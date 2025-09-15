Aktualizacja: 15.09.2025 12:02 Publikacja: 15.09.2025 11:49
Podaż biur w nadchodzących latach nie zaspokoi w pełni potrzeb dużych najemców poszukujących nowoczesnych siedzib w centralnych lokalizacjach
W Polsce jest już niemal 13,1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. – Rynek przechodzi transformację. W I półroczu tego roku widać było równowagę pomiędzy stabilizującym się poziomem pustostanów (14,2 proc.) a rekordowo małą aktywnością deweloperów, którzy dostarczyli zaledwie 87,6 tys. mkw. nowych biur – mówią eksperci firmy doradczej Colliers.
Z analiz firmy Colliers wynika, że w pierwszej połowie tego roku wynajęto 688,6 tys. mkw. powierzchni biurowej, o 14 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2024 roku. – To pokazuje, że najemcy coraz mocniej konkurują o atrakcyjne lokalizacje. W kolejnych kwartałach, ze względu na ograniczoną podaż, może wzrosnąć presja na czynsze, zwłaszcza za nowe biura z certyfikatami w centralnych lokalizacjach – przewidują autorzy raportu Colliersa.
Biorąc pod uwagę popyt, dominowały miasta regionalne, gdzie wynajęto w sumie 387,2 tys. mkw. biur, o 35 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2024 r. Najemcy byli najbardziej aktywni w Krakowie (ok. 44 proc. najmów w regionach). Na Wrocław przypada 21 proc., a na Trójmiasto – 14 proc. Podobnie jak w stolicy, na rynkach regionalnych większość transakcji to renegocjacje, które stanowiły ok. 58 proc. transakcji.
– Popyt w Krakowie wzrósł aż o 85 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Warto zaznaczyć, że przy braku nowej podaży (w 2025 r. deweloperzy nie oddali żadnej powierzchni biurowej) i ograniczonej dostępności nowoczesnych biur, aż 71 proc. transakcji stanowiły renegocjacje – wskazuje Anna Galicka-Bieda, partner, dyrektorka biura Colliers w Krakowie. – To pokazuje, że firmy koncentrują się na utrzymaniu biur w obecnych lokalizacjach, co może skutkować wzrostem konkurencji o najbardziej pożądane powierzchnie – uważa.
Analitycy wskazują, że aż 97 proc. nowej powierzchni biurowej dostarczonej na rynek w pierwszej połowie roku to nieruchomości w Warszawie, z czego ponad 90 proc. w strefie Centrum Zachodnie.
Ukończone w tym czasie biurowce w stolicy to m.in. The Bridge (firma Ghelamco), pierwszy biurowiec w ramach wielofunkcyjnego kompleksu T22 – Office House (Echo Investment), zmodernizowany budynek Nowa Bellona (Ghelamco) i biurowiec CD Projekt.
– Centrum Zachodnie, a zwłaszcza rejon ronda Daszyńskiego, jest dziś najdynamiczniej rozwijającym się obszarem na warszawskiej mapie biurowej. To tu powstają największe i najbardziej prestiżowe inwestycje, które już na etapie budowy osiągają wysoki poziom komercjalizacji – mówi Paweł Proński, dyrektor w dziale powierzchni biurowych w firmie Colliers.
Pod koniec czerwca 2025 r. w budowie było 342,3 tys. mkw. biur, z czego 135 tys. mkw. w Warszawie – to najniższy poziom tego wskaźnika w historii rynku (o 54 proc. mniej niż rok wcześniej). – Oznacza to, że w perspektywie kilku lat podaż nowoczesnych biur będzie ograniczona. Jednocześnie rynek pozostaje podatny na szybkie ożywienie. Wiele projektów ma już przygotowaną dokumentację i może ruszyć w krótkim czasie – zaznaczają eksperci Colliersa.
Jak mówi Paweł Proński, do końca tego roku w Warszawie mają być jeszcze oddane dwa biurowce o łącznej powierzchni ok. 58 tys. mkw. – to zmodernizowany V Tower i nowo budowane Studio A.
– Mała podaż w nadchodzących latach nie zaspokoi w pełni potrzeb dużych najemców poszukujących nowoczesnych biur w centralnych lokalizacjach. Taki stan rynku biurowego stwarza ciekawe warunki do wejścia nowych inwestorów – uważa Proński.
Pod koniec czerwca 2025 r. współczynnik biurowych pustostanów to średnio 14,2 proc., nieznacznie mniej niż rok wcześniej. W Warszawie spadł do 10,8 proc., w centralnych strefach odnotowano wyraźny spadek do 7,8 proc., a w pozacentralnych – wzrost do 13,3 proc. W regionach wolnych jest średnio 17,5 proc biur , ale widać duże różnice – od 7,3 proc. w Szczecinie do 22,7 proc. w Katowicach.
– Wysoki wskaźnik pustostanów w Katowicach oznacza dużą elastyczność cenową dla najemców i szanse na negocjacje – mówi Barbara Pryszcz, dyrektorka biura Colliers w Katowicach. – Firmy chętnie z tego korzystają, rozważając zwłaszcza relokację ze starszych budynków do tych nowocześniejszych i bardziej efektywnych energetycznie. Jednocześnie planowana podaż jest mała, część projektów biurowych zmieniła funkcję na mieszkaniową – zwraca uwagę.
W efekcie, jak dodaje ekspertka, w krótkim terminie wskaźnik niewynajętej powierzchni na katowickim rynku ustabilizuje się, a nawet wykaże tendencję spadkową.
– Ostatnie lata pokazują, że z rynku systematycznie wycofywane są starsze obiekty, które bez modernizacji nie są w stanie konkurować z nowoczesnymi obiektami. Tylko w Warszawie w 2025 r. wycofano niemal 62 tys. mkw., to m.in.: budynki Danone HQ, Pekao Tower i Saski Point. Trend ten będzie się nasilał, co prowadzi do polaryzacji zasobów – z jednej strony dominować będą biurowce klasy A, z drugiej starsze obiekty będą zmieniały funkcję lub przechodziły modernizacje – mówią autorzy analiz.
– Modernizacja starszych obiektów biurowych okazuje się efektywną strategią zwiększania ich atrakcyjności rynkowej i dostosowania do współczesnych oczekiwań najemców. Przykładem jest Saski Crescent, który po rewitalizacji powrócił na rynek w 2024 r. i jest w pełni wynajęty – podkreśla Anna Laskowska, analityczka w firmie Colliers.
Czynsze wywoławcze za biura w Warszawie wynoszą 19–29 euro za mkw. miesięcznie, a w najlepszych obiektach dochodzą do 35 euro za mkw. W miastach regionalnych stawki najmu to 12–19,5 euro za mkw. powierzchni biurowej.
Zdaniem analityków w kolejnych kwartałach presja na wzrost stawek będzie się nasilać, zwłaszcza w nowych, certyfikowanych obiektach w centralnych lokalizacjach. – Coraz wyraźniej zaznacza się też różnicowanie stawek, najemcy muszą się liczyć z dużą rozpiętością w zależności od jakości i lokalizacji biura – mówią.
Eksperci Colliers przewidują dalszy spadek pustostanów w strefach centralnych, dużą konkurencję o najlepsze biura. Mówią też o rosnącej roli certyfikowanych budynków klasy A. - Ograniczona podaż i modernizacja starszych obiektów będą sprzyjały wzrostowi czynszów, a rynek – choć ostrożny – pozostaje gotowy na szybkie odbicie, gdy inwestorzy uruchomią przygotowane projekty – podsumowują.
