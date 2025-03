Polityka ciepłej wody w kranie

Przede wszystkim zaś, to wciąż „polityka ciepłej wody w kranie”. I trudno o jej lepszy opis niż wypowiedź posłanki KO Moniki Rosy, która u Bogdana Rymanowskiego w Polsat News stwierdziła, że tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego nie wymaga dodatkowych działań, ponieważ wizerunkowe potrzeby Polski obsługuje prezydencja w Unii Europejskiej. Jedno przecież z drugim się wiążę. Szkopuł w tym, że Rafał Kalukin już w zeszłym roku informował w „Polityce”, iż w oprawie artystycznej polskiej prezydencji poszukiwano oszczędności.

Swój marsz zorganizuje PiS, miesiąc później KO. Co zostanie po tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego? Kolejna zmarnowana szansa. Głównie dlatego, że Donald Tusk nie uznaje polityki historycznej za ważną. Najwyżej zrywa się, widząc sondaże. To, czego brakuje mi najbardziej, to przekaz adresowany na zewnątrz: bo mogła to być opowieść o jedności Zachodu i wspólnym europejskim dziedzictwie, zwłaszcza w obliczu rosyjskiego zagrożenia. I było to przez ten rząd jak najbardziej do zrobienia.

Choć wrzucając kamyczek do ogródka Zjednoczonej Prawicy, jeśli tysięczna rocznica koronacji Chrobrego miała stać się porywającą międzynarodową opowieścią, a przy tym bliską obywatelom praktyczną ideą (klasycznym przykładem jest biblioteka zbudowana przez Finów z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości), przygotowania należało rozpocząć dużo wcześniej. To prawda, nie ma gwarancji, że nowy rząd by je ochoczo kontynuował. I tu być może dochodzimy do sedna: nie istnieje sztafeta – państwo polskie nie prowadziło i nie prowadzi polityki historycznej, bo albo nie potrafi (PiS), albo nie chce (KO).