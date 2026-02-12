04:45
12.02.2026

Ukraińcy publikują nagranie z ostrzelania przez ukraińską artylerię zgrupowania Rosjan w rejonie Pokrowska

Po rozpoznaniu celu z powietrza atak przeprowadzili artylerzyści ze 147. Samodzielnej Brygady Artyleryjskiej – informuje 7. Korpus Sił Szybkiego Reagowania. 

04:43
12.02.2026

Jedna osoba ranna w nocnym ataku dronów na Odessę

Mer Odessy Siergiej Łysak poinformował, że w wyniku ataku uszkodzony został obiekt infrastruktury, ucierpiało też lokalne centrum biznesowe. 

04:41
12.02.2026

Dniepr był w nocy celem ataku rakietowego

W czasie alarmu powietrznego, ogłoszonego w związku z groźbą ataku na Dniepr z użyciem rakiet balistycznych, w mieście rozległy się eksplozje. W ataku ucierpieć miało dwoje dzieci. 

04:39
12.02.2026

Nocny atak powietrzny Rosji na Kijów

Alarm powietrzny w Kijowie trwał w nocy przez ponad trzy godziny. W wyniku ataku z użyciem dronów i rakiet ranne zostały dwie osoby. Szczątki strąconych obiektów powietrznych spadły na rejon dniprowski. Z kolei w rejonie darnyckim uszkodzony został dom jednorodzinny, a w rejonach hołosijiwskim i desniańskim uszkodzone zostały budynki niemieszkalne. 

04:36
12.02.2026

W czwartek w Brukseli spotkają się ministrowie obrony państw NATO

Spotkanie będzie poświęcone przygotowaniom do szczytu Sojuszu w Ankarze.

04:33
12.02.2026

Dwie osoby ranne w ataku ukraińskich dronów na Miczuryńsk w obwodzie tambowskim

Gubernator obwodu Jewgienij Perwyszow pisze, że w ataku uszkodzonych zostało kilka budynków. Dwie osoby zostały ranne. W mediach społecznościowych pojawiają się informacje, że celem ataku był zakład firmy Progress produkującej systemy nawigacji i sterowania dla przemysłu lotniczego i rakietowego, w tym elementy do sterowania i testowania systemów rakietowych.

04:31
12.02.2026

Pożar w budynku uczelni w obwodzie tambowskim po ataku ukraińskich dronów

Gubernator obwodu tambowskiego Jewgienij Perwyszow podkreśla, że w ataku nikt nie ucierpiał. Doszło jednak do uszkodzeniu budynku uczelni technicznej – w jednym z jej obiektów wybuchł pożar. Mieszkańców akademika ewakuowano do lokalnego szpitala pediatrycznego. 

04:26
12.02.2026

Ewakuacja wsi w obwodzie wołgogradzkim po ukraińskim ataku rakietowym

Informację o ewakuacji podał gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow. Jak podaje Boczarow ewakuowani zostali mieszkańcy wsi Kotłubań. Do ewakuacji doszło w związku z „groźbą detonacji (ładunków wybuchowych) w czasie walki z ogniem”. W pobliżu miejscowości Kotłubań znajduje się magazyn amunicji. 

04:24
12.02.2026

Rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę z użyciem dronów i rakiet od początku 2025 roku (WYKRES)

Rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę z użyciem dronów i rakiet (1 I 2025 - 10 II 2026)

Foto: PAP

04:22
12.02.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1449 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1449 dniu wojny

Foto: PAP

04:21
12.02.2026

