W ciągu roku przeciętne ceny mieszkań z drugiej ręki zmieniły się maksymalnie o 2-3 proc. – Rynek się stabilizuje, staje się bardziej przewidywalny – komentuje Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. – Przekłada się to na większy optymizm klientów i rosnącą aktywność poszukujących wymarzonego „M”.

Tak zmieniają się ceny mieszkań z drugiej ręki

Analiza objęła 12 miast. Największy miesięczny wzrost średniej ceny ofertowej mieszkań z rynku wtórnego Grupa Morizon-Gratka odnotowała w Olsztynie. W porównaniu z lipcem poszła w górę o 1,7 proc. W Krakowie – o 1,1 proc.

– To zmiana warta uwagi, bo stolica Małopolski przechodziła w ostatnim czasie największą korektę cen spośród wszystkich analizowanych miast. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku zmiana sięga 2,6 proc, ale jeszcze w lipcu było to 4,4 proc. – wskazuje Marcin Drogomirecki. – Przeciwny kierunek obrały w sierpniu ceny ofertowe mieszkań w pięciu miastach. Spadki nie były jednak znaczące – w Bydgoszczy średnia spadła o 0,5 proc., w Poznaniu o 0,4 proc., w Łodzi i w Warszawie o 0,3 proc., a we Wrocławiu o 0,2 proc.