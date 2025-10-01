Od weekendu wiadomo, że w Polsce 2050 na początku przyszłego roku dojdzie do zmiany przywództwa – obecny lider ugrupowania, Szymon Hołownia, nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego partii. Wśród kandydatek do jego zastąpienia jest Pełczyńska-Nałęcz.

Od poniedziałku wiadomo też, że Hołownia stara się o posadę Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR). Gdyby uzyskał to stanowisko, wyjechałby z Polski na co najmniej 5 lat (tyle trwa kadencja Komisarza, funkcję tę można sprawować przez dwie kadencje).

Klub parlamentarny Polski 2050 zdecydował o tym, kogo będzie rekomendował na stanowisko wicepremiera w rządzie. Partia ma otrzymać tekę wicepremiera po tym, gdy jej obecny lider, Szymon Hołownia, ustąpi w połowie listopada ze stanowiska marszałka Sejmu. Posłowie tego ugrupowania zdecydowali, że rekomendują Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej i I wiceprzewodnicząca partii, na stanowisko wicepremiera. Pełczyńska-Nałęcz nie była jednak jedyną kandydatką do uzyskania rekomendacji – starała się o nią również minister środowiska Paulina Hennig-Kloska. Ostatecznie o rekomendacji dla Pełczyńskiej-Nałęcz zdecydowały dwa głosy – podaje TVN24, powołując się na swoje ustalenia.

Kto będzie liderem Polski 2050? Ryszard Petru chce kierować partią

Nazwiska Hennig-Kloski oraz Pełczyńskiej-Nałęcz pojawiają się także w kontekście przejęcia kierownictwa w partii. W środę oficjalnie swoją kandydaturę zgłosił także Ryszard Petru.