Kasia Adamik nakręciła swój najlepszy film w dotychczasowej karierze. Oniryczna, zanurzona w klaustrofobiczny thriller opowieść o wybuchu stanu wojennego opiera się na znakomitej kreacji Lesley Manville, którą znamy nie tylko z nominacji do Oscara za „Nić Widmo” Paula Thomasa Andersona, ale też z wyrazistych ról w filmach Mike’a Leigha na czele z arcydziełem „Sekrety i kłamstwa”. „Zima pod znakiem wrony” jest adaptacją opowiadania Olgi Tokarczuk „Profesor Andrews w Warszawie”. Zmieniono płeć głównego bohatera, co nadaje jednak całej opowieści dodatkowego wymiaru. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce widzimy nie tylko oczami przybysza z zagranicy, ale też wrażliwej kobiety, która przyjeżdża do Warszawy z wykładem psychologicznym i budzi się 13 grudnia 1981 r. w mieście oblężonym przez czołgi.