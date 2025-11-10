Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne czynniki determinujące stabiliność polityczną w Iraku?

Jakie wyzwania stoją przed obecnym premierem Iraku przed zbliżającymi się wyborami?

Jak wpływy Iranu i USA kształtują politykę iracką?

Jakie role odgrywają różne grupy etniczne i religijne, w tym Kurdowie, w systemie politycznym Iraku?

Irak to kraj mocno podzielony nie tylko etnicznie oraz religijnie. W dodatku jego część znajduje się pod kontrolą władz kurdyjskich, stanowiąc praktycznie państwo w państwie. Różne grupy interesów utrzymują kilkadziesiąt uzbrojonych milicji. Wiele z nich wspiera Iran. Mimo to Irak przetrwał nienaruszony politycznie i militarnie nie tylko zbrojną konfrontację USA i Izraela z Iranem, ale także upadek Asada w sąsiedniej Syrii, czy turbulencje wywołane wojną w Gazie, upadek proirańskiego Hezbollahu w Libanie, a także napięcia w Jemenie.

W spokoju przebiegają także przygotowania do wyborów parlamentarnych, które odbywają się 11 listopada.

Co Irak zawdzięcza Ameryce

Wszystko to zakrawa na cud w regionie ogarniętym pożarem przez wiele ostatnich miesięcy. Wygląda to także na skuteczność idei Pax Americana, innymi słowy, sukces amerykańskiej koncepcji wprowadzenia demokracji po inwazji na państwo Saddama Husajna przed ponad dwoma dekadami.