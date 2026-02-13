Informację o śmierci aktorki przekazał w piątek 13 lutego ks. Andrzej Luter. Bożena Dykiel w ciągu minionych dekad zagrała dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Ogromną popularność przyniosły jej również występy w serialach.

Kariera Bożeny Dykiel. Słynne role teatralne

Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 w Grabowie na Podlasiu. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Karierę aktorską rozpoczęła w latach 70. m.in. rolami teatralnymi. Występowała w Studenckim Teatrze Satyryków, a następnie w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Na deskach teatralnych zasłynęła przede wszystkim legendarną rolą Goplany w „Balladynie” Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza.

– W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w „Balladynie” Słowackiego; to były czasy, kiedy Narodowym kierował Adam Hanuszkiewicz, reżyser tego „rewolucyjnego” spektaklu. A Goplana wjechała na scenę na Hondzie – wspomina aktorkę ks. Andrzej Luter.