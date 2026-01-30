Nie żyje Catherine O’Hara

Catherine O’Hara pochodziła z osiadłej w Kanadzie rodziny irlandzkiej. Karierę aktorską rozpoczęła w wieku 20 lat od niewielkich ról komediowych, grała w telenowelach, była dublerką Gildy Radner i Ann Risley. Dwa lata później stworzyła serial telewizyjny „SCTV”. Jako prowadząca program zyskała popularność, nazwano ją „najzabawniejszą kobietą w telewizji”. Podkładała też głos w filmach animowanych.

Uważana była za jedną z najbardziej utalentowanych aktorek komediowych. Otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę Emmy, jako autorka skeczów filmowych.

Zagrała trzy role u Tima Burtona, w filmach „Sok z żuka”, „Frankenweenie” i „Miasteczko Halloween”. Wystąpiła też w takich filmach jak „Przetrwać święta”, „Wyatt Earp”, „Dick Tracy”, „Po godzinach” czy „Zawód: Dziennikarz”. Jedna z jej ostatnich ról to gościnny występ w popularnym serialu „The Last of Us”.

Widzowie całego świata pokochali ją jednak za niezapomnianą rolę matki Kevina w kultowych filmach „Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku”.