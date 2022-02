Ten wyjątkowy spektakl w reżyserii Daniele Finzi Pasca miał swoją premierę w 2005 roku w Montrealu i początkowo był przedstawieniem namiotowym. Od tego czasu, włączając w to przekształcenie Corteo w produkcję arenową w 2018 roku, widowisko zachwyciło ponad 9 milionów widzów w 20 krajach, na 4 kontynentach.

Corteo po włosku oznacza procesję, to radosna, świąteczna parada, która powstaje w wyobraźni klauna. Spektakl łączy pasję aktorstwa z wdziękiem i energią akrobatyki, a wszystko to jest pretekstem do zapoznania publiczności z niesamowitym, teatralnym światem Cirque du Soleil, „zawieszonym gdzieś między niebem a ziemią”.

Klaun, nad którym czuwają troskliwe anioły, wyobraża sobie własny pogrzeb, odbywający się przewrotnie w karnawałowej atmosferze. Zestawiając duże z małym, śmieszne z tragicznym oraz magię doskonałości z urokiem wad, spektakl podkreśla siłę ale i kruchość głównego bohatera, w którym każdy z nas odnajdzie odrobinę samego siebie.

Zwraca uwagę koncepcja obrotowej sceny, która wprowadza widzów w teatralną atmosferę – połowa widowni skierowana jest w stronę drugiej, dzięki czemu publiczność widzi nie tylko sam spektakl, ale także okiem artysty może spojrzeć na zebrane audytorium. Zestaw zasłon inspirowanych Wieżą Eiffle’a oraz centralne, ręcznie malowane kurtyny nadają scenie imponujący charakter.

Spektakle odbędą się w dniach 1-4 września w krakowskiej Tauron Arenie oraz w dniach od 8 do 11 września w trójmiejskiej Ergo Arenie.