Urzędnicy idą do nowoczesnych biur

– Praktyką rynkową jest stosowanie zwolnienia z czynszu w pierwszym okresie trwania umowy najmu, po którym najemcy płacą pełną kwotę czynszu. Instytucje państwowe, które działają w ramach sztywnych rocznych budżetów, chciałyby płacić czynsz o równej wartości rok do roku, rozkładając rabat na cały okres najmu – zauważa dyrektor Kowal. – Fundusze inwestycyjne będące właścicielami nieruchomości nie chcą się zgadzać na takie zapisy, ponieważ wpłynie to na realną wycenę budynku w przyszłości. W przypadku ewentualnej sprzedaży biurowca będzie on wyceniany na podstawie czynszu bazowego, co może spowodować obniżenie jego wartości – tłumaczy.

Negocjując umowę najmu, trzeba zwrócić uwagę także na aranżację powierzchni, czyli fit-out. - W związku z dużymi podwyżkami cen materiałów budowlanych i wykonawstwa w ostatnich latach, jest to dość gorący temat na rynku biur. W przypadku instytucji państwowych te koszty mogą być jeszcze wyższe, ponieważ tego typu najemcy preferują układ gabinetowy, który nie tylko wymaga wynajęcia większej powierzchni, ale również kosztownych podziałów przestrzeni oraz dodatkowych instalacji – tłumaczą analitycy. - Organizacje państwowe nie mogą inwestować w obce środki trwałe, czyli nie będą dopłacać do aranżacji powierzchni nie stanowiących ich własności.

To wynajmujący musi więc przygotować całe biuro dla takiej instytucji.



– Coraz więcej firm państwowych decyduje się na wynajęcie powierzchni biurowej z pełnym wyposażeniem czy zaawansowaną infrastrukturą, jak np. sprzęt do wideokonferencji, a nawet z szerszym pakietem usług, np. sprzątaniem. Pozwala to instytucjom na szybką przeprowadzkę do przygotowanego pod klucz biura i sprawne rozpoczęcie pracy w nowym miejscu – wylicza Marcin Kowal. – Wszystkie dodatkowe zabiegi generują koszty. Tymczasem większość instytucji chciałaby mieć w kontraktach najmu zapis o możliwości szybszego wyjścia z budynku, na wypadek zmiany planów, np. ustawowej likwidacji danej instytucji. I w tym miejscu Excel wynajmującego znowu się nie domyka, ponieważ duże kwoty przeznaczone na wykończenie i wyposażenie biura właściciel budynku musi zamortyzować przez cały okres trwania najmu, czyli przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych w siedem – dziesięć lat.