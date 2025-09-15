Aktualizacja: 15.09.2025 17:11 Publikacja: 15.09.2025 16:31
Trump dogadał się z Chinami w sprawie ceł i TikToka?
Foto: REUTERS/Ken Cedeno
„Wielkie spotkanie handlowe w Europie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przebiegło BARDZO DOBRZE! Wkrótce się zakończy. Osiągnięto również porozumienie w sprawie „pewnej” firmy, którą młodzi ludzie w naszym kraju bardzo chcieli uratować. Będą bardzo szczęśliwi! W piątek będę rozmawiał z prezydentem Xi. Relacje pozostają bardzo silne!!! Prezydent DJT” – napisał Donald Trump, prezydent USA, na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
W ciągu zaledwie pół godziny wpis zdobył tysiące polubień. Liczący ok. 1,6 mld użytkowników TikTok notuje napływ fanów w USA, gdzie błyskawicznie spadało poparcie społeczne dla rządowego zakazu TikToka, a jeszcze przed rokiem nawet 32 proc. dorosłych respondentów popierało w badaniu Pew Research Center zakazanie działalności tej aplikacji. Korzysta z niej ponad jedna trzecia dorosłych Amerykanów – według badań z ubiegłego roku 59 proc. dorosłych poniżej 30. roku życia deklarowało sięganie po TikToka, wobec jedynie 26 proc. osób w wieku od 50 do 64 lat.
Ryzyko zakazania TikToka było realne. Jeszcze w poniedziałek po południu agencja Reutera cytowała wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego, który miał wiedzę o trwających właśnie w Madrycie konsultacjach USA z Chinami. Informator agencji miał twierdzić, że Stany Zjednoczone wprowadzą zakaz dla TikToka, jeśli Chiny nie wycofają się z żądań obniżenia ceł i wprowadzenia ograniczeń technologicznych w ramach umowy o sprzedaży aktywów.
Jak pisze agencja Reutera, w Madrycie Amerykanie i Chińczycy omawiają ewentualną sprzedaż TikToka przez chińskiego właściciela ByteDance w ramach rundy szerszych rozmów na temat ceł i polityki gospodarczej.
Temat jest bardzo pilny, bo jeśli TikTok nie przejdzie w ręce firmy z USA – może zostać tam zamknięty już 17 września.
Jak wyraził się rozmówca Reutera, chińska delegacja przybyła do Madrytu „z fundamentalnym niezrozumieniem stanowiska USA w sprawie TikToka”.
– Nasi chińscy partnerzy wysunęli bardzo agresywne żądania – powiedział dziennikarzom sekretarz skarbu USA Scott Bessent. – Nie jesteśmy skłonni poświęcić bezpieczeństwa narodowego dla aplikacji społecznościowej – dodał.
Chiny miały żądać ustępstw w dziedzinie handlu i technologii w zamian za zgodę na wycofanie inwestycji z popularnej aplikacji społecznościowej. Trwające od niedzieli negocjacje Waszyngtonu z Pekinem w pałacu hiszpańskiego MSZ to już czwarta runda rozmów w ciągu czterech miesięcy. Celem jest obniżenie napięcia w stosunkach handlowych obu potęg gospodarczych.
Stany Zjednoczone nie są jedyną stroną tego sporu, który sięga po interesy naczelnych spółek technologicznych, by zwiększyć skalę nacisku na przeciwnika. Jak informuje Bloomberg, Chiny orzekły, że Nvidia naruszyła przepisy antymonopolowe, zawierając głośną umowę w 2020 r. Niepewna sytuacja spółki w Chinach wpływa od dawna na jej notowania, natomiast właśnie dziś spółka nazywana niedawno „królową giełd”, producent chipów, na których opiera się rozwój sztucznej inteligencji, została uznana za winną naruszenia przepisów antymonopolowych po przejęciu producenta sprzętu sieciowego Mellanox Technologies Ltd. Poinformowała o tym Państwowa Administracja Regulacji Rynku.
W weekend Chiny poinformowały też o wszczęciu dochodzenia antydumpingowego dotyczącego półprzewodników produkowanych przez amerykańskie firmy, w tym Texas Instruments. W reakcji na to akcje zarówno Nvidii, jak i TI spadły o około 2 proc. w handlu przedsesyjnym.
Nie jest jeszcze jasne, jakich środków zaradczych będzie się domagał regulator, czy też stojący za urzędem chiński rząd. Natomiast rząd USA już dużo wcześniej zakazał Nvidii sprzedaży chińskim firmom swoich najbardziej zaawansowanych układów AI, z powodu „obaw o bezpieczeństwo narodowe”.
