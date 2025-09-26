- Co do zasady to głosowanie, które się odbyło, jest głosowaniem proceduralnym, który mówi czy procedujemy, czy nie procedujemy. To nie jest uchwalenie ustawy. My z opozycją ustaw nie uchwalamy, tylko z koalicją rządową. W związku z powyższym, ponieważ to nie jest uchwalenie ustawy, posłowie u nas zdecydowali jak zdecydowali. Nie było dyscypliny (w klubie Polski 2050) – zapewnił lider Polski 2050.

- Komisja infrastruktury chce pracować nad tą ustawą, aby wykazać też absurdy które się w niej znajdują - dodał.

Jak głosowali posłowie ws. prezydenckiego projektu ustawy o CPK? W głosowaniu za przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów - wszyscy obecni na sali posłowie KO, 24 z 25 głosujących posłów PSL, wszyscy obecni na sali posłowie Lewicy. Klub Polski 2050 podzielił się - 7 posłów zagłosowało za odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu, 9 przeciw, 12 się wstrzymało. To właśnie wstrzymujący się i głosujący przeciw sprawili, że wniosek nie został odrzucony (przeciw odrzuceniu głosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS i Konfederacji oraz posłowie koła Razem i koła Wolni Republikanie, a także koła Konfederacji Korony Polskiej). Wśród posłów Polski 2050 głosujących przeciw odrzuceniu ustawy w I czytaniu był marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- To wyjaśniłem premierowi. Moje wyjaśnienia zostały przyjęte. Nie jest to w żaden sposób naruszenie koalicji, czy naszego stosunku do meritum tej ustawy. Rozstaliśmy się w zgodzie, w pokoju, nie należy się tu doszukiwać jakichś specjalnych sensacji – podsumował marszałek Sejmu.

Szymon Hołownia: Trzeba być ostrożnym z odrzucaniem ustaw w I czytaniu

- Ja jako poseł uważam, że trzeba być bardzo ostrożnym z odrzucaniem ustaw w I czytaniu. Zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia z takimi ustawami jak ta, która bardzo szeroko było komentowana przez obywateli w konsultacjach społecznych, to jest projekt bardzo nośny – zaznaczył.

- To jest po stronie PiS, czy tego środowiska cały czas ta sama gra: powtarzanie, składanie tej samej ustawy, tych samych rozwiązań dotyczących CPK, które nie posuną tej sprawy do przodu. My potrzebujemy CPK i my ten CPK wybudujemy. Natomiast chodzi o to tylko jak to zrobić, czy robić to tak, jak oni nie umieli tego zrobić, czy zrobić to wreszcie porządnie, tak jak to powinno wyglądać - dodał.