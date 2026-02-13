Reklama
„Zima pod znakiem wrony”: Nie uciekniesz od polityki

„Zima pod znakiem wrony” to surrealistyczno-kafkowskie spojrzenie na stan wojenny ze znakomitą rolą nominowanej do Oscara Lesley Manville.

Publikacja: 13.02.2026 15:50

„Zima pod znakiem wrony”: Nie uciekniesz od polityki

Foto: Mar.prasowe

Łukasz Adamski

Kasia Adamik nakręciła swój najlepszy film w dotychczasowej karierze. Oniryczna, zanurzona w klaustrofobiczny thriller opowieść o wybuchu stanu wojennego opiera się na znakomitej kreacji Lesley Manville, którą znamy nie tylko z nominacji do Oscara za „Nić Widmo” Paula Thomasa Andersona, ale też z wyrazistych ról w filmach Mike’a Leigha na czele z arcydziełem „Sekrety i kłamstwa”. „Zima pod znakiem wrony” jest adaptacją opowiadania Olgi Tokarczuk „Profesor Andrews w Warszawie”. Zmieniono płeć głównego bohatera, co nadaje jednak całej opowieści dodatkowego wymiaru. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce widzimy nie tylko oczami przybysza z zagranicy, ale też wrażliwej kobiety, która przyjeżdża do Warszawy z wykładem psychologicznym i budzi się 13 grudnia 1981 r. w mieście oblężonym przez czołgi.

