Aktualizacja: 27.08.2025 13:13 Publikacja: 26.08.2025 08:09
Marszałek Szymon Hołownia otwiera posiedzenie Sejmu
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Przypomnijmy, że 25 lipca w wywiadzie dla Polsat News Szymon Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu opóźnienie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. – Wielokrotnie proponowano, sugerowano, rozpytywano go, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – przyznał.
Wypowiedź wywołała burzę po obu stronach sceny politycznej. Następnego dnia Szymon Hołownia tłumaczył na Facebooku, że sformułowania „zamach stanu” użył nie w znaczeniu prawnym, a w ramach „politycznej diagnozy, opisu sytuacji, w której dochodzi do poważnej destabilizacji państwa i podważenia zasad demokracji”. Mimo to opozycja wezwała marszałka do złożenia zawiadomienia do prokuratury. Natomiast wniosek o przesłuchanie marszałka złożył do prokuratury związany z prawicą adwokat Bartosz Lewandowski.
Czytaj więcej
Szymon Hołownia w wywiadzie dla Polsat News otwarcie przyznał, że „wielokrotnie proponowano, suge...
Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że przesłuchanie marszałka Szymona Hołowni zostało zaplanowane w pierwszej połowie października. Jak wyjaśnił, wniosek o przesłuchanie został dołączony do sprawy tzw. zamachu stanu z zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. – W tej sprawie czynności zostały już zaplanowane do końca grudnia 2025 r. i trwają przesłuchania świadków – przekazał prok. Skiba.
Przypomnijmy, że na początku lutego prezes TK Święczkowski poinformował, że złożył do zastępcy prokuratora generalnego prok. Michała Ostrowskiego zawiadomienie o „zorganizowanej grupie przestępczej”, która popełniła „zamach stanu”. Zarzuty dotyczą działań m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, niektórych posłów, szefa RCL oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Ich celem ma być rzekomo zmiana konstytucyjnego ustroju Polski. Święczkowski twierdzi, że od 13 grudnia 2023 roku do dnia złożenia zawiadomienia dochodzi do próby ograniczenia działalności Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Cel ten ma być realizowany przemocą, groźbą bezprawną.
Czytaj więcej
Premier, ministrowie, marszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie koalicji rządzącej, prezes Rządowego...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przypomnijmy, że 25 lipca w wywiadzie dla Polsat News Szymon Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu opóźnienie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. – Wielokrotnie proponowano, sugerowano, rozpytywano go, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – przyznał.
Wypowiedź wywołała burzę po obu stronach sceny politycznej. Następnego dnia Szymon Hołownia tłumaczył na Facebooku, że sformułowania „zamach stanu” użył nie w znaczeniu prawnym, a w ramach „politycznej diagnozy, opisu sytuacji, w której dochodzi do poważnej destabilizacji państwa i podważenia zasad demokracji”. Mimo to opozycja wezwała marszałka do złożenia zawiadomienia do prokuratury. Natomiast wniosek o przesłuchanie marszałka złożył do prokuratury związany z prawicą adwokat Bartosz Lewandowski.
Ponad 30 proc. uczniów z Ukrainy w starszych klasach liceum i techników rezygnuje z nauki w polskiej szkole, a z...
Jeśli sprzedajemy odziedziczone po najbliższej rodzinie mieszkanie bądź dom i spadek był zwolniony z podatku, ni...
Kiedy prezydent mówi: to ja będę decydował o tym, kto zostaje sędzią, wtedy łamie konstytucję – mówi Waldemar Żu...
Po zawetowaniu w poniedziałek nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki złożył w...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Zmiany w ortografii, choć wydają się czymś odległym i akademickim, dotyczą w praktyce milionów uczniów, nauczyci...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas