Rozpoczyna się wewnętrzna kampania w Polsce 2050. Ryszard Petru chce zastąpić Szymona Hołownię

Poseł Polski 2050 Ryszard Petru zapowiedział, że będzie ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii. „Wierzę jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 roku – i wiem, jak to zrobić” - przekonuje.

Publikacja: 01.10.2025 08:31

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (L) i przewodniczący komisji Ryszard Petru (P) na posiedzeniu sejmow

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (L) i przewodniczący komisji Ryszard Petru (P) na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju

Foto: PAP/Tomasz Gzell

Przemysław Malinowski

Od weekendu wiadomo, że w Polsce 2050 na początku przyszłego roku dojdzie do zmiany przywództwa – obecny lider ugrupowania, Szymon Hołownia, nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego partii. Wśród kandydatek do jego zastąpienia jest Pełczyńska-Nałęcz. 

Od poniedziałku wiadomo też, że Hołownia stara się o posadę Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Gdyby uzyskał to stanowisko, wyjechałby z Polski na co najmniej 5 lat (tyle trwa kadencja Komisarza, funkcję tę można sprawować przez dwie kadencje). 

Klub parlamentarny Polski 2050 zdecydował o tym, kogo będzie rekomendował na stanowisko wicepremiera w rządzie. Partia ma otrzymać tekę wicepremiera po tym, gdy jej obecny lider, Szymon Hołownia, ustąpi w połowie listopada ze stanowiska marszałka Sejmu. Posłowie tego ugrupowania zdecydowali, że rekomendują Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej i I wiceprzewodnicząca partii, na stanowisko wicepremiera. Pełczyńska-Nałęcz nie była jednak jedyną kandydatką do uzyskania rekomendacji – starała się o nią również minister środowiska Paulina Hennig-Kloska. Ostatecznie o rekomendacji dla Pełczyńskiej-Nałęcz zdecydowały dwa głosy – podaje TVN24, powołując się na swoje ustalenia. 

Kto będzie liderem Polski 2050? Ryszard Petru chce kierować partią

Nazwiska  Hennig-Kloski oraz  Pełczyńskiej-Nałęcz pojawiają się także w kontekście przejęcia kierownictwa w partii. W środę oficjalnie swoją kandydaturę zgłosił także Ryszard Petru.

„Postanowiłem ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii Polska 2050. Podejmuję to wyzwanie wierząc, że jesteśmy w stanie odzyskać wyborców, którzy zaufali nam w 2023 r. – i wiem, jak to zrobić. Proponuję powrót do korzeni, czyli do tego, co stało za sukcesem naszego ugrupowania i całej Trzeciej Drogi: do przedsiębiorczości, rozsądnej transformacji energetycznej, adresowanej polityki społecznej rozwiązującej problemy konkretnych ludzi” – tłumaczy poseł.

Petru podziękował Szymonowi Hołowni za kierowanie partią i przekazał, że popierał pomysł, by lider partii był członkiem rządu. „Wybrał on inną formę realizacji swego politycznego zaangażowania. Ma do tej decyzji pełne prawo i decyzję tę trzeba uszanować. Jego działalność polityczna nie tylko w Polsce, ale i za granicą tworzy nowe wyzwania dla naszego ugrupowania, jak również całej koalicji” – napisał.

Poseł Polski 2050 przedstawił również pięć postulatów, na których powinna skupić się partia przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. W jego ocenie są to proste podatki, zielona transformacja, ograniczenie biurokracji, uszczelnienie granic i wzmocnienie bezpieczeństwa.

„Rywalizacja w ramach naszego ugrupowania nie będzie łatwa.  Ale nie mogę stać z boku, gdy przed nami tak wielkie wyzwania. Jesteśmy w stanie odbudować zaufanie i poparcie z 2023 r.  Głęboko w to wierzę!” – kończy Petru.

