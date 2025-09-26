Sejm w piątek nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Zakłada on m.in. wcześniejsze uruchomienie nowego lotniska. Projekt prezydencki przewiduje m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. kilometrów nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości.

Głosowanie w sprawie prezydenckiego projektu o CPK

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Jak posłowie głosowali w sprawie prezydenckiego projektu o CPK? W głosowaniu za przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów - wszyscy obecni na sali posłowie KO, 24 z 25 głosujących posłów PSL, wszyscy obecni na sali posłowie Lewicy. Klub Polski 2050 podzielił się - 7 posłów zagłosowało za odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu, 9 przeciw, 12 się wstrzymało. To właśnie wstrzymujący się i głosujący przeciw sprawili, że wniosek nie został odrzucony (przeciw odrzuceniu głosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS i Konfederacji oraz posłowie koła Razem i koła Wolni Republikanie, a także koła Konfederacji Korony Polskiej). Wśród posłów Polski 2050 głosujących przeciw odrzuceniu ustawy w I czytaniu był marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Nie akceptuję głosowania posłów i nie dlatego, że jest to projekt prezydencki, chociaż powinno być oczywiste dla każdego, począwszy od marszałka (Szymona) Hołowni, że próba rządzenia poprzez projekty ustaw prezydenckich i równocześnie wetowanie wszystkiego, co przyjmuje rząd, jest także jawnym gwałceniem tego, co mówi Konstytucja o tym, jak ma wyglądać ustrój w Polsce. Jak ma się złą wolę tak jak to jest przy wetowaniu, (...) że chce się przejąć to, co jest uprawnieniem rządu, a nie prezydenta, to później mamy takie konsekwencje jak te głosowania. Dziś mamy w Polsce wielki spór o to, czy wbrew Konstytucji prezydent będzie przejmował coraz większe obszary władzy, czy zgodnie z Konstytucją rząd i większość parlamentarna będą decydowały o tym, jaki jest bieg rzeczy w kraju – mówił premier Donald Tusk.