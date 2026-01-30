Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nie żyje Catherine O’Hara

Zmarła Catherine O’Hara, kanadyjsko-amerykańska aktorka, znana z roli matki Kevina w filmie „Kevin sam w domu”. Miała 71 lat.

Publikacja: 30.01.2026 21:01

Catherine O’Hara (1954 - 2026)

Catherine O’Hara (1954 - 2026)

Foto: REUTERS/Mina Kim

Magdalena Kowalczyk

Catherine O’Hara pochodziła z osiadłej w Kanadzie rodziny irlandzkiej. Karierę aktorską rozpoczęła w wieku 20 lat od niewielkich ról komediowych, grała w telenowelach, była dublerką Gildy Radner i Ann Risley. Dwa lata później stworzyła serial telewizyjny „SCTV”. Jako prowadząca program zyskała popularność, nazwano ją „najzabawniejszą kobietą w telewizji”. Podkładała też głos w filmach animowanych.

Uważana była za jedną z najbardziej utalentowanych aktorek komediowych. Otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę Emmy, jako autorka skeczów filmowych.

Catherine O’Hara była jedną z najbardziej utalentowanych aktorek komediowych

Zagrała trzy role u Tima Burtona, w filmach „Sok z żuka”, „Frankenweenie” i „Miasteczko Halloween”. Wystąpiła też w takich filmach jak „Przetrwać święta”, „Wyatt Earp”, „Dick Tracy”, „Po godzinach” czy „Zawód: Dziennikarz”. Jedna z jej ostatnich ról to gościnny występ w popularnym serialu „The Last of Us”.

Widzowie całego świata pokochali ją jednak za niezapomnianą rolę matki Kevina w kultowych filmach „Kevin sam w domu” i „Kevin sam w Nowym Jorku”.

Czytaj więcej

Kevin znów sam w domu. 6 mln odsłon w dwa dni
Globalne Interesy
Kevin znów sam w domu. 6 mln odsłon w dwa dni
Reklama
Reklama

Wykonawca roli Kevina Macaulay Culkin na wieść o jej śmierci opublikował wzruszający wpis w mediach społecznościowych, w którym pożegnał aktorkę: „Mamo. Myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok ciebie. Słyszałem cię. Ale miałem jeszcze tyle do powiedzenia. Kocham cię. Zobaczymy się później”.

O'Hara zagrała w 60 filmach

Zagrała ponad 60 ról w filmach fabularnych i wystąpiła w 25 serialach telewizyjnych. Napisała scenariusze do kilku filmów, była reżyserką dwóch seriali komediowych.

Prywatnie była żoną scenografa Bo Welcha, z którym miała dwóch synów, Matthew i Luke’a.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Film
Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1437
Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1436
Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1435
Zegar Zagłady 2026: ludzkość najbliżej końca w historii
Świat
Zegar Zagłady 2026: ludzkość najbliżej końca w historii
Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1434
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama