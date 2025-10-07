Aktualizacja: 07.10.2025 14:02 Publikacja: 07.10.2025 13:08
Jeszcze w 2022 roku 63 proc. firm zachęcało pracowników do powrotu do biur, a 18 proc. nie podejmowało takich działań. Dziś te proporcje są znacznie bardziej wyrównane
Autorzy raportu „Hybrid and Beyond ‘25” z firmy doradczej Colliers wskazują, że rynek pracy w Polsce wszedł w nową fazę. Praca hybrydowa nie jest już rozwiązaniem przejściowym. To już stały element strategii biznesowej firm.
– Media regularnie donoszą o kolejnym globalnym graczu, który zarządził powrót do biura. Decyzje te odbijają się na rynku szerokim echem, stanowiąc przyczynek do rozmów o przyszłości pracy zdalnej i hybrydowej, także w Polsce. Czy rzeczywiście czeka nas powrót do biur? Z opublikowanego przez Flex Index raportu wynika, że łącznie 69 proc. firm z listy US Fortune 500 ma wdrożoną jakąś formę ustrukturyzowanej hybrydy – podaje Colliers w najnowszym raporcie. – Jeśli chodzi o zakres pracy w biurze, to w ostatnich miesiącach nastąpiły dwie zmiany: o 8 pkt. proc. spadł odsetek firm, które zezwalają pracownikom na pracę w pełni zdalną, o 10 pkt. proc. wzrósł odsetek firm, które oczekują obecności w biurze trzy-cztery dni w tygodniu. Te zmiany sprawiły, że w ciągu roku oczekiwany zakres pracy z biura wzrósł o 0,33 dnia w tygodniu. Wzrost oczekiwań nie wpłynął jednak na zmianę zachowania pracowników. Analiza danych z systemów kontroli dostępu wskazuje, że średnia liczba dni spędzanych w biurze pozostaje względnie stała od 2023 r..
Jakie jest podejście do pracy hybrydowej w Polsce? – Wyniki naszych dotychczasowych badań także wskazywały na to, że pracodawcy chcieliby częściej widzieć pracowników w biurze – mówi Dorota Osiecka, partnerka, dyrektorka Colliers Define. – W tegorocznych wynikach badania da się jednak zauważyć także inne zjawisko.
Hybryda dominuje, ale też ewoluuje. Np. w 2022 r. 6 proc. to była tylko praca w biurze, 89 proc. – model hybrydowy, a 5 proc. – tylko praca zdalna. Dziś wdrożone modele wyglądają tak: praca tylko w biurze – 3 proc., „hybryda” – 94 proc., praca tylko zdalnie – 3 proc.
Aż 94 proc. firm deklaruje, że właśnie w ten sposób organizuje dziś swoją działalność. – Firmy oswoiły się już z modelem pracy hybrydowej. Dziś szukają korzyści i rozwiązań, jak dobrze zarządzać kulturą organizacji i rozproszonymi zespołami – wskazują autorzy raportu.
Przypominają, że w początkowym okresie po pandemii dla wielu organizacji praca hybrydowa była kompromisem, tymczasowym rozwiązaniem do momentu „powrotu do normalności”. – Jeszcze w 2022 r. aż 63 proc. firm zachęcało pracowników do powrotu do biura, a jedynie 18 proc. nie podejmowało takich działań – wynika z analiz Colliersa. – Dziś te proporcje są znacznie bardziej wyrównane: 49 proc. organizacji nadal podejmuje inicjatywy mające zwiększyć frekwencję w biurze, ale już 34 proc. nie decyduje się na działania w tym kierunku. Wbrew przewidywaniom pogorszenie sytuacji ekonomicznej nie ułatwiło pracodawcom motywowania pracowników do częstszego pojawiania się w biurach.
– Etap oczekiwania na wielki powrót do biur mamy już za sobą. Powroty, które miały się wydarzyć, już się wydarzyły. Dziś nikt nie pyta, czy praca hybrydowa z nami zostanie. Jest to już przesądzone. Kluczowe staje się inne pytanie – jak tym modelem skutecznie zarządzać, by stał się realnym wsparciem dla biznesu i pracowników – podkreśla Dorota Osiecka. – Organizacje stopniowo rezygnują z prostych, szablonowych rozwiązań dotyczących modelu pracy i szukają sposobu dostosowania zasad pracy hybrydowej do swoich celów i potrzeb – dodaje.
Nacisk na powroty do biur wciąż budzi opór pracowników, choć już nie tak częsty (spadek o 3 pkt. proc., do 85 proc. w tym roku).
Analizy dowodzą, że odsetek firm preferujących pracę głównie w biurze systematycznie spadał. W 2025 r. wyniesie jedynie 8 proc. Firmy odchodzą od prostych ogólnych rozwiązań. Coraz częściej wdrażają zróżnicowane modele pracy w obrębie jednej organizacji, elastycznie dopasowane do potrzeb poszczególnych zespołów. W 2025 r. takie podejście będzie stosować 17 proc. firm, wobec zaledwie 5 proc. w 2022 r. i 15 proc. w 2024 r.
– Trend ten pokazuje, że organizacje zaczęły świadomie planować, udoskonalać i dopasowywać hybrydowy model pracy do swoich potrzeb i do potrzeb swoich zespołów. Są bowiem działy, gdzie hybryda nie sprawdzi się na dłuższą metę, ale są też takie, gdzie praca zdalna nie wpływa dobrze na efektywność wykonywania obowiązków. Decyzje o wyborze modelu pracy są często zostawiane liderom – mówi Grzegorz Rajca, ekspert Colliers Define.
Raport pokazuje także ewolucję podejścia do zatrudniania. Odsetek firm, które oferują pełną pracę zdalną z dowolnego miejsca w Polsce, spada. Dziś to 28 proc. (spadek o 5 pkt proc. rok do roku). Jednocześnie rośnie udział organizacji, które stawiają na zatrudnianie osób mieszkających maksymalnie dwie godziny od biura – już 40 proc. firm deklaruje takie podejście (wzrost o 6 pkt proc). – To kompromis pomiędzy elastycznością a potrzebą zachowania bezpieczeństwa operacyjnego. Pracownik mieszkający w zasięgu dwugodzinnego dojazdu w sytuacji kryzysowej może się szybko pojawić w biurze – tłumaczą autorzy raportu.
Jak mówią eksperci firmy Colliers, lista korzyści, jakie daje praca hybrydowa, pozostaje niezmienna i spójna. – Praca zdalna i hybrydowa pozytywnie wpływają na dobrostan pracowników i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance), a co za tym idzie – utrzymanie specjalistów i ekspertów w organizacji – wskazują. – Ponadto zwiększa skuteczność rekrutacji i indywidualną wydajność, a także wzmacnia odporność organizacji oraz jej ciągłość działania, przekładając się na lepsze wyniki całej firmy. Te obszary sprawiają, że hybryda stała się narzędziem strategicznym – wspierającym zarówno biznes, jak i kapitał ludzki.
Ale są i wyzwania. To niskie poczucie przynależności do zespołu, gorsza współpraca i słabszy przepływ informacji. – Problemem jest też bieżące zarządzanie zespołami, kultura organizacyjna, zatrudnianie nowych pracowników. Dlatego też hybrydę trudno uznać za projekt zakończony. Model hybrydowy jest narzędziem – a jego efekty zależą od jakości wdrożenia i spójności zasad – tłumaczy Dorota Osiecka. – Zanim zdecydujemy się na rezygnację z pracy hybrydowej, która w większości firm stała się standardem, warto podjąć realną próbę dostosowania organizacji do efektywnego funkcjonowania w hybrydzie – mówi Dorota Osiecka.
Upowszechnienie pracy hybrydowej ma ogromny wpływ na rynek biur. Firmy optymalizują zajmowaną powierzchnię – przy renegocjacjach redukcje metrażu w największych organizacjach sięgają 20-30 proc. – Nie chodzi już wyłącznie o oszczędności, lecz o dopasowanie biura do nowego rytmu pracy zespołów. Rosnące znaczenie ma elastyczność – tłumaczą autorzy raportu.
Paweł Proński, ekspert firmy Colliers, zwraca uwagę na oferty podnajmu biur. – W Warszawie dostępnych jest ok. 65 tys. mkw. powierzchni biurowej w tej formule, co stanowi ok. 1 proc. całkowitej nowoczesnej podaży i prawie 10 proc. całej wolnej powierzchni – podaje Paweł Proński. Jak dodaje, firmy w Warszawie doceniają głównie centralne lokalizacje. O chętnego na biuro np. na Służewcu (gdzie jest ok. 20 proc. pustostanów) jest dużo trudniej.
Biura można podnająć także w Krakowie (19,7 tys. mkw. takiej powierzchni), Łodzi (19,7 tys. mkw.), Wrocławiu (18,5 tys. mkw.).
Czynsze wywoławcze za biura są bardzo zróżnicowane. W stolicy stawki najmu biur wahają się od 12,5-20 euro za mkw. miesięcznie poza centrum do nawet 29 euro w najlepszych lokalizacjach w centrum. W miastach regionalnych średnie czynsze za biura wahają się od 13 do 19 euro za mkw. miesięcznie. Najwyższe stawki odnotowano w Krakowie, najniższe w Łodzi. – Różnice te odzwierciedlają nie tylko lokalizację, lecz także standard, certyfikację i elastyczność oferowanej powierzchni – mówią autorzy raportu.
