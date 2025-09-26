– W drugiej dekadzie XXI wieku, wraz z rozbudową sieci autostrad i podlewanej unijnymi środkami infrastruktury drogowej, kolejne parki magazynowe rosły jak grzyby po deszczu – mówią eksperci JLL. – Już w 2008 r. sektor magazynowy wyprzedził pod względem zasobów sektor handlowy, a dziesięć lat później zostawił w tyle sektor biurowy.

Dziś rynek magazynowy to ok. 36,6 mln mkw. powierzchni, rynek biur – ponad 13 mln mkw., a rynek handlowy – prawie 18 mln mkw.

– Żeby lepiej zobrazować dynamikę rozwoju tej branży, można posłużyć się następującym przykładem. W ostatnich wyborach prezydenckich uprawnionych do głosowania było prawie 29 mln Polaków. W ciągu ostatnich 15 lat deweloperzy magazynowi wybudowali i wynajęli dokładnie tyle samo metrów kwadratowych nowoczesnych powierzchni magazynowych – 29 mln. Razem ze starszymi obiektami daje to ok. 36 mln mkw. Oznacza to, że na każdego dorosłego Polaka przypada dziś blisko 1,25 mkw. nowoczesnej przestrzeni magazynowej – komentuje Mateusz Polkowski, szef działu analiz i doradztwa w JLL.

Wielka magazynowa piątka

W całej Polsce powstaje dziś niespełna 1,5 mln mkw. magazynów. Najwięcej nowej powierzchni zasili w najbliższym czasie okolice Warszawy (415 tys. mkw.) i region śląski (200 tys. mkw.). – Ogólnie najbardziej intensywny wzrost nadal cechuje największe regiony z tzw. wielkiej piątki – Warszawę, Śląsk, Poznań, Wrocław i Polskę Centralną (Łódź). W sumie te regiony odpowiadają dziś za około 65 proc. budowanej powierzchni – podaje JLL.

W ostatnim czasie intensywnie rozwija się także Trójmiasto. Pod koniec II kwartału 2025 r. budowano tam 170 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Analitycy zwracają też uwagę na Kraków, gdzie w planowanej inwestycji 7R na terenie Nowej Huty ma powstać ok. 230 tys. mkw. powierzchni technologiczno-produkcyjnej.

– Tymczasowo powstrzymany został dynamiczny wzrost regionu lubuskiego (Polski Zachodniej). Pod koniec czerwca nie prowadzono tam żadnej budowy, co powinno pozwolić na ustabilizowanie relatywnie wysokiego wskaźnika pustostanów w tym regionie - aż 18,4 proc., co daje ok. 300 tys. mkw. niewynajętej powierzchni – mówią analitycy.