Prezydent Andrzej Duda na konwencji wyborczej Karola Nawrockiego. Ostro przeciw rządowi

Prezydent został entuzjastycznie powitany okrzykami „Andrzej Duda” przez publiczność. - Przyjechałem tutaj, bo to dla mnie szalenie ważny moment, zarówno jako dla prezydenta Rzeczypospolitej, jak i dla mnie jako po prostu obywatela, waszego kolegi, waszego przyjaciela – rozpoczął prezydent.

- Interes Rzeczypospolitej i nas wszystkich, jej mieszkańców i obywateli to najważniejsze, o co dbać musi prezydent Rzeczypospolitej, i dlatego tutaj jestem – mówił Andrzej Duda. - Jestem tutaj także po to, by skorzystać z okazji toczącej się kampanii prezydenckiej, która zarazem jest w jakimś sensie moim pożegnaniem po dziesięciu latach, żeby wam z całego serca podziękować za 2014, 2015 rok, za tamto niezwykłe, nieocenione wsparcie, gdy pan Jarosław Kaczyński i kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wskazało mnie jako kandydata na prezydenta, poprzez te wszystkie dni spokojnej, konsekwentnej walki o każdy głos – mówił prezydent.

Andrzej Duda podkreślał, że to razem z rządem Zjednoczonej Prawicy udało się zrealizować program, który zawierał - jego zdaniem - wiele elementów ważnych dla zwykłych ludzi, w tym program społeczny 500 plus i inne formy wsparcia dla rodzin. - Zrobiliśmy to razem - mówił.