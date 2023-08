Agata Siniarska zatańczy na festiwalu w Berlinie

Berlin zaprasza najlepszych

Cały program festiwalu, przygotowany przez nowego dyrektora artystycznego Ricardo Carmonę, zawiera prace z różnych stron świata. Urodzony w Portugalii kurator, który od 10 lat jest odpowiedzialny za sztukę tańca w teatrze Hebbel am Ufer, podkreśla, że sztuka Europy interesuje go zawsze w kontekście całego świata. Szczególnie ważny jest dla niego problem diaspory podejmowany przez coraz liczniejszych choreografów. Jest to na przykład Serge Aimée Coulibaly pracujący w Brukseli i w kraju swego pochodzenia Burkina Faso, czy mieszkająca dziś we Francji Nadia Beugré - nawiązująca w swym projekcie do rodzinnego Abidżanu z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Miernikiem popularności niemieckojęzycznych spektakli są organizowane od lat przez Berliner Festspiele Niemieckojęzyczne Spotkania Teatralne, które odbyły się w tym roku po raz 60-ty - znów przy pełnej widowni.

Festiwal Tanz im August przyciąga też od lat widzów możliwością spotkania z wielkimi nazwiskami tańca współczesnego. Tak więc i w tym roku wystąpi po raz kolejny ikona tańca – Anna Teresa de Keersmaeker z przedstawionym właśnie w Awinionie programem „Exit Above“ zawierającym kwintesencje pracy choreograficznej artystki.

Rozchwytywany amerykański choreograf Trajal Harrell i jego taneczny ensemble z Zurychu poszukują w spektaklu „The Romeo” tańca wspólnego różnym grupom społecznym i epokom historycznym. 17-wieczny rytuał sufijski był inspiracją dla Marokańczyka Taoufiqua Izeddiou, który w „Hmadscha” pokazuje dziewięciu tancerzy w mistyczno-spirytualnym transie. A zespół Francuskiego Baletu Narodowego z Marsylii zajmie się w „Age of Content” rzeczywistością wiralną, łącząca intymność z jawnością, używając różnych form - od filmu akcji, przez musical do gier wideo. Łącznie w Berlinie wystąpi 19 zespołów.

Udział w festiwalu Tanz im August jest bardzo ważnym krokiem w karierze Agaty Siniarskiej. Powstałe 35 lat temu berlińskie wydarzenie jest jednym z centralnych punktów międzynarodowego kalendarza w zakresie tańca i choreografii obok weneckiego Biennale, wiedeńskiego Impulstanz czy Montpellier Dance we Francji. „null&void“ prezentowane będzie w Berlinie trzykrotnie.