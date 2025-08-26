Rzeczpospolita
Prokuratura podała, kiedy przesłucha Szymona Hołownię ws. „zamachu stanu”

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma zostać przesłuchany w związku ze swoją lipcową wypowiedzią o „zamachu stanu” – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Podał, że stanie się to w ramach prowadzonego już śledztwa z wniosku prezesa TK.

Publikacja: 26.08.2025 08:09

Marszałek Szymon Hołownia otwiera posiedzenie Sejmu

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Dorota Gajos-Kaniewska

Przypomnijmy, że 25 lipca w wywiadzie dla Polsat News Szymon Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu opóźnienie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP. – Wielokrotnie proponowano, sugerowano, rozpytywano go, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego się to sprowadza – przyznał.

Wypowiedź wywołała burzę po obu stronach sceny politycznej. Następnego dnia Szymon Hołownia tłumaczył na Facebooku, że sformułowania „zamach stanu” użył nie w znaczeniu prawnym, a w ramach „politycznej diagnozy, opisu sytuacji, w której dochodzi do poważnej destabilizacji państwa i podważenia zasad demokracji”. Mimo to opozycja wezwała marszałka do złożenia zawiadomienia do prokuratury. Natomiast wniosek o przesłuchanie marszałka złożył do prokuratury związany z prawicą adwokat Bartosz Lewandowski.  

Przesłuchanie marszałka Szymona Hołowni w ramach śledztwa z zawiadomienia prezesa TK

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że przesłuchanie marszałka Szymona Hołowni zostało zaplanowane w pierwszej połowie października. Jak wyjaśnił, wniosek o przesłuchanie został dołączony do sprawy tzw. zamachu stanu z zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego.  – W tej sprawie czynności zostały już zaplanowane do końca grudnia 2025 r. i trwają przesłuchania świadków  – przekazał prok. Skiba. 

Przypomnijmy, że na początku lutego prezes TK Święczkowski poinformował, że  złożył do zastępcy prokuratora generalnego prok. Michała Ostrowskiego zawiadomienie o „zorganizowanej grupie przestępczej”, która popełniła „zamach stanu”. Zarzuty dotyczą działań m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, niektórych posłów, szefa RCL oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Ich celem ma być rzekomo zmiana konstytucyjnego ustroju Polski. Święczkowski twierdzi, że od 13 grudnia 2023 roku do dnia złożenia zawiadomienia dochodzi do próby ograniczenia działalności Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego. Cel ten ma być realizowany przemocą, groźbą bezprawną. 

