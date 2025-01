Co pogarsza wzrok astronautów? Ważne wyniki eksperymentów polskich badaczek

Badania zostały przeprowadzone przez dr inż. Izabelę Garaszczuk z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, dr hab. inż. arch. Martę Rusnak z Wydziału Architektury i Karolinę Komorowską, studentkę III roku fizyki technicznej, uczestniczkę misji w polskiej analogowej bazie kosmicznej LunAres Research Station (a obecnie crew coordinator w bazie). Wyniki zostały opublikowane w artykule „The impact of space habitat conditions on visual performance and cognitive load in analogue astronauts” opublikowanym w czasopiśmie „Acta Astronautica”. O badaniu i jego wynikach można przeczytać również na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej (PWr).

Badania w stacji LunAres Research Station pod… Piłą

Badania zostały przeprowadzone podczas misji odbywających się w LunAres Research Station – laboratorium badawczym zlokalizowanym pod Piłą, specjalizującym się w symulowaniu załogowych misji kosmicznych w ściśle kontrolowanym i izolowanym środowisku. W obiekcie realizowanych jest 10-12 tzw. analogowych misji kosmicznych rocznie. Do swoich analiz badaczki wykorzystały m.in. wyposażenie laboratorium eye trackingowego Let’s GO, które działa w Katedrze Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Wodnego i Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Umożliwia ono prowadzenie interdyscyplinarnych badań z wykorzystaniem eye-trackerów (urządzeń do śledzenia ruchu gałek ocznych). Przez NASA eye trackery są stosowane np. do oceny tzw. przeciążenia poznawczego, które pojawia się w trakcie wykonywania wymagających zadań w pełnym skupieniu.

Badaczki z Politechniki Wrocławskiej przygotowały eksperymenty, którym poddały uczestników i uczestniczki pięciu misji w bazie LunAres. Każdą osobę badały przed wejściem do stacji i po opuszczeniu jej po dwóch tygodniach izolacji. Analizy prowadziły w sumie przez 11 miesięcy i przebadały 32 „analogowych astronautów” (wykluczono uczestników misji z poważnymi wadami wzroku, które uniemożliwiałyby przeprowadzenie testów widzenia za pomocą przygotowanego do badań zestawu).

Problemy ze wzrokiem astronautów nie muszą wynikać z przebywania w kosmosie?

„Zauważyliśmy, że uczestnicy naszych misji po takiej dwutygodniowej izolacji zgłaszają objawy, które wskazywałyby na problemy wzrokowe, m.in. zawroty głowy, ból oczu, problemy z oceną odległości czy negatywną reakcją na zmieniający się poziom oświetlenia. Są to więc częściowo te same objawy, których doświadczają także astronauci odbywający misje w przestrzeni kosmicznej” – wyjaśnia Karolina Komorowska, cytowana przez Politechnikę Wrocławską.