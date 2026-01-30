Nie żyje Catherine O’Hara

Aktualizacja: 30.01.2026 21:11 Publikacja: 30.01.2026 21:01
Catherine O’Hara (1954 - 2026)
Catherine O’Hara pochodziła z osiadłej w Kanadzie rodziny irlandzkiej. Karierę aktorską rozpoczęła w wieku 20 lat od niewielkich ról komediowych, grała w telenowelach, była dublerką Gildy Radner i Ann Risley. Dwa lata później stworzyła serial telewizyjny „SCTV”. Jako prowadząca program zyskała popularność, nazwano ją „najzabawniejszą kobietą w telewizji”. Podkładała też głos w filmach animowanych.
Uważana była za jedną z najbardziej utalentowanych aktorek komediowych. Otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę Emmy, jako autorka skeczów filmowych.
Zagrała trzy role u Tima Burtona, w filmach „Sok z żuka”, „Frankenweenie” i „Miasteczko Halloween”. Wystąpiła też w takich filmach jak „Przetrwać święta”, „Wyatt Earp”, „Dick Tracy”, „Po godzinach” czy „Zawód: Dziennikarz”. Jedna z jej ostatnich ról to gościnny występ w popularnym serialu „The Last of Us”.
Widzowie całego świata pokochali ją jednak za niezapomnianą rolę matki Kevina w kultowych filmach „Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku”.
Macaulay Culkin, odtwarzający rolę Kevina, wrócił niej po 28 latach, reklamując Google Assistant.
Wykonawca roli Kevina Macaulay Culkin na wieść o jej śmierci opublikował wzruszający wpis w mediach społecznościowych, w którym pożegnał aktorkę: „Mamo. Myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok ciebie. Słyszałem cię. Ale miałem jeszcze tyle do powiedzenia. Kocham cię. Zobaczymy się później”.
Zagrała ponad 60 ról w filmach fabularnych i wystąpiła w 25 serialach telewizyjnych. Napisała scenariusze do kilku filmów, była reżyserką dwóch seriali komediowych.
Prywatnie była żoną scenografa Bo Welcha, z którym miała dwóch synów, Matthew i Luke’a.
