Kontrolowane przez Skarb Państwa giełdowy Polski Holding Nieruchomości i Polski Holding Hotelowy zawarły list intencyjny w sprawie kompleksowej modernizacji Hotelu Regent w Warszawie, nieopodal Łazienek. Prace mają na celu utrzymanie przez obiekt pięciogwiazdkowego, luksusowego statusu. Po renowacji hotel będzie działać pod szyldem JW Marriott.

Polski Holding Nieruchomości i Polski Holding Hotelowy zmodernizują Hotel Regent

Regent oferuje obecnie ponad 200 pokoi oraz zaplecze konferencyjne i gastronomiczne. PHN ma 75 proc. udziałów w hotelu, 25 proc. należy do PHH. List intencyjny otwiera drogę do opracowania szczegółowego planu inwestycji oraz harmonogramu prac. Intencją jest, by prace zostały przeprowadzone w latach 2026-2027. Obejmą one wykonanie nowych aranżacji wnętrz, modernizację instalacji oraz wymianę wyposażenia

Hotel przez lata działał pod międzynarodową marką Hyatt, ale w 2014 r. współpracę przerwano. Włoski właściciel próbował prowadzić obiekt samodzielnie pod nazwą Regent, ale popadł w kłopoty i ogłosił upadłość. Hotel jednak dalej funkcjonował. W 2020 r. PHN i PHH wydzierżawiły obiekt od syndyka, a w 2021 r. przejęły go za 130 mln zł.

Polski Holding Nieruchomości i Polski Holding Hotelowy – platformy zarządzające majątkiem Skarbu Państwa

Celem powołania Polskiego Holdingu Nieruchomości była konsolidacja spółek i aktywów należących do Skarbu Państwa. W 2013 r. firma została wprowadzona na giełdę i jest dziś warta 0,51 mld zł (72 proc. akcji ma państwo). Z czasem PHN wziął się za rozwój portfela przez budowę i zakupy nieruchomości komercyjnych, do tego doszły projekty mieszkaniowe. PHN zapowiedział niedawno wyburzenie kultowego ale wysłużonego biurowca Intraco i zastąpienie go nowoczesnym budynkiem. Co do zasady PHN nie inwestuje w hotele.