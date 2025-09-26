Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Magazyny kwitną w Polsce

Na posiadanych i planowanych do zakupu terenach deweloperzy magazynowi mogą wybudować ok. 20 mln mkw. powierzchni przemysłowo-logistycznej.

Publikacja: 26.09.2025 03:00

Polski rynek magazynowy to już ok. 36,6 mln mkw.

Polski rynek magazynowy to już ok. 36,6 mln mkw.

Foto: mat.prasowe

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju polskiego rynku magazynowego w ostatnich latach
  • Gdzie powstaje najwięcej magazynów
  • Dlaczego pandemia wpłynęła na wzrost zapotrzebowania na magazyny
  • Jakie są prognozy dla rozwoju rynku logistyczno-magazynowego w Polsce

Zakładając utrzymanie obecnego tempa rozwoju rynku magazynowego, to perspektywa ok. ośmiu – dziesięciu lat – szacują autorzy raportu z firmy doradczej JLL, która podsumowuje ostatnie 15 lat na rynku magazynowo-logistycznym w Polsce.  Dziś sektor ten oferuje ponad 36,6 mln mkw.

Eksperci JLL podkreślają, że lata 2010-2025 to okres bezprecedensowego w skali europejskiej rozwoju polskiego rynku magazynów. - Jego rozkwitowi sprzyjało właściwie wszystko: rozbudowa infrastruktury drogowej, zainteresowanie zagranicznych inwestorów, a także – paradoksalnie – pandemia koronawirusa COVID-19 - wskazują.  

Najjaśniejsza gwiazda polskiego rynku nieruchomości

W 2010 r. polski rynek magazynów oferował ok. 7 mln mkw. W kolejnych 15 latach oddano do użytku aż 29 mln mkw. nowoczesnych powierzchni magazynowych. Ten właśnie sektor był najjaśniejszą gwiazdą polskiego rynku nieruchomości komercyjnych.

Reklama
Reklama

– W drugiej dekadzie XXI wieku, wraz z rozbudową sieci autostrad i podlewanej unijnymi środkami infrastruktury drogowej, kolejne parki magazynowe rosły jak grzyby po deszczu – mówią eksperci JLL. – Już w 2008 r. sektor magazynowy wyprzedził pod względem zasobów sektor handlowy, a dziesięć lat później zostawił w tyle sektor biurowy.

Dziś rynek magazynowy to ok. 36,6 mln mkw. powierzchni, rynek biur – ponad 13 mln mkw., a rynek handlowy – prawie 18 mln mkw.

– Żeby lepiej zobrazować dynamikę rozwoju tej branży, można posłużyć się następującym przykładem. W ostatnich wyborach prezydenckich uprawnionych do głosowania było prawie 29 mln Polaków. W ciągu ostatnich 15 lat deweloperzy magazynowi wybudowali i wynajęli dokładnie tyle samo metrów kwadratowych nowoczesnych powierzchni magazynowych – 29 mln. Razem ze starszymi obiektami daje to ok. 36 mln mkw. Oznacza to, że na każdego dorosłego Polaka przypada dziś blisko 1,25 mkw. nowoczesnej przestrzeni magazynowej – komentuje Mateusz Polkowski, szef działu analiz i doradztwa w JLL.

Wielka magazynowa piątka

W całej Polsce powstaje dziś niespełna 1,5 mln mkw. magazynów. Najwięcej nowej powierzchni zasili w najbliższym czasie okolice Warszawy (415 tys. mkw.) i region śląski (200 tys. mkw.). – Ogólnie najbardziej intensywny wzrost nadal cechuje największe regiony z tzw. wielkiej piątki – Warszawę, Śląsk, Poznań, Wrocław i Polskę Centralną (Łódź). W sumie te regiony odpowiadają dziś za około 65 proc. budowanej powierzchni – podaje JLL.

W ostatnim czasie intensywnie rozwija się także Trójmiasto. Pod koniec II kwartału 2025 r. budowano tam 170 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Analitycy zwracają też uwagę na Kraków, gdzie w planowanej inwestycji 7R na terenie Nowej Huty ma powstać ok. 230 tys. mkw. powierzchni technologiczno-produkcyjnej.

– Tymczasowo powstrzymany został dynamiczny wzrost regionu lubuskiego (Polski Zachodniej). Pod koniec czerwca nie prowadzono tam żadnej budowy, co powinno pozwolić na ustabilizowanie relatywnie wysokiego wskaźnika pustostanów w tym regionie - aż 18,4 proc., co daje ok. 300 tys. mkw. niewynajętej powierzchni – mówią analitycy.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W IV kwartale ubiegłego roku deweloperzy ukończyli budowę niemal 508 tys. mkw. powierzchni przemysło
Nieruchomości
Polskie magazyny na fali. Deweloperzy szyją obiekty na miarę

Handel w internecie nakręca popyt na hale 

Pandemia, która wywołała rewolucję na rynku biur (upowszechnienie się pracy zdalnej zmniejszyło popyt na siedziby do pracy), magazynom nie zaszkodziła. Przeciwnie. – Koronawirusowe obostrzenia sprawiły, że handel w dużym stopniu przeniósł się do internetu, co po 2020 r. spowodowało skokowy wzrost zapotrzebowania na magazyny wszelkiego typu – regionalne centra dystrybucji, przeładunkowe cross-docki i magazyny miejskie, zlokalizowane blisko lub na terenie dużych aglomeracji, umożliwiające szybką dostawę w ramach tzw. logistyki ostatniej mili – wskazują autorzy raportu JLL. – Rozwijane były też inne nowe formaty, jak obiekty oferujące tzw. Small Business Units – małe, modułowe magazyny miejskie, zapewniające możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni, często także z częścią biurową, wykończoną w wysokim standardzie.

Czytaj więcej

Pod względem wartości transakcji w Polsce na pierwszy plan wysuwają się magazyny.
Nieruchomości
Nieruchomości komercyjne. Jakie budynki preferują inwestorzy

– Choć dziś wiemy już, że e-commerce nie rozwija się tak szybko, jak zakładano tuż po pandemii, innych impulsów rozwoju dla rynku magazynowego nie brakowało. Pandemia i radykalne wzrosty cen frachtu morskiego, jakie nastąpiły krótko po niej, zerwały wiele łańcuchów dostaw, łączących Europę, Azję i Amerykę Północną – komentuje Mateusz Polkowski. – Aby uniezależnić się od takich sytuacji, wiele firm zdecydowało się na przeniesienie części produkcji w ramach tzw. nearshoringu. Polska, ze względu na niższe koszty pracy oraz wciąż atrakcyjne stawki najmu powierzchni przemysłowo-magazynowych w porównaniu z Europą Zachodnią jest jednym z głównych beneficjentów tego procesu. Można się spodziewać, że zamieszanie wokół nowych stawek celnych w relacji USA – reszta świata będzie ten proces jeszcze intensyfikować – dodaje.

Magazynowy hub Europy 

W 2025 r. Polska aspiruje do miana magazynowego hubu Europy. – Korzystamy z uprzywilejowanego położenia – to w naszym kraju przecinają się najważniejsze szlaki komunikacyjno-transportowe na osiach wschód–zachód oraz północ–południe. TIR wyjeżdżający z Wrocławia w ciągu ośmiu godzin może dotrzeć do Warszawy, Wiednia, Bratysławy, Pragi, Berlina i środkowych Niemiec, a także portów dalekomorskich w Szczecinie i Gdańsku – podkreślają analitycy JLL. – W ciągu ostatnich 15 lat znacznie rozbudowana została sieć drogowa. W 2015 r. w naszym kraju było tylko 3000 km tras szybkiego ruchu i autostrad, dziś jest to już 5200 km, a docelowo, po zrealizowaniu tras planowanych we wschodniej połowie kraju, ma ich być 8000 km. Rozbudowano porty lotnicze i morskie – gdański Baltic Hub uważany jest za największy terminal kontenerowy na południowym Bałtyku. Wabikiem dla inwestorów jest też dostępność gruntów pod nowe inwestycje magazynowe oraz wciąż niższe niż na Zachodzie koszty zatrudnienia wykwalifikowanej siły roboczej.

Czytaj więcej

W I połowie br. inwestorzy kupili w Polsce magazyny za 694 mln euro. Udział rodzimego kapitału wynió
Nieruchomości
Polskie magazyny na celowniku inwestorów
Reklama
Reklama

– Oczywiście ważna jest też wielkość rynku wewnętrznego. Polska jest piątym pod względem liczby ludności państwem UE, a nasza gospodarka rozwija się wciąż w bardzo dobrym tempie w porównaniu z innymi krajami Unii. Według Oxford Economics, wzrost gospodarczy w naszym kraju w 2025 r. wyniesie 3,3 proc., a w 2026 r. – 3,8 proc. Wartości te znacznie przewyższają szacunki dla strefy euro wynoszące odpowiednio 1,1 proc. i 1,5 proc. Jeśli więc omijać nas będą skutki nieprzewidzianych wydarzeń geopolitycznych o szerokiej skali oddziaływania – polski sektor magazynowy powinien utrzymywać stabilny kurs rozwoju – przewiduje Mateusz Polkowski. – Dziś odnotowujemy wprawdzie wyhamowanie nowego popytu, ale jednocześnie rośnie odsetek renegocjacji. Przewidujemy również, że deweloperzy będą ograniczać inwestycje o charakterze w pełni spekulacyjnym, czyli takie, które nie są objęte umowami najmu. Czy postawią na obiekty BTS, BTO czy inne, nowe formaty – czas pokaże. Na pewno jest gdzie budować – według naszych danych deweloperzy mają grunty, na których można wybudować kolejne 20 milionów mkw. magazynów – szacuje.

Zaznaczmy, że firmy mają już tereny w bankach ziemi albo mają możliwość ich zakupu i rozbudowy danego parku lub postawienie nowego.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Logistyka Magazyny

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju polskiego rynku magazynowego w ostatnich latach
  • Gdzie powstaje najwięcej magazynów
  • Dlaczego pandemia wpłynęła na wzrost zapotrzebowania na magazyny
  • Jakie są prognozy dla rozwoju rynku logistyczno-magazynowego w Polsce
Pozostało jeszcze 97% artykułu

Zakładając utrzymanie obecnego tempa rozwoju rynku magazynowego, to perspektywa ok. ośmiu – dziesięciu lat – szacują autorzy raportu z firmy doradczej JLL, która podsumowuje ostatnie 15 lat na rynku magazynowo-logistycznym w Polsce.  Dziś sektor ten oferuje ponad 36,6 mln mkw.

Eksperci JLL podkreślają, że lata 2010-2025 to okres bezprecedensowego w skali europejskiej rozwoju polskiego rynku magazynów. - Jego rozkwitowi sprzyjało właściwie wszystko: rozbudowa infrastruktury drogowej, zainteresowanie zagranicznych inwestorów, a także – paradoksalnie – pandemia koronawirusa COVID-19 - wskazują.  

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Tanie mieszkanie w drogim mieście. Ogromne różnice w cenach
Nieruchomości
Tanie mieszkanie w drogim mieście. Ogromne różnice w cenach
W I połowie 2025 r. najwięcej mieszkań Murapol sprzedał w Łodzi (na zdjęciu jedno z osiedli) i w Gda
Nieruchomości
Murapol po konferencji: cel sprzedaży ponad 3 tys. mieszkań podtrzymany
Warszawa to wysokie pensje, ale i ceny mieszkań. Siła nabywcza konsumentów jest tu najgorsza w porów
Nieruchomości
W których miastach kupimy najwięcej metrów nowego mieszkania za średnią pensję?
Wielu lokatorów wydaje na mieszkanie znaczną część swojego dochodu
Nieruchomości
Ile Polak wydaje na najem mieszkania
Stawki najmu mieszkań są bardzo zróżnicowane. Najwięcej trzeba zapłacić w Warszawie
Nieruchomości
Mieszkanie czy akademik. Ile kosztuje najem?
Reklama
Reklama
e-Wydanie