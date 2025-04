TikTok będzie miał nowe centrum danych w Europie. Wiadomo, w jakim kraju

Popularna platforma społecznościowa TikTok, należąca do chińskiej firmy Bytedance, stara się przekonać europejskie państwa, że dane ich obywateli gromadzone w aplikacji są bezpieczne. Zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone niejednokrotnie wyrażały silne obawy o to, że rząd Chin mógłby uzyskać dostęp do danych osób korzystających z serwisu.

Z tego względu TikTok podjął decyzję o stopniowym przenoszeniu przechowywania danych europejskich użytkowników na Stary Kontynent. W 2023 roku firma uruchomiła nowy program bezpieczeństwa danych o nazwie „Project Clover”. Zakłada on inwestycje o łącznej wartości 12 mld euro w ciągu dekady, która mają stanowić odpowiedź na rosnącą presję ze strony zachodnich ustawodawców.

W ramach „Project Clover” TikTok rozpoczął w 2023 roku budowę pierwszego centrum danych Norwegii, które zostało oficjalnie otwarte w bieżącym miesiącu. W środę, 30 kwietnia, chiński gigant poinformował o planach otwarcia kolejnego centrum danych w Europie – i znów wybrał kraj na północy kontynentu.

TikTok otworzy nowe centrum danych w Finlandii

Tym razem padło na Finlandię. Rzecznik TikToka ogłosił w środę, że firma zamierza zainwestować w budowę nowego centrum danych 1 mld euro, potwierdzając plan ujawniony wcześniej agencji Reutera przez dwa źródła bliskie sprawie.