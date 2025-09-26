Aktualizacja: 26.09.2025 16:18 Publikacja: 26.09.2025 15:32
- Jest mi przykro, że marszałek Sejmu i duża grupa posłów z jego ugrupowania stanęła po stronie prezydenta Karola Nawrockiego – mówił wcześniej premier Donald Tusk, który po głosowaniu spotkał się z Hołownią.
Złożony przez prezydenta projekt ustawy CPK jest zgodny z odrzuconym wcześniej przez Sejm obywatelskim projektem ustawy „Tak dla CPK”. Zakłada on m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. kilometrów nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości.
- W sprawie CPK jeszcze do wczoraj większość koalicjantów była – w mniej lub bardziej oficjalny sposób, w rozmowach w komisji infrastruktury – zdania, że należy ustawę przepuścić do czytania w komisji, nie odrzucać jej w pierwszym czytaniu – mówił po tym spotkaniu marszałek Sejmu.
- Ta ustawa zawiera wiele błędów, w znacznej mierze jest powieleniem tej ustawy obywatelskiej, nad którą już głosowaliśmy i w prostym kluczu powtórzeniem rozwiązań, które PiS proponował - dodał.
- Co do zasady to głosowanie, które się odbyło, jest głosowaniem proceduralnym, który mówi czy procedujemy, czy nie procedujemy. To nie jest uchwalenie ustawy. My z opozycją ustaw nie uchwalamy, tylko z koalicją rządową. W związku z powyższym, ponieważ to nie jest uchwalenie ustawy, posłowie u nas zdecydowali jak zdecydowali. Nie było dyscypliny (w klubie Polski 2050) – zapewnił lider Polski 2050.
- Komisja infrastruktury chce pracować nad tą ustawą, aby wykazać też absurdy które się w niej znajdują - dodał.
W głosowaniu za przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów - wszyscy obecni na sali posłowie KO, 24 z 25 głosujących posłów PSL, wszyscy obecni na sali posłowie Lewicy. Klub Polski 2050 podzielił się - 7 posłów zagłosowało za odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu, 9 przeciw, 12 się wstrzymało. To właśnie wstrzymujący się i głosujący przeciw sprawili, że wniosek nie został odrzucony (przeciw odrzuceniu głosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS i Konfederacji oraz posłowie koła Razem i koła Wolni Republikanie, a także koła Konfederacji Korony Polskiej). Wśród posłów Polski 2050 głosujących przeciw odrzuceniu ustawy w I czytaniu był marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
- To wyjaśniłem premierowi. Moje wyjaśnienia zostały przyjęte. Nie jest to w żaden sposób naruszenie koalicji, czy naszego stosunku do meritum tej ustawy. Rozstaliśmy się w zgodzie, w pokoju, nie należy się tu doszukiwać jakichś specjalnych sensacji – podsumował marszałek Sejmu.
- Ja jako poseł uważam, że trzeba być bardzo ostrożnym z odrzucaniem ustaw w I czytaniu. Zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z takimi ustawami jak ta, która bardzo szeroko było komentowana przez obywateli w konsultacjach społecznych, to jest projekt bardzo nośny – zaznaczył.
- To jest po stronie PiS, czy tego środowiska cały czas ta sama gra: powtarzanie, składanie tej samej ustawy, tych samych rozwiązań dotyczących CPK, które nie posuną tej sprawy do przodu. My potrzebujemy CPK i my ten CPK wybudujemy. Natomiast chodzi o to tylko jak to zrobić, czy robić to tak, jak oni nie umieli tego zrobić, czy zrobić to wreszcie porządnie, tak jak to powinno wyglądać - dodał.
Hołownia wyjaśnił też dlaczego zagłosował za dalszym procedowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy (za odrzuceniem go w I czytaniu głosowali posłowie KO i Lewicy, projekt zakłada wprowadzenie dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki tygodniowo - od przedszkola po szkołę ponadpodstawową; zakłada też, że ocena z religii lub etyki ma być wpisywana na świadectwie, uwzględniana przy promocji i wliczana do średniej ocen).
- Moje stanowisko jest jasne: powinna być jedna lekcja religii lub jedna lekcja etyki obowiązkowo. Musi pojawić się jakaś przestrzeń nauki o wartościach w szkole, żeby nasze dzieci nie uczyły się wyłącznie liczb, które są bardzo ważne, ale żeby miały też przekonanie, że jest jakiś metapoziom nad tym wszystkim, bo inaczej będzie ciężko – mówił Hołownia.
