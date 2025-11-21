21 min. 5 sek.

prof. Alojzy Z. Nowak: Sfery nauki i biznesu poznają się i coraz lepiej przenikają

Polska nauka odnosi sukcesy w kraju i za granicą. Objawiają się one publikacjami i patentami. Szeroko pojęty biznes się temu przygląda i jest tym zaciekawiony. Nie oceniam więc współpracy nauki z biznesem źle. Przedsiębiorcy i naukowcy się poznają, szczególnie te młodsze pokolenia. To dobry prognostyk dla rozwoju wzajemnej kooperacji - mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

