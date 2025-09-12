Aktualizacja: 12.09.2025 18:07 Publikacja: 12.09.2025 17:23
W ciągu roku przeciętne ceny mieszkań z drugiej ręki zmieniły się maksymalnie o 2-3 proc. – Rynek się stabilizuje, staje się bardziej przewidywalny – komentuje Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. – Przekłada się to na większy optymizm klientów i rosnącą aktywność poszukujących wymarzonego „M”.
Analiza objęła 12 miast. Największy miesięczny wzrost średniej ceny ofertowej mieszkań z rynku wtórnego Grupa Morizon-Gratka odnotowała w Olsztynie. W porównaniu z lipcem poszła w górę o 1,7 proc. W Krakowie – o 1,1 proc.
– To zmiana warta uwagi, bo stolica Małopolski przechodziła w ostatnim czasie największą korektę cen spośród wszystkich analizowanych miast. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku zmiana sięga 2,6 proc, ale jeszcze w lipcu było to 4,4 proc. – wskazuje Marcin Drogomirecki. – Przeciwny kierunek obrały w sierpniu ceny ofertowe mieszkań w pięciu miastach. Spadki nie były jednak znaczące – w Bydgoszczy średnia spadła o 0,5 proc., w Poznaniu o 0,4 proc., w Łodzi i w Warszawie o 0,3 proc., a we Wrocławiu o 0,2 proc.
– Sierpień przyniósł zauważalne ożywienie popytu na rynku sprzedaży mieszkań zarówno w porównaniu z drugim kwartałem, jak i z lipcem. Na rynek wrócili klienci, którzy dotąd odkładali decyzje, licząc na większe obniżki cen. Spadki wciąż się zdarzają, ale ich skala nie jest duża. Rynek się ustabilizował. W połączeniu z niższą inflacją, obniżkami stóp procentowych i poprawą nastrojów konsumenckich, sprzyja to podejmowaniu odważniejszych decyzji, a zakup mieszkania bez wątpienia do nich należy – mówi Marcin Drogomirecki. – Coraz mniej osób znajduje powód, by dalej odkładać zakup mieszkania i oczekiwaną poprawę komfortu życia. Ofert na rynku jest więcej, można nie tylko wybierać, ale też negocjować ceny.
Według danych Grupy Morizon-Gratka w sierpniu klientów poszukujących ofert sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym było aż o 30 proc. więcej niż przed rokiem. – Można więc mówić o odczuwalnym powiewie optymizmu, a nawet zaryzykować twierdzenie, że rynek mieszkaniowy powoli wychodzi z dołka. Pozostaje mieć nadzieję, że ten trend utrzyma się także w kolejnych miesiącach – mówi Drogomirecki.
