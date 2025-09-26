Aktualizacja: 26.09.2025 17:46 Publikacja: 26.09.2025 16:58
Prezydent Karol Nawrocki
W piątek Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt skierowano więc do dalszych prac w komisji. Zakłada on m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. kilometrów nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości.
Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki. Polityk nie krył zadowolenia – stwierdził, że to „odważna decyzja”.
„Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy! To hasło realizuje się w ustawie #TakdlaCPK, która w wyniku dzisiejszego głosowania przeszła pierwsze czytanie i trafiła do prac komisji” – czytamy we wpisie prezydenta opublikowanym w serwisie X. „Dziękuję wszystkim Parlamentarzystom, którzy byli za #TakdlaCPK” – dodał Nawrocki, zaznaczając, że to „ważna i odważna decyzja dla Polski, dla Polaków”.
Wcześniej do decyzji posłów krytycznie odniósł się premier Donald Tusk. - Nie akceptuję takiego głosowania posłów, nie dlatego, że jest to projekt prezydencki. Będę bardzo ciekaw wyjaśnień i stanowiska. Z mojego punktu widzenia to jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni. Jest mi przykro, że marszałek i tak duża posłów z jego ugrupowania stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość - podkreślił szef rządu.
Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.
Już jakiś czas temu prezydent Karol Nawrocki wyrażał zaniepokojenie tempem realizacji inwestycji strategicznych. Podkreślał między innymi, że ma nadzieję, iż rząd i większość parlamentarna „zajmie się” jego projektem ustawy o CPK.
W głosowaniu za przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektem ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów – wszyscy obecni na sali posłowie KO, 24 z 25 głosujących posłów PSL i wszyscy obecni na sali posłowie Lewicy. Klub Polski 2050 podzielił się – siedmiu posłów zagłosowało za odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu, dziewięciu przeciw, 12 się wstrzymało. To właśnie wstrzymujący się i głosujący przeciw sprawili, że wniosek nie został odrzucony (przeciw odrzuceniu głosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS i Konfederacji oraz posłowie koła Razem i koła Wolni Republikanie, a także koła Konfederacji Korony Polskiej). Wśród posłów Polski 2050 głosujących przeciw odrzuceniu ustawy w I czytaniu był marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
Prezydencki projekt ustawy o CPK przewiduje między innymi zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 roku, uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 roku oraz rozwój ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości. Planuje się w nim także przeniesienie całego ruchu lotniczego z warszawskiego Lotniska Chopina na CPK najpóźniej do końca 2032 roku, wprowadzenie zakazu dofinansowywania połączeń lotniczych przez państwowe podmioty oraz finansowanie programu CPK za pomocą skarbowych papierów wartościowych na co najmniej 66,18 mld zł.
