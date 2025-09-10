Sierpniowe badanie przeprowadzone przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl pokazuje, że nastawienie Polaków do planów zakupu nieruchomości powoli, ale konsekwentnie się poprawia.

Reklama Reklama

W I kwartale zaledwie 23 proc. osób wyrażało opinię, że jest to dobry moment na zakup nieruchomości. W II kwartale było to 26 proc., a w III kwartale już 35 proc., o 9 pkt proc. więcej niż w II.

Podobny odsetek (36 proc.) jest zdania, że to zły moment na zakup nieruchomości. Opinii na ten temat nie ma (lub ma problem z oceną sytuacji rynkowej) 29 proc. z ponad 1 tys. ankietowanych.

Nastroje klientów na rynku nieruchomości są lepsze, ale…

– Kolejna obniżka stóp procentowych, koniec zamieszania z programem mieszkaniowym, którego rząd nie wprowadzi, większa elastyczność cenowa na rynku wtórnym czy też ustawa o jawności cen mieszkań deweloperskich – w ostatnich miesiącach pojawiło się kilka powodów, które mogły wpłynąć na poprawę nastawienia Polaków do kwestii zakupu nieruchomości – wyjaśnia Rafał Bieńkowski, ekspert portalu Nieruchomosci-online.pl. – Oczywiście, wciąż są bariery, ale pewna poprawa nastrojów jest widoczna – podkreśla.