prof. Krzysztof Pyrć: Potrzebujemy realnych innowacji, które zmieniają rynek

Światy nauki i biznesu są dość hermetycznie zamknięte. Nie ma zbyt wielu mostów, które je łączą. Stąd na pewno jest wiele miejsca na poprawę ich współpracy. Biznes chyba zaczyna widzieć, że nie jest w stanie przeskoczyć ograniczeń prowadzących do przejścia do grupy krajów naprawdę innowacyjnych. Sfery nauki i biznesu muszą się więc porozumieć – mówi prof. Krzysztof Pyrć, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

