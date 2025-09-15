Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są najnowsze wyniki negocjacji Donalda Trumpa z Chinami w sprawach handlowych?

Jakie znaczenie mają te negocjacje dla przyszłości TikToka w Stanach Zjednoczonych?

Dlaczego działania Chin mogą wpływać na notowania amerykańskich spółek technologicznych?

Jakie konsekwencje mogą mieć decyzje regulacyjne Chin dla firm takich jak Nvidia i Texas Instruments?

„Wielkie spotkanie handlowe w Europie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przebiegło BARDZO DOBRZE! Wkrótce się zakończy. Osiągnięto również porozumienie w sprawie „pewnej” firmy, którą młodzi ludzie w naszym kraju bardzo chcieli uratować. Będą bardzo szczęśliwi! W piątek będę rozmawiał z prezydentem Xi. Relacje pozostają bardzo silne!!! Prezydent DJT” – napisał Donald Trump, prezydent USA, na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

W ciągu zaledwie pół godziny wpis zdobył tysiące polubień. Liczący ok. 1,6 mld użytkowników TikTok notuje napływ fanów w USA, gdzie błyskawicznie spadało poparcie społeczne dla rządowego zakazu TikToka, a jeszcze przed rokiem nawet 32 proc. dorosłych respondentów popierało w badaniu Pew Research Center zakazanie działalności tej aplikacji. Korzysta z niej ponad jedna trzecia dorosłych Amerykanów – według badań z ubiegłego roku 59 proc. dorosłych poniżej 30. roku życia deklarowało sięganie po TikToka, wobec jedynie 26 proc. osób w wieku od 50 do 64 lat.

Ryzyko zakazania TikToka ostatnio rosło

Ryzyko zakazania TikToka było realne. Jeszcze w poniedziałek po południu agencja Reutera cytowała wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego, który miał wiedzę o trwających właśnie w Madrycie konsultacjach USA z Chinami. Informator agencji miał twierdzić, że Stany Zjednoczone wprowadzą zakaz dla TikToka, jeśli Chiny nie wycofają się z żądań obniżenia ceł i wprowadzenia ograniczeń technologicznych w ramach umowy o sprzedaży aktywów.