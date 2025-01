Państwowa agencja chce przejąć dawną spółkę Marka Falenty

Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Hawe Telekom w restrukturyzacji podały, że po półrocznych negocjacjach ARP, zarządca i zarząd spółki podpisali w piątek porozumienie dotyczące złożenia wspólnych propozycji układowych. Także dziś, informuje w odpowiedzi na nasze pytania zarządca Wiesław Ostrowski, propozycje te zostały złożone w sądzie. Znamy szczegóły.

Propozycje układowe w Hawe Telekom: 70 proc. w trzy lata bez odsetek

Po pierwsze nowe propozycje układowe Hawe Telekom zakładają spłatę wierzycieli w ciągu trzech lat od uprawomocnienia układu.

Wierzytelność ARP, która 15 lat temu pożyczyła spółce 100 mln zł, ma zostać „prawie w całości” skonwertowana na akcje spółki, co ma dać państwowej agencji prawie 100-proc. udział w kapitale. Na spłatę pozostałych wierzycieli zostanie ponad 51 mln zł – podało Hawe Telekom w komunikacie. Nie sprecyzowano w nim czy propozycje układowe zakładają ich wszystkich wierzycieli w całości, ani też co ma się stać z odsetkami. A te były naliczane i obciążały wyniki spółki, choć ta ich nie wypłacała.

– W ramach realizacji układu przewidujemy spłatę łącznie ok. 70 proc. kwoty wszystkich wierzytelności ujętych na spisie wierzytelności, przy czy poziom zaspokojenia jest zróżnicowany i zależy od zakwalifikowania wierzyciela do danej grupy wierzycieli – mówi Wiesław Ostrowski, zarządca Hawe Telekom. – Warto jednak podkreślić, że dla zdecydowanej większości wierzycieli będzie to spłata jednorazowo 100 proc. kwoty głównej wierzytelności – dodaje nie mówiąc wprost co propozycje mówią o odsetkach - dodaje.

Jak ustaliliśmy, złożone dziś propozycje układowe przewidują, że odsetki zostaną umorzone.