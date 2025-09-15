W Polsce jest już niemal 13,1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. – Rynek przechodzi transformację. W I półroczu tego roku widać było równowagę pomiędzy stabilizującym się poziomem pustostanów (14,2 proc.) a rekordowo małą aktywnością deweloperów, którzy dostarczyli zaledwie 87,6 tys. mkw. nowych biur – mówią eksperci firmy doradczej Colliers.

Rośnie popyt na dobre siedziby do pracy

Z analiz firmy Colliers wynika, że w pierwszej połowie tego roku wynajęto 688,6 tys. mkw. powierzchni biurowej, o 14 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2024 roku. – To pokazuje, że najemcy coraz mocniej konkurują o atrakcyjne lokalizacje. W kolejnych kwartałach, ze względu na ograniczoną podaż, może wzrosnąć presja na czynsze, zwłaszcza za nowe biura z certyfikatami w centralnych lokalizacjach – przewidują autorzy raportu Colliersa.

Biorąc pod uwagę popyt, dominowały miasta regionalne, gdzie wynajęto w sumie 387,2 tys. mkw. biur, o 35 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2024 r. Najemcy byli najbardziej aktywni w Krakowie (ok. 44 proc. najmów w regionach). Na Wrocław przypada 21 proc., a na Trójmiasto – 14 proc. Podobnie jak w stolicy, na rynkach regionalnych większość transakcji to renegocjacje, które stanowiły ok. 58 proc. transakcji.