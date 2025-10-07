Rzeczpospolita

Praca hybrydowa zapuściła korzenie. Czy będą powroty do biur?

Aż 94 proc. firm w Polsce deklaruje, że ma wdrożoną jakąś formę pracy hybrydowej. Fala obowiązkowych powrotów do biur już za nami – wynika z raportu firmy doradczej Colliers.

Publikacja: 07.10.2025 13:08

Jeszcze w 2022 roku 63 proc. firm zachęcało pracowników do powrotu do biur, a 18 proc. nie podejmowało takich działań. Dziś te proporcje są znacznie bardziej wyrównane

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Autorzy raportu „Hybrid and Beyond ‘25” z firmy doradczej Colliers wskazują, że rynek pracy w Polsce wszedł w nową fazę. Praca hybrydowa nie jest już rozwiązaniem przejściowym. To już stały element strategii biznesowej firm.

– Media regularnie donoszą o kolejnym globalnym graczu, który zarządził powrót do biura. Decyzje te odbijają się na rynku szerokim echem, stanowiąc przyczynek do rozmów o przyszłości pracy zdalnej i hybrydowej, także w Polsce. Czy rzeczywiście czeka nas powrót do biur? Z opublikowanego przez Flex Index raportu wynika, że łącznie 69 proc. firm z listy US Fortune 500 ma wdrożoną jakąś formę ustrukturyzowanej hybrydy – podaje Colliers w najnowszym raporcie. – Jeśli chodzi o zakres pracy w biurze, to w ostatnich miesiącach nastąpiły dwie zmiany: o 8 pkt. proc. spadł odsetek firm, które zezwalają pracownikom na pracę w pełni zdalną, o 10 pkt. proc. wzrósł odsetek firm, które oczekują obecności w biurze trzy-cztery dni w tygodniu. Te zmiany sprawiły, że w ciągu roku oczekiwany zakres pracy z biura wzrósł o 0,33 dnia w tygodniu. Wzrost oczekiwań nie wpłynął jednak na zmianę zachowania pracowników. Analiza danych z systemów kontroli dostępu wskazuje, że średnia liczba dni spędzanych w biurze pozostaje względnie stała od 2023 r.. 

Praca hybrydowa w Polsce. Firmy oswoiły się z nowym modelem 

Jakie jest podejście do pracy hybrydowej w Polsce? – Wyniki naszych dotychczasowych badań także wskazywały na to, że pracodawcy chcieliby częściej widzieć pracowników w biurze – mówi Dorota Osiecka, partnerka, dyrektorka Colliers Define. – W tegorocznych wynikach badania da się jednak zauważyć także inne zjawisko.

Hybryda dominuje, ale też ewoluuje. Np. w 2022 r. 6 proc. to była tylko praca w biurze, 89 proc. – model hybrydowy, a 5 proc. – tylko praca zdalna. Dziś wdrożone modele wyglądają tak: praca tylko w biurze – 3 proc., „hybryda” – 94 proc., praca tylko zdalnie – 3 proc.

Czytaj więcej:

Biura znikają z oferty szybciej. Firmy szukają prestiżowych adresów
Raporty ekonomiczne
Biura znikają z oferty szybciej. Firmy szukają prestiżowych adresów

Pro

Aż 94 proc. firm deklaruje, że właśnie w ten sposób organizuje dziś swoją działalność. – Firmy oswoiły się już z modelem pracy hybrydowej. Dziś szukają korzyści i rozwiązań, jak dobrze zarządzać kulturą organizacji i rozproszonymi zespołami – wskazują autorzy raportu.

Przypominają, że w początkowym okresie po pandemii dla wielu organizacji praca hybrydowa była kompromisem, tymczasowym rozwiązaniem do momentu „powrotu do normalności”. – Jeszcze w 2022 r. aż 63 proc. firm zachęcało pracowników do powrotu do biura, a jedynie 18 proc. nie podejmowało takich działań – wynika z analiz Colliersa. – Dziś te proporcje są znacznie bardziej wyrównane: 49 proc. organizacji nadal podejmuje inicjatywy mające zwiększyć frekwencję w biurze, ale już 34 proc. nie decyduje się na działania w tym kierunku. Wbrew przewidywaniom pogorszenie sytuacji ekonomicznej nie ułatwiło pracodawcom motywowania pracowników do częstszego pojawiania się w biurach.

– Etap oczekiwania na wielki powrót do biur mamy już za sobą. Powroty, które miały się wydarzyć, już się wydarzyły. Dziś nikt nie pyta, czy praca hybrydowa z nami zostanie. Jest to już przesądzone. Kluczowe staje się inne pytanie – jak tym modelem skutecznie zarządzać, by stał się realnym wsparciem dla biznesu i pracowników – podkreśla Dorota Osiecka. – Organizacje stopniowo rezygnują z prostych, szablonowych rozwiązań dotyczących modelu pracy i szukają sposobu dostosowania zasad pracy hybrydowej do swoich celów i potrzeb – dodaje.

Nacisk na powroty do biur wciąż budzi opór pracowników, choć już nie tak częsty (spadek o 3 pkt. proc., do 85 proc. w tym roku).

Analizy dowodzą, że odsetek firm preferujących pracę głównie w biurze systematycznie spadał. W 2025 r. wyniesie jedynie 8 proc.  Firmy odchodzą od prostych ogólnych rozwiązań. Coraz częściej wdrażają zróżnicowane modele pracy w obrębie jednej organizacji, elastycznie dopasowane do potrzeb poszczególnych zespołów. W 2025 r. takie podejście będzie stosować 17 proc. firm, wobec zaledwie 5 proc. w 2022 r. i 15 proc. w 2024 r.

– Trend ten pokazuje, że organizacje zaczęły świadomie planować, udoskonalać i dopasowywać hybrydowy model pracy do swoich potrzeb i do potrzeb swoich zespołów. Są bowiem działy, gdzie hybryda nie sprawdzi się na dłuższą metę, ale są też takie, gdzie praca zdalna nie wpływa dobrze na efektywność wykonywania obowiązków. Decyzje o wyborze modelu pracy są często zostawiane liderom – mówi Grzegorz Rajca, ekspert Colliers Define.

Czytaj więcej

Nieruchomości
Popyt na biura nakręcają renegocjacje umów

Nowe strategie zatrudnienia

Raport pokazuje także ewolucję podejścia do zatrudniania. Odsetek firm, które oferują pełną pracę zdalną z dowolnego miejsca w Polsce, spada. Dziś to 28 proc. (spadek o 5 pkt proc. rok do roku). Jednocześnie rośnie udział organizacji, które stawiają na zatrudnianie osób mieszkających maksymalnie dwie godziny od biura – już 40 proc. firm deklaruje takie podejście (wzrost o 6 pkt proc). – To kompromis pomiędzy elastycznością a potrzebą zachowania bezpieczeństwa operacyjnego. Pracownik mieszkający w zasięgu dwugodzinnego dojazdu w sytuacji kryzysowej może się szybko pojawić w biurze – tłumaczą autorzy raportu.

Jak mówią eksperci firmy Colliers, lista korzyści, jakie daje praca hybrydowa, pozostaje niezmienna i spójna. – Praca zdalna i hybrydowa pozytywnie wpływają na dobrostan pracowników i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance), a co za tym idzie – utrzymanie specjalistów i ekspertów w organizacji – wskazują. – Ponadto zwiększa skuteczność rekrutacji i indywidualną wydajność, a także wzmacnia odporność organizacji oraz jej ciągłość działania, przekładając się na lepsze wyniki całej firmy. Te obszary sprawiają, że hybryda stała się narzędziem strategicznym – wspierającym zarówno biznes, jak i kapitał ludzki.

Czytaj więcej

Mało nowych biur w regionach. Wynik może być najgorszy od niemal 20 lat
Nieruchomości
Mało nowych biur w regionach. Wynik może być najgorszy od niemal 20 lat
Ale są i wyzwania. To niskie poczucie przynależności do zespołu, gorsza współpraca i słabszy przepływ informacji. – Problemem jest też bieżące zarządzanie zespołami, kultura organizacyjna, zatrudnianie nowych pracowników. Dlatego też hybrydę trudno uznać za projekt zakończony. Model hybrydowy jest narzędziem – a jego efekty zależą od jakości wdrożenia i spójności zasad – tłumaczy Dorota Osiecka.  – Zanim zdecydujemy się na rezygnację z pracy hybrydowej, która w większości firm stała się standardem, warto podjąć realną próbę dostosowania organizacji do efektywnego funkcjonowania w hybrydzie – mówi Dorota Osiecka.

Wpływ pracy hybrydowej na rynek biur

Upowszechnienie pracy hybrydowej ma ogromny wpływ na rynek biur. Firmy optymalizują zajmowaną powierzchnię – przy renegocjacjach redukcje metrażu w największych organizacjach sięgają 20-30 proc.  – Nie chodzi już wyłącznie o oszczędności, lecz o dopasowanie biura do nowego rytmu pracy zespołów. Rosnące znaczenie ma elastyczność – tłumaczą autorzy raportu. 

Paweł Proński, ekspert firmy Colliers, zwraca uwagę na oferty podnajmu biur. – W Warszawie dostępnych jest ok. 65 tys. mkw. powierzchni biurowej w tej formule, co stanowi ok. 1 proc. całkowitej nowoczesnej podaży i prawie 10 proc. całej wolnej powierzchni – podaje Paweł Proński. Jak dodaje, firmy w Warszawie doceniają głównie centralne lokalizacje. O chętnego na biuro np. na Służewcu (gdzie jest ok. 20 proc.  pustostanów) jest dużo trudniej.

Biura można podnająć także w Krakowie (19,7 tys. mkw. takiej powierzchni), Łodzi (19,7 tys. mkw.), Wrocławiu (18,5 tys. mkw.).

Czytaj więcej

Nieruchomości
Więcej chętnych na biura. Czynsze poszybują?
Czynsze wywoławcze za biura są bardzo zróżnicowane. W stolicy stawki najmu biur wahają się od 12,5-20 euro za mkw. miesięcznie poza centrum do nawet 29 euro w najlepszych lokalizacjach w centrum. W miastach regionalnych średnie czynsze za biura wahają się od 13 do 19 euro za mkw. miesięcznie. Najwyższe stawki odnotowano w Krakowie, najniższe w Łodzi. – Różnice te odzwierciedlają nie tylko lokalizację, lecz także standard, certyfikację i elastyczność oferowanej powierzchni – mówią autorzy raportu.

