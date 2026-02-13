Reklama
Nie żyje Bożena Dykiel. Te role przyniosły jej sławę

W wieku 77 lat zmarła aktorka Bożena Dykiel. Była jedną z najbardziej znanych i cenionych postaci polskiej sceny teatralnej, filmowej i telewizyjnej. Zasłynęła m.in. rolami w filmach Andrzeja Wajdy, Stanisława Barei i Jerzego Hoffmana.

Publikacja: 13.02.2026 15:30

Bożena Dykiel (1948-2026)

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Anna Rogalska

Informację o śmierci aktorki przekazał w piątek 13 lutego ks. Andrzej Luter. Bożena Dykiel w ciągu minionych dekad zagrała dziesiątki ról filmowych i teatralnych. Ogromną popularność przyniosły jej również występy w serialach.

Kariera Bożeny Dykiel. Słynne role teatralne

Bożena Dykiel urodziła się 26 sierpnia 1948 w Grabowie na Podlasiu. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Karierę aktorską rozpoczęła w latach 70. m.in. rolami teatralnymi. Występowała w Studenckim Teatrze Satyryków, a następnie w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Na deskach teatralnych zasłynęła przede wszystkim legendarną rolą Goplany w „Balladynie” Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza.

– W teatrze przeszła do legendy rolą Goplany w „Balladynie” Słowackiego; to były czasy, kiedy Narodowym kierował Adam Hanuszkiewicz, reżyser tego „rewolucyjnego” spektaklu. A Goplana wjechała na scenę na Hondzie – wspomina aktorkę ks. Andrzej Luter.

W Teatrze Narodowym występowała także w takich spektaklach, jak „Trzy po trzy”, „Wesele” czy „Dziady”. Bożenę Dykiel publiczność mogła oglądać również w stołecznym Teatrze Nowym, Teatrze Syrena i Teatrze Komedia.

Grała u Wajdy, Barei i Hoffmana. Te role filmowe przeszły do historii kina

Równolegle rozwijała się także kariera filmowa Bożeny Dykiel. W jej dorobku nie brakowało zarówno ról dramatycznych, jak i komediowych. Przed kamerą debiutowała rolą autostopowiczki w filmie „Uciec jak najbliżej” Janusza Zaorskiego w 1971 r.

Rozpoznawalność przyniosła jej rola Kasi w „Weselu” Andrzeja Wajdy w 1973 r. Rok później zagrała w komedii Janusza Zaorskiego „Awans”. Następnie przyszedł czas na rolę w „Ziemi obiecanej” Aktorka zagrała również w „Człowieku z żelaza”.

Po rolach w wielkich produkcjach Andrzeja Wajdy kariera Bożeny Dykiel szybko nabrała tempa. Grane przez nią postacie były wyraziste i pełne charyzmy. Aktorka występowała w filmie Stanisława Barei „Brunet wieczorową porą” (jako Anna, żona Michała), a także w serialu „Alternatywy 4”, w którym widzowie zapamiętali ją z roli Miećki Aniołowej. Zagrała też w kontynuacji „Misia” - „Rozmowach kontrolowanych”. 

Dobrze znane są również jej role w „Znachorze” Jerzego Hoffmana, pojawiła się w „Dniu świra” Marka Koterskiego, a także w filmach Andrzeja Barańskiego czy Romana Załuskiego. W późniejszych latach aktorka występowała także w wielu produkcjach telewizyjnych. Przez 22 lata wcielała się w postać Marii Zięby w serialu „Na Wspólnej”.

Świat kultury żegna Bożenę Dykiel

Wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel z ogromnym smutkiem przyjęli przedstawiciele świata kultury. Słowa uznania dla dorobku aktorki wyraziło m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnej aktorki Bożeny Dykiel. Jej niezwykły talent i charyzma na stałe zapisały się w historii polskiego teatru, kina i telewizji. Bożena Dykiel była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci polskiej sceny aktorskiej” – napisało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na portalu X.

Bożena Dykiel w 2022 roku została odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Źródło: rp.pl

Film Aktorki i Aktorzy Bożena Dykiel
e-Wydanie
