W raporcie Centrum Edukacji Obywatelskiej wybija się też nierewelacyjna frekwencja na zajęciach z języka polskiego, nauczanego jako języka drugiego. W polskich szkołach jest też ok. 500 oddziałów, czyli klas tylko dla uczniów z Ukrainy. Dr Jędrzej Witkowski podkreśla, że dane pokazują, że około połowa uczniów z tego kraju nie korzysta z dodatkowych zajęć z języka polskiego. – Przypuszczamy, że może być to związane z kwestią obciążenia innymi lekcjami, a także organizowania zajęć bardzo wcześniej lub bardzo późno. Sami uczniowie wskazują, że czasem są one prowadzone w sposób, który nie ułatwia im nauki polskiego – wylicza ekspert. Autorzy raportu podkreślają, że nie wiadomo, jak taki stan rzeczy wpływa na ich integrację z resztą szkolnej społeczności.

Prof. Konopczyński: polski system edukacji nie był przygotowany do przyjęcia tak wielu uczniów z Ukrainy, tak jak nie byłby przygotowany na to żaden inny

Konkluzje płynące z badania Centrum nie zadziwiają prof. Marka Konopczyńskiego z Uniwersytetu w Białymstoku, członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. – Wyniki raportu nie są zaskakujące, bo polski system edukacji nie był przygotowany do przeprowadzenia akcji przyjęcia tak wielu uczniów z Ukrainy, tak samo jak nie byłby do tego przygotowany system w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Ale na opisane w nim zjawiska trzeba spojrzeć też szerzej, z kulturowej perspektywy – uważa ekspert.

I przypomina, że dla zdecydowanej większości osób – rodziców i dzieci – przyjazd do Polski był konsekwencją dramatycznej, nagłej ucieczki przed napaścią zbrojną. – Początkowo nie planowali oni więc adaptacji do nowych warunków, chcieli jedynie przetrwać, bo myśleli, że wojna potrwa pół roku lub rok, a oni wrócą do siebie. Ich intencje rozminęły się więc z realiami, a to mogło zaowocować frustracją. Pojawiła się więc konieczność readaptacji do nowych warunków, ale bez dobrej znajomości języka, często też bez stałych dochodów, okazało się to bardzo trudne – wyjaśnia.

W polskich szkołach najwięcej jest Ukraińców, ale nie brakuje też uczniów z Indii i Wietnamu. Wyniki raportu o uczniach-cudzoziemcach

Prof. Konopczyński tłumaczy, że szansę na łatwiejsze przystosowanie się do nowych warunków mają dzieci młodsze, których rodzice chcą zostać w Polsce. Jeśli są starsze, a ich opiekunowie nie wiedzą, czy zostać, czy wracać na Ukrainę, a może szukać szczęścia w jeszcze innym kraju, nie mogą one osiągnąć stabilizacji. – Pojawia się poczucie, że obecna sytuacja jest tymczasowa – wskazuje ekspert.

I również przyznaje, że w całej tej sytuacji nie bez znaczenia pozostaje to, jaka atmosfera panuje wokół uchodźców z Ukrainy. – Zapewne część z tych dzieci słyszy od rówieśników – którzy często powtarzają po rodzicach – że nie jest tu potrzebna. Bywa, że zauważają one, iż niektóre rodziny ukraińskie są lepiej sytuowane niż polskie, bo przecież przed wojną nie uciekali tylko najbiedniejsi – unaocznia profesor. I konkluduje, że wszystko to dla kilkunastoletniego dziecka – od którego trudno wymagać, aby miało sprecyzowane plany na dalsze życie czy świadomość, że w perspektywie czasu pozostanie w polskiej szkole będzie dla niego lepsze – staje się bardzo demotywujące. – Ono jest reaktywne i reaguje na to, co dzieje się na bieżąco – podsumowuje.