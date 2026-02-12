Aktualizacja: 12.02.2026 05:03 Publikacja: 12.02.2026 05:01
Po rozpoznaniu celu z powietrza atak przeprowadzili artylerzyści ze 147. Samodzielnej Brygady Artyleryjskiej – informuje 7. Korpus Sił Szybkiego Reagowania.
Mer Odessy Siergiej Łysak poinformował, że w wyniku ataku uszkodzony został obiekt infrastruktury, ucierpiało też lokalne centrum biznesowe.
W czasie alarmu powietrznego, ogłoszonego w związku z groźbą ataku na Dniepr z użyciem rakiet balistycznych, w mieście rozległy się eksplozje. W ataku ucierpieć miało dwoje dzieci.
Alarm powietrzny w Kijowie trwał w nocy przez ponad trzy godziny. W wyniku ataku z użyciem dronów i rakiet ranne zostały dwie osoby. Szczątki strąconych obiektów powietrznych spadły na rejon dniprowski. Z kolei w rejonie darnyckim uszkodzony został dom jednorodzinny, a w rejonach hołosijiwskim i desniańskim uszkodzone zostały budynki niemieszkalne.
Spotkanie będzie poświęcone przygotowaniom do szczytu Sojuszu w Ankarze.
Gubernator obwodu Jewgienij Perwyszow pisze, że w ataku uszkodzonych zostało kilka budynków. Dwie osoby zostały ranne. W mediach społecznościowych pojawiają się informacje, że celem ataku był zakład firmy Progress produkującej systemy nawigacji i sterowania dla przemysłu lotniczego i rakietowego, w tym elementy do sterowania i testowania systemów rakietowych.
Gubernator obwodu tambowskiego Jewgienij Perwyszow podkreśla, że w ataku nikt nie ucierpiał. Doszło jednak do uszkodzeniu budynku uczelni technicznej – w jednym z jej obiektów wybuchł pożar. Mieszkańców akademika ewakuowano do lokalnego szpitala pediatrycznego.
Informację o ewakuacji podał gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow. Jak podaje Boczarow ewakuowani zostali mieszkańcy wsi Kotłubań. Do ewakuacji doszło w związku z „groźbą detonacji (ładunków wybuchowych) w czasie walki z ogniem”. W pobliżu miejscowości Kotłubań znajduje się magazyn amunicji.
Rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę z użyciem dronów i rakiet (1 I 2025 - 10 II 2026)
Foto: PAP
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1449 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W ataku rosyjskiego drona...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W ataku rosyjskiego drona na dom mieszka...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wiceszef MSZ Rosji Aleksandr Gruszko mów...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocnym ataku rosyjskich dronów na Odes...
Tysiące ludzi wyszły w sobotę na ulice Mediolanu, protestując przeciwko organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskic...
W najnowszym odcinku programu „Rzecz o geopolityce” Mateusz Grzeszczuk gości Piotra Skwiecińskiego, byłego ambas...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas