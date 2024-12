Estera Flieger: „Francji już nie ma”, ale odbudowała katedrę Notre-Dame

Francja potęgą soft power, Marcon zadaje cios Putinowi

Na uroczyste otwarcie katedry po remoncie Emmanuel Macron zaprosił 50 przywódców z całego świata (Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda). Do Paryża przyjechał ze Stanów Zjednoczonych prezydent-elekt Donald Trump. Bo królowa jest tylko jedna: dumna ze swojej kultury Francja umie ją sprzedać, a Macron doskonale rozumie, jak ważne jest soft power. Oczywiście, popełnia polityczne błędy, ale to jedno potrafi jak mało kto. I należy pilnie się tego od niego uczyć. Bo polityki historycznej i kulturalnej zaniedbywać dziś nie można.

„Gejropa”, mówi przecież Władimir Putin: motyw zgniłego Zachodu jest jednym z głównych, który występuje w rosyjskiej propagandzie. Nie bez udziału cerkwi Moskwa przedstawia się jako strażniczka tradycji, bo zachodnia cywilizacja ma się chylić ku upadkowi i nie być zdolna do obrony. Walka toczy się dziś nie tylko „na morzach i oceanach, na plażach i lądowiskach, na polach i ulicach”, ale i w internecie: Rosja wydała Zachodowi wojnę, uciekając się do dezinformacji. Narracja to idée fixe Kremla: albo snuje subtelną opowieść o „rosyjskiej duszy”, albo sieje niepokój. Kiedy Putin posyła internetowe trolle na front, Francja sięga dziś do właściwego arsenału. To znakomita wiadomość, że międzynarodowa uwaga koncentruje się na Paryżu. Kiedy Macron zamieszcza zdjęcie z wnętrza wyremontowanej katedry i pisze „To jest Francja”, sprzedaje Putinowi fangę w nos.

Obraz, który idzie dziś w świat prosto z Paryża jest potężny: uderza w miękkie podbrzusze Moskwy. To prosty, acz mocny komunikat: Zachód tu jest – zjednoczony oraz świadomy swojej historii i tożsamości, a także honorujący jeden ze swoich najważniejszych symboli.