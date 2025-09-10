Aktualizacja: 10.09.2025 16:23 Publikacja: 10.09.2025 16:16
Mieszkania są nieco bardziej dostępne
Sierpniowe badanie przeprowadzone przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl pokazuje, że nastawienie Polaków do planów zakupu nieruchomości powoli, ale konsekwentnie się poprawia.
W I kwartale zaledwie 23 proc. osób wyrażało opinię, że jest to dobry moment na zakup nieruchomości. W II kwartale było to 26 proc., a w III kwartale już 35 proc., o 9 pkt proc. więcej niż w II.
Podobny odsetek (36 proc.) jest zdania, że to zły moment na zakup nieruchomości. Opinii na ten temat nie ma (lub ma problem z oceną sytuacji rynkowej) 29 proc. z ponad 1 tys. ankietowanych.
– Kolejna obniżka stóp procentowych, koniec zamieszania z programem mieszkaniowym, którego rząd nie wprowadzi, większa elastyczność cenowa na rynku wtórnym czy też ustawa o jawności cen mieszkań deweloperskich – w ostatnich miesiącach pojawiło się kilka powodów, które mogły wpłynąć na poprawę nastawienia Polaków do kwestii zakupu nieruchomości – wyjaśnia Rafał Bieńkowski, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl. – Oczywiście, wciąż są bariery, ale pewna poprawa nastrojów jest widoczna – podkreśla.
Jak dodaje, wzrost optymizmu widać we wszystkich grupach wiekowych, poza najmłodszą (18-24 lata). – Szczególnie widać to jednak w głównych grupach nabywców. Wśród 35-44-latków udział osób postrzegających obecny czas jako dobry do zakupu nieruchomości wzrósł z 25 proc. w II kwartale do 38 proc. w III kwartale, a wśród 45-54-latków z 18 do 35 proc.
– Nastawienie Polaków do planów zakupowych jest lepsze, ale do huraoptymizmu nadal daleko. Wciąż w zdecydowanej większości uważamy, że obecne ceny nieruchomości są wysokie lub bardzo wysokie. Takiego zdania jest ponad 80 proc. uczestników badania. Ponad 60proc. ankietowanych odpowiedziało też, że dziś mało kogo z ich otoczenia stać na zakup nieruchomości – wskazuje Anna Zachara-Widła z portalu Nieruchomosci-online.pl.
Jak dodaje, Polacy chcą posiadać nieruchomości na własność. – Wysokie ceny i ograniczona dostępność kredytów sprawiają, że poczucie „szklanego sufitu” pozostaje silne, szczególnie wśród młodych dorosłych – podkreśla Anna Zachara-Widła.
Rafał Bieńkowski dopowiada, że w tym roku już trzy razy obniżano stopy procentowe – łącznie o 1 pkt proc. - Dlatego kredyty cały czas są drogie, chociaż dla pewnej grupy ludzi nieco bardziej dostępne. W niektórych lokalizacjach i segmentach mieszkań pojawiają się obniżki, ale dla wielu osób ceny i tak pozostają zaporowe. Innymi słowy, powoli schodzimy z górki cenowej, ale cały czas trzeba pamiętać, jak wysoka jest to górka – mówi Rafał Bieńkowski.
III kwartał przyniósł też poprawę nastrojów, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości. Jak wynika z badania Nieruchomosci-online.pl, w opinii 40 proc. ankietowanych dziś jest dobry czas na sprzedaż. To o 6 pkt proc. więcej niż w II kwartale.
– Po okresach dużej zmienności i chaosu na przełomie 2024 i 2025 r., sytuacja powoli się stabilizuje – ocenia Rafał Bieńkowski. – Wchodzimy w fazę umiarkowanego optymizmu. Mieszkania są nieco bardziej dostępne dla osób kupujących na własne potrzeby, optymizm udziela się też właścicielom, którzy w ostatnim czasie z różnych względów wstrzymywali się ze sprzedażą nieruchomości.
Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – III kwartał 2025” zostało przeprowadzone w sierpniu na zlecenie portalu Nieruchomosci-online.pl przez agencję Inquiry na reprezentatywnej grupie 1017 dorosłych Polaków.
