W piątek Sejm nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt skierowano więc do dalszych prac w komisji. Zakłada on m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. kilometrów nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości.

Reklama Reklama

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki. Polityk nie krył zadowolenia – stwierdził, że to „odważna decyzja”.

Karol Nawrocki o głosowaniu nad prezydenckim projektem o CPK

„Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy! To hasło realizuje się w ustawie #TakdlaCPK, która w wyniku dzisiejszego głosowania przeszła pierwsze czytanie i trafiła do prac komisji” – czytamy we wpisie prezydenta opublikowanym w serwisie X. „Dziękuję wszystkim Parlamentarzystom, którzy byli za #TakdlaCPK” – dodał Nawrocki, zaznaczając, że to „ważna i odważna decyzja dla Polski, dla Polaków”.