruktury, do której w praktyce ten sam projekt trafił już na początku 2025 r., może – i prawdopodobnie tak się stanie – ponownie zarekomendować jego odrzucenie. Na pozór nie stało się więc nic wielkiego – diabeł jednak tkwi w szczegółach.
Rosyjska agresja, kryzys energetyczny i podejście do polityki UE ujawniły głęboką rozbieżność interesów Polski i...
Na zdjęciu nie ma agresji, są za to szczere uśmiechy. Między kim, a kim? Nie trzeba zgadywać. Uprzejmościami wym...
W środku morderczej, rosyjskiej kampanii powietrznej przeciw ukraińskim miastom i infrastrukturze przemysłowej,...
Deklaracje polityków, iż wojsko ma zielone światło, aby strzelać do rosyjskich maszyn, obarczone są ryzykiem odp...
Historia jest zbyt ważna, by ją zostawić w rękach polityków. Od polityków oczekuję rozwiązywania nie tyle proble...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas