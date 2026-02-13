4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Kasia Adamik nakręciła swój najlepszy film w dotychczasowej karierze. Oniryczna, zanurzona w klaustrofobiczny thriller opowieść o wybuchu stanu wojennego opiera się na znakomitej kreacji Lesley Manville, którą znamy nie tylko z nominacji do Oscara za „Nić Widmo” Paula Thomasa Andersona, ale też z wyrazistych ról w filmach Mike’a Leigha na czele z arcydziełem „Sekrety i kłamstwa”. „Zima pod znakiem wrony” jest adaptacją opowiadania Olgi Tokarczuk „Profesor Andrews w Warszawie”. Zmieniono płeć głównego bohatera, co nadaje jednak całej opowieści dodatkowego wymiaru. Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce widzimy nie tylko oczami przybysza z zagranicy, ale też wrażliwej kobiety, która przyjeżdża do Warszawy z wykładem psychologicznym i budzi się 13 grudnia 1981 r. w mieście oblężonym przez czołgi.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Eleonora Plutyńska łączyła perspektywę naukową z artystyczną oraz aktywnie wspierała lokalne tkaczki.
Sfinansowany przez Ignacego Paderewskiego, największą pianistyczną gwiazdę początku XX w., hotel Bristol obchodz...
„Quartermaster General WW2” to idealny tytuł dla tych, którzy poszukują wciągającej i emocjonującej gry dla więk...
Ważnym aspektem istnienia prawa jest powszechna świadomość, że chroni słabszych przed przemocą i naciskiem ze st...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas