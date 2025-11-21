8 min. 30 sek.

prof. Jerzy Małachowski: Nauka dla biznesu to jeden z filarów strategii NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma działać i działa na rzecz łączenia światów nauki i biznesu. Nasza polityka zakłada bardzo mocne wsparcie dla budowy konsorcjów naukowo-biznesowych. Ta współpraca to jeden z kluczowych kierunków rozwoju naszej gospodarki, która nie może się już opierać na konsumpcji. Musimy zadbać o wartość dodaną wnoszoną przez naukowców i innowacje - mówi prof. Jerzy Małachowski dyrektor (NCBR).

