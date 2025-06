Bessent odniósł się do jego ostrzeżeń. - Znam Jamiego od wielu lat i on w trakcie całej swojej kariery snuł tego typu prognozy. Na szczęście żadna z nich się nie spełniła. To jednak pokazuje dlaczego on jest wspaniałym bankierem. Bo stara się dostrzegać rzeczy mogące kryć się za rogiem - stwierdził amerykański sekretarz skarbu. Zapewnił również, że w ciągu nadchodzących czterech lat deficyt budżetowy USA będzie stopniowo zmniejszany.