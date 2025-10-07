Z tego artykułu dowiesz się: Czy firmy nadal zachęcają do powrotu do biur

Jakie są korzyści i wyzwania związane z pracą hybrydową

W jaki sposób praca hybrydowa wpływa na rynek biur

Autorzy raportu „Hybrid and Beyond ‘25” z firmy doradczej Colliers wskazują, że rynek pracy w Polsce wszedł w nową fazę. Praca hybrydowa nie jest już rozwiązaniem przejściowym. To już stały element strategii biznesowej firm.

– Media regularnie donoszą o kolejnym globalnym graczu, który zarządził powrót do biura. Decyzje te odbijają się na rynku szerokim echem, stanowiąc przyczynek do rozmów o przyszłości pracy zdalnej i hybrydowej, także w Polsce. Czy rzeczywiście czeka nas powrót do biur? Z opublikowanego przez Flex Index raportu wynika, że łącznie 69 proc. firm z listy US Fortune 500 ma wdrożoną jakąś formę ustrukturyzowanej hybrydy – podaje Colliers w najnowszym raporcie. – Jeśli chodzi o zakres pracy w biurze, to w ostatnich miesiącach nastąpiły dwie zmiany: o 8 pkt. proc. spadł odsetek firm, które zezwalają pracownikom na pracę w pełni zdalną, o 10 pkt. proc. wzrósł odsetek firm, które oczekują obecności w biurze trzy-cztery dni w tygodniu. Te zmiany sprawiły, że w ciągu roku oczekiwany zakres pracy z biura wzrósł o 0,33 dnia w tygodniu. Wzrost oczekiwań nie wpłynął jednak na zmianę zachowania pracowników. Analiza danych z systemów kontroli dostępu wskazuje, że średnia liczba dni spędzanych w biurze pozostaje względnie stała od 2023 r..

Praca hybrydowa w Polsce. Firmy oswoiły się z nowym modelem

Jakie jest podejście do pracy hybrydowej w Polsce? – Wyniki naszych dotychczasowych badań także wskazywały na to, że pracodawcy chcieliby częściej widzieć pracowników w biurze – mówi Dorota Osiecka, partnerka, dyrektorka Colliers Define. – W tegorocznych wynikach badania da się jednak zauważyć także inne zjawisko.