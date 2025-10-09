Aktualizacja: 09.10.2025 16:18 Publikacja: 09.10.2025 15:36
W 2026 r. stolica zanotuje dołek podaży powierzchni biurowej, kiedy to deweloperzy oddadzą zaledwie 20 tys. mkw.
W ciągu pierwszych trzech kwartałów br. popyt na biura w Warszawie sięgnął 490 tys. mkw., o 2 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z szacunków JLL, które „Rzeczpospolita” publikuje pierwsza. W tym czasie na stołecznym rynku deweloperzy oddali tylko 88,7 tys. mkw., z czego 3,5 tys. mkw. w III kwartale. Luka podażowa zacznie zamykać się dopiero w 2027 r., a coraz więcej starszych biurowców trafia pod kilof.
Najwięcej powierzchni wynajmowały firmy technologiczne, produkcyjne oraz z rynku usług biznesowych i finansów. Uwagę zwraca duży udział szeroko rozumianego sektora publicznego w popycie. Eksperci JLL zaznaczają, że blisko 90 proc. umów dotyczyło powierzchni poniżej 2 tys. mkw. – z przewagą kontraktów na nie więcej niż 500 mkw. W perspektywie średnioterminowej organizacje potrzebujące 1,5-2 tys. mkw. będą miały duży problem z relokacją.
– Kolejne kwartały na rynku biurowym nie powinny przynieść niespodzianek. Dalej będziemy obserwować postępującą polaryzację stawek czynszów i popytu między najnowszymi, najnowocześniejszymi biurowcami w centrum Warszawy a obiektami starszymi, zlokalizowanymi w gorszych częściach miasta, z gorszą komunikacją. W ramach tzw. flight to quality najemcy przenoszą się do lepiej skomunikowanych biurowców oferujących wyższą jakość w CBD, dzięki czemu odsetek pustostanów jest tam względnie niski. Widzimy wyzwanie dla najemców, którzy poszukują większych powierzchni w szeroko rozumianym centrum. Firmy, którym umowy wygasać będą w najbliższych kilku latach w centrum, zdane będą na renegocjacje umów – skomentowała Ida Stankiewicz, szefowa działu reprezentacji najemcy w JLL.
Na koniec września w budowie było 135 tys. mkw. biur, z czego 85 proc. w centralnej części Warszawy. Z tego 60 tys. mkw. trafi na rynek do końca roku. W 2026 r. stolica zanotuje dołek podaży, kiedy to deweloperzy oddadzą zaledwie 20 tys. mkw. W 2027 r. spodziewany jest powrót podaży na poziom 100 tys. mkw.
Na koniec września całkowita podaż powierzchni biurowej w Warszawie wyniosła 6,25 mln mkw.
Wskaźnik pustostanów w stolicy wyniósł 9,7 proc., o 1,1 pkt proc. mniej niż w II kwartale, w tym na Służewcu Przemysłowym skurczył się z 21,1 proc. do 18,8 proc. To jednak nie tyle zasługa pozyskania najemców, co… likwidacji budynków.
W ciągu ostatnich trzech lat w Warszawie ubyło 300 tys. mkw. powierzchni biurowej wybudowanej po 1990 r. Od początku roku zniknęło 150 tys. mkw. biur, z czego 88 tys. w III kwartale. Trend będzie się umacniał w nadchodzących latach. Pod kilof idą głównie budynki starsze, z dala od centrum, borykające się z dużym odsetkiem pustostanów czy niską wydajnością energetyczną. Właściciele dochodzą do wniosku, że dostosowanie takich budynków do dzisiejszych oczekiwań się nie kalkuluje. Co więcej, najczęściej zwalniana przestrzeń zapełniana jest nie przez nowoczesne biura, a projekty mieszkaniowe. Poza Warszawą taki trend widać szczególnie w Krakowie i we Wrocławiu.
Czynsze w Warszawie pozostają stabilne. W Centralnym Obszarze Biznesu stawki to 22-28,75 euro za mkw. miesięcznie. Brak podaży w centrum przekierowuje popyt na bliski Mokotów, Wolę czy do korytarza Alei Jerozolimskich. To już przełożyło się na wzrost czynszów w tych lokalizacjach o 0,50-1 euro za mkw. miesięcznie. Według JLL stawki w najlepszych biurowcach będą dalej rosnąć w ciągu 2-3 lat.
