prof. Piotr Jedynak: W Polsce pokutuje bardzo niska skłonność do ryzyka finansowania badań naukowych

Na współpracę nauki i biznesu patrzę przez pryzmat doświadczeń zagranicznych np. amerykańskich czy niemieckich gdzie firmy bardziej angażują się w codzienne życie uczelni poprzez dotowanie badań stosowanych mając jednocześnie na uwadze, że ich część zakończy się porażką. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że jest to cena innowacyjności i dążenia do odkryć przełomowych. W przeciwnym razie będziemy tylko replikować już istniejące rozwiązania – mówi prof. Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

