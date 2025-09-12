Rzeczpospolita

Nieruchomości
Klienci wracają na rynek mieszkań. Powiało optymizmem

Sierpień był kolejnym miesiącem, który nie przyniósł większych zmian średnich cen mieszkań z drugiej ręki. Miesięczne wahania były mniejsze niż 1 proc. – wynika z analiz Grupy Morizon-Gratka.

Publikacja: 12.09.2025 17:23

Klienci wracają na rynek mieszkań. Powiało optymizmem

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

W ciągu roku przeciętne ceny mieszkań z drugiej ręki zmieniły się maksymalnie o 2-3 proc. – Rynek się stabilizuje, staje się bardziej przewidywalny – komentuje Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka. – Przekłada się to na większy optymizm klientów i rosnącą aktywność poszukujących wymarzonego „M”.

Czytaj więcej

Deweloperzy zaczęli zwiększać podaż mieszkań z bardziej przystępnymi cenami
Nieruchomości
Czy będą jesienne żniwa na rynku nieruchomości

Tak zmieniają się ceny mieszkań z drugiej ręki

Analiza objęła 12 miast. Największy miesięczny wzrost średniej ceny ofertowej mieszkań z rynku wtórnego Grupa Morizon-Gratka odnotowała w Olsztynie. W porównaniu z lipcem poszła w górę o 1,7 proc. W Krakowie – o 1,1 proc.

– To zmiana warta uwagi, bo stolica Małopolski przechodziła w ostatnim czasie największą korektę cen spośród wszystkich analizowanych miast. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku zmiana sięga 2,6 proc, ale jeszcze w lipcu było to 4,4 proc. – wskazuje Marcin Drogomirecki. – Przeciwny kierunek obrały w sierpniu ceny ofertowe mieszkań w pięciu miastach. Spadki nie były jednak znaczące – w Bydgoszczy średnia spadła o 0,5 proc., w Poznaniu o 0,4 proc., w Łodzi i w Warszawie o 0,3 proc., a we Wrocławiu o 0,2 proc.

Foto: Morizon-Gratka

Więcej chętnych na lokale z rynku wtórnego

– Sierpień przyniósł zauważalne ożywienie popytu na rynku sprzedaży mieszkań zarówno w porównaniu z drugim kwartałem, jak i z lipcem. Na rynek wrócili klienci, którzy dotąd odkładali decyzje, licząc na większe obniżki cen. Spadki wciąż się zdarzają, ale ich skala nie jest duża. Rynek się ustabilizował. W połączeniu z niższą inflacją, obniżkami stóp procentowych i poprawą nastrojów konsumenckich, sprzyja to podejmowaniu odważniejszych decyzji, a zakup mieszkania bez wątpienia do nich należy – mówi Marcin Drogomirecki. – Coraz mniej osób znajduje powód, by dalej odkładać zakup mieszkania i oczekiwaną poprawę komfortu życia. Ofert na rynku jest więcej, można nie tylko wybierać, ale też negocjować ceny.

Czytaj więcej

Mieszkania są nieco bardziej dostępne
Nieruchomości
Kupować mieszkanie czy czekać

Według danych Grupy Morizon-Gratka w sierpniu klientów poszukujących ofert sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym było aż o 30 proc. więcej niż przed rokiem. – Można więc mówić o odczuwalnym powiewie optymizmu, a nawet zaryzykować twierdzenie, że rynek mieszkaniowy powoli wychodzi z dołka. Pozostaje mieć nadzieję, że ten trend utrzyma się także w kolejnych miesiącach – mówi Drogomirecki. 

Źródło: rp.pl

Nieruchomości Kredyty hipoteczne

Tak zmieniają się ceny mieszkań z drugiej ręki

e-Wydanie