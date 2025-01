Taki poziom zagrożenia oznacza, że obiekt „wymaga uwagi astronomów”. W przypadku takiego zagrożenia „zaleca się powiadomienie opinii publicznej i odpowiednich organów państwowych, jeśli do zderzenia może dojść w ciągu dekady”. Tak jest w tym przypadku, ponieważ potencjalne zderzenie 2024 YR z Ziemią ma nastąpić 22 grudnia 2032 roku.



Jaki może być skutek uderzenia w Ziemię asteroidy 2024 YR4?

Obecnie asteroida znajduje się ok. 43 mln km od Ziemi. Jej wielkość to ok. 60 metrów. 22 grudnia 2032 roku asteroida ma znaleźć się ok. 106 200 km od Ziemi – to odległość na tyle niewielka, że nie można wykluczyć kolizji z naszą planetą.



