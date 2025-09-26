Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Tusk: Jest mi przykro, że w sprawie CPK marszałek Szymon Hołownia stanął po stronie prezydenta

To jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka (Szymona) Hołowni, jest mi przykro, że marszałek Sejmu i duża grupa posłów z jego ugrupowania stanęła po stronie prezydenta Karola Nawrockiego - tak premier Donald Tusk skomentował

Aktualizacja: 26.09.2025 15:18 Publikacja: 26.09.2025 15:14

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

Sejm w piątek nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Zakłada on m.in. wcześniejsze uruchomienie nowego lotniska. Projekt prezydencki przewiduje m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. kilometrów nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości.

Głosowanie w sprawie prezydenckiego projektu o CPK

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Jak posłowie głosowali w sprawie prezydenckiego projektu o CPK?

W głosowaniu za przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów - wszyscy obecni na sali posłowie KO, 24 z 25 głosujących posłów PSL, wszyscy obecni na sali posłowie Lewicy. Klub Polski 2050 podzielił się - 7 posłów zagłosowało za odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu, 9 przeciw, 12 się wstrzymało. To właśnie wstrzymujący się i głosujący przeciw sprawili, że wniosek nie został odrzucony (przeciw odrzuceniu głosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS i Konfederacji oraz posłowie koła Razem i koła Wolni Republikanie, a także koła Konfederacji Korony Polskiej). Wśród posłów Polski 2050 głosujących przeciw odrzuceniu ustawy w I czytaniu był marszałek Sejmu Szymon Hołownia. 

– Nie akceptuję głosowania posłów i nie dlatego, że jest to projekt prezydencki, chociaż powinno być oczywiste dla każdego, począwszy od marszałka (Szymona) Hołowni, że próba rządzenia poprzez projekty ustaw prezydenckich i równocześnie wetowanie wszystkiego, co przyjmuje rząd, jest także jawnym gwałceniem tego, co mówi Konstytucja o tym, jak ma wyglądać ustrój w Polsce. Jak ma się złą wolę tak jak to jest przy wetowaniu, (...) że chce się przejąć to, co jest uprawnieniem rządu, a nie prezydenta, to później mamy takie konsekwencje jak te głosowania. Dziś mamy w Polsce wielki spór o to, czy wbrew Konstytucji prezydent będzie przejmował coraz większe obszary władzy, czy zgodnie z Konstytucją rząd i większość parlamentarna będą decydowały o tym, jaki jest bieg rzeczy w kraju – mówił premier Donald Tusk. 

Reklama
Reklama

Donald Tusk: Jest mi przykro, że marszałek Hołownia stanął w kwestii CPK po stronie prezydenta

Zaznaczył, że jest ciekaw wyjaśnień w tej sprawie, ale – jak mówił – „nie ukrywam, że to z mojego punktu widzenia zły znak ze strony posłów Polski 2050 i marszałka Hołowni”. – W sprawie ważnej, bo przecież CPK to jest coś, co budzi nieustanne emocje, my mamy swoją mądrą, sensowną, racjonalną wersję z kolejami dużych prędkości. – My zaczęliśmy to budować i nie chcemy, żeby nam w tym przeszkadzali ci, którzy narysowali tysiąc plansz, wydali setki milionów złotych na swoje pensje i niczego nie zrobili w tej sprawie. – Prezydent Nawrocki jest po stronie tamtych ludzi – mówił premier Donald Tusk.

– Jest mi przykro, że marszałek Hołownia i bardzo duża grupa posłów z jego ugrupowania też stanęła po stronie prezydenta Nawrockiego w tej kwestii, bo to bardzo źle wróży na przyszłość – powiedział premier Tusk. 


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Tusk Szymon Hołownia Karol Nawrocki

Sejm w piątek nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Zakłada on m.in. wcześniejsze uruchomienie nowego lotniska. Projekt prezydencki przewiduje m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. kilometrów nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Aktywiści z Ostatniego Pokolenia przed Sejmem w Warszawie
Polityka
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem. Chcą wspólnego biletu i większych pieniędzy na kolej
Adrian Zandberg
Polityka
Adrian Zandberg o współpracy Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego: To powinno być oczywiste
Marcin Kierwiński
Polityka
Marcin Kierwiński o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w Warszawie. „Źle ta sprawa wypadła”
Kwiecień 2023, obecny prezydent RP, wówczas prezes IPN Karol Nawrocki (z prawej) w rozmowie ze swoim
Polityka
Pomazaniec Karola Nawrockiego nie ma szans zostać prezesem IPN. PSL ma kandydata kompromisu
Reklama
Reklama
e-Wydanie