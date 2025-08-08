Rynek mieszkań ożywi się jesienią

Aktualizacja: 08.08.2025 04:10 Publikacja: 08.08.2025 04:07
Preferencyjny system płatności ma firma Okam. Deweloper buduje mieszkania m.in. w Katowicach
Lato na rynku nieruchomości rozpoczęło się od drugiej, po majowej, obniżki stóp procentowych, o 0,25 pkt proc. Stopa referencyjna spadła w sumie z 5,75 do równych 5 proc. Wielkiego ożywienia w mieszkaniówce jednak nie widać.
Z analiz portalu Tabelaofert.pl wynika, że sprzedaż nowych lokali na dziesięciu największych rynkach wzrosła wprawdzie o 7,9 proc., ale jak tłumaczy Robert Chojnacki, wiceprezes i założyciel serwisu, ten pozytywny sygnał trzeba traktować raczej jako odreagowanie po słabym czerwcu, a nie jako zapowiedź trwałego trendu.
– Kluczowe będą decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Jeśli dojdzie do kolejnych obniżek stóp procentowych, kredyty hipoteczne będą bardziej dostępne, co może się przełożyć na większą aktywność kupujących mieszkania – mówi Chojnacki.
– Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że w miesiącach letnich biura sprzedaży firm deweloperskich pustoszeją – podkreśla Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Szczególnie, jeśli nie dzieje się nic, co mogłoby skłonić potencjalnych nabywców mieszkań do przyspieszenia zakupów, jak było np. w 2023 roku, kiedy to w ofercie banków pojawił się „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” Niebawem wakacje się skończą. Jeśli w gospodarce, a w konsekwencji na rynku pracy, nie wydarzy się nic, co mogłoby zgasić optymizm nabywców kredytowych, sprzedaż mieszkań najpewniej się ożywi.
Zdaniem Marka Wielgo do zwiększenia ruchu na rynku mieszkań może się też przyczynić ustawa o jawności cen mieszkań. Nowe przepisy ułatwią kupującym wybór lokalu z bogatej oferty firm deweloperskich. – Ponadto wiele z nich będzie musiało mocniej niż do tej pory zabiegać o klientów, np. za pomocą różnego rodzaju akcji promocyjnych – mówi Wielgo. – Będą one dotyczyć części lokali, m.in. oddanych już do użytkowania, ale wciąż niesprzedanych.
Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że w Łodzi gotowe mieszkania stanowią już ponad jedną piątą oferty firm deweloperskich (22 proc.). W Warszawie ich odsetek zwiększył się w ciągu siedmiu miesięcy tego roku z 10 do 15 proc. – Ich średnia cena w przeliczeniu na metr kwadratowy przekracza 20 tys. zł, podczas gdy średnia dla całej oferty wynosi niespełna 18 tys. zł – zwraca uwagę Wielgo.
W Krakowie odsetek mieszkań gotowych w ofercie deweloperów od grudnia ub.r. do lipca spadł z 17 do 13 proc., we Wrocławiu z 14 do 13 proc., w Trójmieście z 18 do 12 proc., w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z 20 do 18 proc. W Poznaniu udział ukończonych lokali w ofercie wzrósł w tym czasie z 12 do 15 proc.
Wielgo ocenia, że deweloperzy chyba zdali sobie sprawę, że przeszarżowali z podażą mieszkań. – Trzeba się więc liczyć z tym, że będą próbowali ją dawkować – mówi. – Z drugiej strony na rynku będzie się pojawiać więcej mieszkań z segmentu popularnego, czyli na kieszeń kredytobiorców.
Ze wstępnych danych Big Data RynekPierwotny.pl wynika, że w lipcu średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych na rynek w Trójmieście wynosiła niespełna 12,8 tys. zł, a w Łodzi – nieco ponad 9,9 tys. zł. – W efekcie w obu tych metropoliach średnia cena wszystkich oferowanych lokali w przeliczeniu na metr spadła o 1 proc. – podaje Wielgo.
Przeciętna cena mkw. nowych mieszkań w Trójmieście pod koniec lipca to ok. 16,6 tys. zł, a w Łodzi nieco ponad 11,5 tys. zł. W Warszawie wprowadzono do oferty lokale w średniej cenie niemal 16,4 tys. zł. Średnia wszystkich mieszkań w stołecznej ofercie rynku pierwotnego to ponad 17,9 tys. zł za mkw. W Krakowie deweloperzy wprowadzili na rynek lokale wycenione średnio na niespełna 16,5 tys. zł. Przeciętna cena lokali na krakowskim rynku deweloperskim to ponad 16,7 tys. zł za mkw. We Wrocławiu jest to odpowiednio: 14,9 tys. zł za mkw. (średnia cena mkw. lokali wprowadzonych do sprzedaży) i ponad 14,7 tys. zł za mkw. (średnia cena mkw. mieszkań w ofercie), w Poznaniu: 12,8 tys. zł i ponad 13,5 tys. zł za mkw., a w aglomeracji katowickiej: niemal 10 tys. i ponad 11,3 tys. zł za mkw.
– Nie tylko w Trójmieście i Łodzi, ale także w Warszawie, Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwiększyła się w lipcu pula mieszkań z ceną poniżej 12 tys. zł za metr kwadratowy – zauważa Wielgo. – Ci, którzy szukają mieszkania dla siebie nie powinni się jednak „bawić” w spekulacje. Zwłaszcza, jeśli mogą sobie na nie pozwolić. To dobry czas na spokojne szukanie optymalnej oferty. Na razie kupującymi są często osoby poprawiające warunki mieszkaniowe, czyli kupujące mieszkania o lepszym standardzie i w droższych lokalizacjach. Jesienne ożywienie sprzedaży mieszkań może oznaczać, że z rynku w pierwszej kolejności zaczną znikać te najtańsze.
W Warszawie przeciętnie najtańsze w przeliczeniu na metr kwadratowy (niespełna 17,3 tys. zł) są mieszkania, których budowa zakończy się w I połowie przyszłego roku. Średnia dla mieszkań z datą ukończenia budowy za ponad dwa lata to ponad 18,6 tys. zł za metr.
Część deweloperów ogłasza letnie promocje. Pulę 25 mieszkań i apartamentów inwestycyjnych z bonusami w 15 miastach oferuje Murapol. W Siewierzu do promocyjnej oferty trafiło pięć lokali. Bonusy w akcji „Letni boom promocyjny” obejmują obniżki cen mieszkań, miejsc postojowych, ale też systemy inteligentnego domu. – Maksymalna oszczędność sięga nawet 413 tys. zł w Gdańsku, 347 tys. zł we Wrocławiu, w Krakowie – 326 tys. zł – podaje firma. – W Warszawie można zmniejszyć koszty o 267 tys. zł, a w Poznaniu o 228 tys. zł.
„Mieszkaj bez kredytu” to program spółki Okam. Kupujący mieszkania na katowickim osiedlu Inspire mogą skorzystać z preferencyjnego systemu płatności. Klient może zamieszkać w lokalu po wpłacie 40 proc. ceny (20 proc. przy podpisaniu umowy deweloperskiej i 20 proc. po zakończeniu budowy i przed odbiorem kluczy do mieszkania). 36 tys. zł jest płatne w 12 miesięcznych ratach po 3 tys. zł, a pozostała część ceny – przed przeniesieniem własności lokalu. – Program nie wiąże się z żadnymi odsetkami, prowizjami, ukrytymi opłatami – podkreśla deweloper.
Wcześniej program działał na łódzkim osiedlu Now. – Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Liczba klientów, którzy skorzystali z oferty potwierdziła, że rozwiązanie jest realną odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania rynku – mówi Marcin Michalec, dyrektor operacyjny spółki Okam.
Wielgo zauważa, że wysypu promocji na razie nie widać. Z danych serwisu wynika, że w lipcu deweloperzy ogłosili 231 ofert promocyjnych. To mniej niż w czerwcu. – Promocja wciąż najczęściej oznacza rabat – np. 5 proc. ceny – mówi ekspert. Zdarza się, że zniżka sięga nawet 130 tys. zł. Metr mieszkania bywa przeceniany od 750 do 1,5 tys. zł.
– Deweloperzy oferują też darmowe miejsca postojowe. Promują też osiedla, na których mieszkania na kredyt mogą kupić osoby nieposiadające oszczędności na wymagany przez banki wkład własny. Lokale spełniają kryteria cenowe rządowego programu, który umożliwia skorzystanie z gwarancji wkładu własnego.
Deweloperzy proponują klientom także elastyczne harmonogramy płatności: 10/90 i 20/80: nabywca wpłaca 80–90 proc. ceny mieszkania dopiero przy jego odbiorze, czyli np. za rok czy półtora.
Pytana o sytuację na rynku mieszkań Ewa Palus, główny analityk serwisu Tabelaofert.pl, mówi, że w wakacje rynek wstrzymał oddech. – Nabywcy i deweloperzy czekają na dalsze decyzje RPP dotyczące stóp procentowych. Punktowe obniżki cen odnotowujemy głównie na zakończonych już osiedlach – potwierdza. – Deweloperzy chcą zamknąć sprzedaż, żeby nie ponosić kosztów utrzymania lokali.
Ekspertka zauważa, że atrakcyjne oferty mieszkań można też znaleźć na etapie przedsprzedaży. – Banki przed uruchomieniem kredytu często wymagają pewnego poziomu sprzedaży. Deweloperzy na wczesnych etapach budowy oferują niższe ceny – mówi Palus. – Niestety, nabywca, który kupił mieszkanie w inwestycji na etapie przedsprzedaży będzie musiał na nie poczekać – średnio minimum dwa lata.
Ewa Palus zaznacza, że w wakacje akcje promocyjne wyhamowały. – Ze względu na urlopy jest to czas mniejszego ruchu w biurach sprzedaży. Organizowanie dużych akcji promocyjnych nie byłoby efektywne – ocenia analityczka.
Według niej zwiększenia akcji promocyjnych można się spodziewać jesienią. – Po urlopie wielu nabywców może wrócić do planów zakupu mieszkania, będzie częściej przeglądać oferty – przewiduje Palus. – Deweloperzy będą chcieli zainteresować swoją ofertą jak największe grono klientów, a atrakcyjna promocja jest najlepszym narzędziem. Będą królować promocje cenowe, harmonogramy płatności typu 20/80. Niektórzy deweloperzy mogą oferować dodatkowe bonusy, jak systemy smart home czy klimatyzacja.
